Abwechslung auf RAbwechslung auf Rundreisen – Kenia bietet optimalundreisen – Kenia bietet optimale Bedingungen auf Kenia-Safari

Im trüben und kalten November sehnen sich viele Menschen nach Sonne, Wärme und einem besonderen Abenteuer, das die Seele erfreut. Genau das bietet eine Safari in Kenia: ein unvergessliches Erlebnis, bei dem man majestätische Elefantenherden, elegante Giraffen und beeindruckende Löwen aus nächster Nähe beobachten und die atemberaubende Schönheit der afrikanischen Natur in ihrer vollen Pracht entdecken kann. In Kenias Schutzgebieten ist die Tierwelt aktiv, die Landschaft präsentiert sich im November in frischem Grün und die Mischung aus Savanne, Vulkanmassiven und Seen bietet Eindrücke, die sich deutlich von mitteleuropäischen Herbsttagen unterscheiden. Besonders vielseitig sind dabei Rundreisen, Kenia hat schließlich so viele unterschiedliche Facetten zu bieten. Die siebentägige Kenia-Safari-Rundreise „Out of Africa“ vereint fünf Schutzgebiete – von Tsavo bis Masai Mara – in einem kompakten Reiseablauf. Bei dem erfahrenen Kenia-Spezialisten Kenia-Safari.de profitieren Reisende von einer verlässlichen Organisation, kleinen Gruppen, ausgewählten Unterkünften und durchdachten Routen, die Transfers zwischen den Parks und Tierbeobachtungen effizient miteinander verbinden.

Perfekt organisierte Kenia Safari: Auf Rundreisen Kenias Facetten entdecken

Die Kenia-Safari als Rundreise beginnt direkt im Hotel an der Küste und führt in den Tsavo-Ost-Nationalpark. Die trockene, von rotem Staub geprägte Savanne bietet eine klare Sicht auf die berühmten roten Elefanten. Nach den ersten Pirschfahrten und einer Pause in der Ashnil Aruba Lodge eröffnen sich am Nachmittag weitere Gelegenheiten zur Tierbeobachtung. Am zweiten Safaritag setzt sich die Kenia-Rundreise in den Tsavo-West-Nationalpark fort. Hier prägen dichteres Buschland, die Quellen der Mzima Springs und abwechslungsreiche Landschaften den Charakter des Parks. Das Severin Safari Camp liegt in einem ruhigen Gebiet entlang des Tsavo River und bietet nach einer Fahrt vorbei am Rhino-Schutzgebiet einen angenehmen Ausklang. Am dritten Tag führt die Safariroute der Kenia-Rundreise weiter in Richtung Amboseli. Das Panorama mit Blick auf den Kilimanjaro und die großen Elefantenherden macht diesen Park unverwechselbar. Die Ol Tukai Lodge ist der ideale Ausgangspunkt, um weite Ebenen und Tierbewegungen zu beobachten. Am vierten Safaritag erreichen die Teilnehmer der Kenia-Rundreise den Lake Naivasha im Rift Valley. Mit mehr als 300 Vogelarten – darunter Eisvögel, Kormorane, Pelikane und Seeadler – zählt der See zu den ornithologisch interessantesten Regionen Kenias. Das Enashipai Resort bietet hier einen ruhigen Zwischenstopp, bevor die Safarirundreise weiter in die Masai Mara führt.

Auf Rundreise Kenia mit all den Kontrasten erleben - Kenia Safari mit Campkomfort

Die Masai Mara bildet den Höhepunkt vieler Kenia Safari Reisen. Das Ökosystem aus Savannen, Buschland und Flussläufen beherbergt alle „Big Five“ und gilt ganzjährig als besonders tierreiche Region. Während der Migration von August bis September ziehen Millionen Gnus und Zebras durch die weiten Ebenen, doch auch außerhalb dieser Zeit bietet die Mara ausgezeichnete Beobachtungsmöglichkeiten. Das moderne Zebra Plains Mara Camp bildet eine passende Basis für ausgedehnte Safari-Aktivitäten, die flexibel an die Tierbewegungen angepasst werden. Ein weiterer kompletter Tag in der Masai Mara steigert die Chancen auf besondere Sichtungen – ein typisches Merkmal gut konzipierter Kenia Safari Rundreisen. Je nach Aktivität der Tiere ergeben sich sowohl ruhige Beobachtungen an Flussläufen als auch actionreiche Szenen in der offenen Savanne. Am letzten Tag führt die Kenia Rundreise zurück nach Nairobi. Nach einem Mittagessen unterwegs erfolgt ein kurzer Rückflug an die Küste. Kenia Rundreisen mit erfahrenen Anbietern wie kenia-safari.de punkten mit dem stimmigen Gesamtkonzept und ihrer verlässlichen Durchführung, so kann man die Vielfalt des Landes in kompakter Form erleben.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari.de/rundreisen-kenia.htm

Kurzprofil:

Über dreißig Jahre Erfahrung bilden bei kenia-safari.de die Grundlage für Safaris, die Kenias Naturschätze auf besondere Weise zur Geltung bringen. Die Spezialisten kombinieren fundiertes Wissen über Regionen, Tierverhalten und Unterkünfte mit dem Anspruch, jede Reise individuell zu gestalten. Aus diesem Zusammenspiel entstehen persönliche Safari-Konzepte, die durch den kontinuierlichen Austausch mit Experten vor Ort stets auf aktuelle Bedingungen abgestimmt sind. So erleben Gäste Kenia authentisch, vielfältig und bestens organisiert.

Unternehmensinformation:

kenia-safari.de

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha