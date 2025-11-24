Wenn der Beichtstuhl zum Tatort wird – Erste Buchkritik über den metaphysischen Kriminalroman „Der letzte Beichtstuhl“

Erste Buchkritik: Wenn der Beichtstuhl zum Tatort wird – Bernd Blase veröffentlicht seinen metaphysischen Kriminalroman „Der letzte Beichtstuhl“

In einem venezianischen Hotel aus einer entweihten Kirche steht ein Beichtstuhl aus Galgenholz – und er hat ein besseres Gedächtnis als die meisten Menschen.

Mit diesem Setting öffnet Bernd Blase in „Der letzte Beichtstuhl“ einen Raum, in dem Kriminalroman, Theologie, Psychologie und leiser Humor miteinander ins Gespräch kommen.

Im Zentrum steht Elias, ein ehemaliger Priester, der nun als Nachtportier und „Night Auditor“ im Hotel San Silenzio arbeitet – einem Luxustempel über den Dächern Venedigs, der einst eine Kirche war. Nachts schlüpfen Gäste in den alten Beichtstuhl und hinterlassen ihre Schuld auf gefalteten Zetteln. Elias sammelt sie, ohne hinzusehen – bis ein Geständnis auftaucht, das seine eigene, sorgsam verdrängte Schuld Wort für Wort wiedergibt.

Von hier aus entfaltet Blase eine Handlung, die zugleich klassisch und eigenwillig ist: Ein Papst in ziviler Kleidung, ein geheimes Ritual, bei dem jeder Pontifex einmal an einem „vergessenen Ort“ beichten soll, eine Liste von siebzehn Namen und die rätselhaften Formeln XVII nomen, XVIII silentium – „der Name“ und „das Schweigen“. Während Venedig im Hochwasser versinkt und das Hotel zum Schauplatz kirchenpolitischer Manöver wird, gerät Elias zwischen die Interessen des kühlen Machtstrategen Rodolfo, der den Beichtstuhl kontrollieren will, und der pragmatischen, klarsichtigen Hotelcrew um die Empfangschefin Giovanetti und den Küchenchef Dilango.

Stilistisch ist „Der letzte Beichtstuhl“ weit mehr als ein Sakralkrimi. Blase schreibt poetisch und präzise, mit einem wachen Blick für Rituale des Alltags: die Küche als orchestrierter Maschinenraum, der Empfang als Metronom der Moderne, die Minibar als kleiner Beichtstuhl aus Glas. Elias’ trockene Bemerkungen („Falls heute ein Gast lächelt – sofort dokumentieren. Könnte ein Wunder sein.“) brechen die Dichte des Stoffes immer wieder mit leiser Ironie und retten den Text vor überernster Schwere.

Inhaltlich arbeitet der Roman auf mehreren Ebenen zugleich. Der Beichtstuhl wird zum Denkobjekt: theologisch als Ort der Gnade, psychologisch als Container für Schuld, existenziell als Raum, in dem man endlich sprechen darf, ohne sofort korrigiert zu werden. Blase verknüpft dies mit einer beeindruckend recherchierten Hintergrundebene: kanonisches Recht, Entweihungsrituale, die Frage, ob ein Beichtstuhl aus Galgenholz überhaupt „entweiht“ werden kann, oder ob die Schuld im Material selbst weiterpulsiert.

Besonders stark ist der Roman dort, wo er das Große im Kleinen zeigt: Ein Gast, dem „seit dem Möbel etwas im Hals kratzt“, eine Tropfspur von Wasser, die im Rhythmus der Zahlensymbolik schlägt, ein Glas schlichten Wassers am Fuß des Stuhls statt Weihwasser – als stiller Kommentar zu einem Glauben, der ohne Glanz auskommt. Wiederkehrende Motive wie Wasser, Stille und das Sitzen („manche Sätze werden erst wahr, wenn man sitzt“) geben dem Text einen meditativen Unterstrom, der weit über die Krimihandlung hinausweist.

Allerdings verlangt „Der letzte Beichtstuhl“ seinen Leser:innen auch etwas ab. Die Vielzahl lateinischer Formeln, kirchenrechtlicher Feinheiten und historischer Exkurse ist Teil des Konzepts – der Roman will nicht nur unterhalten, sondern denken und differenzieren. Wer einen reinen Pageturner erwartet, könnte die bewusst langsame Erzählbewegung und die dichte Reflexion stellenweise als fordernd empfinden. Doch wer bereit ist, sich auf diesen Rhythmus einzulassen, erlebt ein Buch, das weniger „weggelesen“ als „durchstanden“ wird – wie eine lange Nacht an der Rezeption, in der nach und nach klar wird, worum es wirklich geht.

Im Fazit ist „Der letzte Beichtstuhl“ ein ungewöhnlicher, erinnerungsstarker Beitrag zum Kriminal- und Venedigroman – näher bei Umberto Eco als bei der klassischen Serienkiller-Spannung. Blase gelingt ein metaphysischer Kriminalroman über Schuld, Erinnerung und die Frage, wer uns freispricht, wenn niemand mehr zuhört. Man klappt das Buch zu mit dem Gefühl, selbst kurz im Dunkel dieses Beichtstuhls gesessen zu haben – und hört noch eine Weile das leise Tropfen von Wasser an Stein.