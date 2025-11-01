Startseite Weltklimakonferenz in Belém 2025 enttäuschend Pressetext verfasst von Pater Lingen am Mo, 2025-11-24 17:14. "Fossile Interessen haben bei der Weltklimakonferenz gesiegt. Die Beschlüsse der COP30 taugten nichts. Die Weltgemeinschaft ist derzeit nicht in der Lage, der selbstverursachten Erderwärmung wirksam entgegenzutreten." So meldet der Deutschlandfunk, sog. "Körperschaft des öffentlichen Rechts", d. h. finanziert durch die GEZ-Zwangsabgabe, im "Kommentar zur COP30. Enttäuschender Beschluss am Ende der Klimakonferenz", 22.11.2025. S. Zeit, 15.11.2025. »Die Präsidentin der UN-Generalversammlung, Annalena Baerbock, stuft die Klimakrise trotz der Kriege und Konflikte in aller Welt als "größte Bedrohung unserer Zeit" ein. Zum Auftakt ihres Besuchs der Weltklimakonferenz COP30 im brasilianischen Belém sagte sie der Nachrichtenagentur dpa: "Rund 3,6 Milliarden Menschen – fast die Hälfte der Weltbevölkerung – sind heute durch die Folgen des Klimawandels stark gefährdet: Dürren, Überschwemmungen, extreme Hitze und wachsende Ernährungsunsicherheit." Dies verstärke den "Teufelskreis aus Hunger, Armut, Vertreibung, Instabilität und Konflikten".« Ein paar konkrete Beispiele für "Überschwemmungen" oder " extreme Hitze" durch den "Klimawandel"? Welche Inseln sind im Meer versunken, welche Seen sind verdampft? Die Arktis wird in fünf Jahren eisfrei sein - das prophezeite Al Gore 2009. Im Jahr 2000 prophezeite Mojib Latif vom Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie: "Winter mit starkem Frost und viel Schnee wie noch vor zwanzig Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr geben." Der Winter 2020 wurde oft mit dem Winter 1980 verglichen. Klimareporter (10.02.2021) fragte 2021 : "Herr Latif, überrascht Sie der Winter, den wir gerade erleben?" O-Ton Latif: "Nein, ganz und gar nicht. Wetter ist chaotisch und wird es auch in Zukunft bleiben. Kurzfristige Ausreißer nach oben oder unten sind immer möglich. Das ist völlig normal. ... In der Tat häufen sich in den letzten Jahrzehnten die milden Winter mit wenig Frost und Schnee. Und das sind deutliche Anzeichen dafür, dass die Auswirkungen der globalen Erwärmung auch in Deutschland schon längst zu spüren sind. ... Klar ist auf jeden Fall, dass die Temperaturen in den nächsten Jahrzehnten weiter steigen und kalte Winter noch seltener werden." Klimareporter selbst meldete zum Winter 2020 (07.02.2021): "Wenn es den Polarwirbel zerlegt. Deutschland im Wetterstress: Die globale Erwärmung macht offenbar Kälteausbrüche häufiger, die dann auch Mitteleuropa frieren lassen." Kurz: Weil es wärmer wird, wird es kälter, d. h. die Kälte ist ein Beweis für die Wärme. Weil es keine kalten Winter mehr geben wird, werden kalte Winter noch seltener werden. Seit über zehn Jahren wird die Arktis eisfrei geworden sein. Also: Schluss mit falschen Prophezeiungen, her mit Fakten. Eine Google-Suche nach "klimamodelle falsch" liefert z. B. eine Welt-Meldung v. 27.06.2024: »Aktuelle Klimamodelle scheinen falsch berechnet worden zu sein: Offenbar unterschätzen sie deutlich, wie viel Kohlendioxid Pflanzen und Böden aufnehmen können. Das würde bedeuten, dass die Erde mehr Emissionen verkraftet. Oder vielleicht doch nicht? "Wir haben herausgefunden, dass Pflanzen derzeit Jahr für Jahr 80 Millionen Tonnen Kohlendioxid aufnehmen und speichern", sagt die Klimaforscherin Heather Graven vom Imperial College London. Das seien "30 Prozent mehr als bisher angenommen".« Bemerkenswert offen meldete der Merkur am 22.08.2025: "Wetter-Apps irren sich ständig – doch dafür gibt es gute Gründe": "Selbst präzise Wettermodelle stoßen an ihre Grenzen, wenn lokale Besonderheiten ins Spiel kommen. In Städten, Gebirgen oder Küstenregionen können die Temperaturen erheblich von den App-Angaben abweichen. Ein Asphaltparkplatz heizt sich an Sommertagen deutlich stärker auf als die benachbarte Wiese. Diese kleinräumigen Klimaunterschiede lassen sich kaum vorhersagen. Während die App 25 Grad anzeigt, können es in der Innenstadt durchaus 28 Grad sein. Umgekehrt bleibt es im schattigen Park oft kühler als prognostiziert – ein Grund, warum Städte bewusst Grünflächen schaffen." Die sog. "Experten" wissen nicht, wie das Wetter in zehn Minuten sein wird, aber sie wollen uns erzählen, wie das Klima in zwanzig Jahren sein wird. Wetter ist chaotisch, Wetter-Apps irren sich ständig. Aber dennoch sollen wir unser Leben so gestalten, wie es diese "Experten" mit ihren Klimamodellen von uns fordern. Klimarealisten betonen stets: Für Durchschnittstemperaturen sind entscheidend: 1. Hat sich das Umfeld der Wetterstationen geändert - also wurde z. B. ein Wald verkleinert, wurde ein Gebiet stärker besiedelt usw.; 2. Hat sich die Zahl bzw. die Verteilung der Wetterstationen geändert - wurden z. B. Stationen an kühleren Orten abgebaut und an wärmeren Orten errichtet. Ohne Berücksichtigung dieser Umstände ist eine angebliche Durchschnittstemperatur völlig irreführend. Und auch wenn man Wetterstationen ignoriert, bleibt klar: Von Experten prophezeite Klimakatastrophen waren reihenweise heiße Luft. Und v. a. bleibt klar: Der angebliche Klimaschutz führt zu Armut und Verelendung, indem er viele Menschen der Möglichkeit beraubt, günstige, umweltfreundliche und zuverlässige Energie zu nutzen. Deutschlands Atomkraftwerke waren bei Zuverlässigkeit und Effizienz Weltklasse. Welche Zuverlässigkeit und Effizienz haben Windräder, Solaranlagen, Wärmepumpen etc.? Welche Kosten entstehen durch sog. "Klimaschutzverordnungen"? Für Wohlstand ist eine Energieversorgung für die Einzelwohnung bis für den Großkonzern notwendig, eine Versorgung mit zuverlässiger und billiger Energie. Notebookcheck meldete am 23.11.2025: "ADAC-Studie: Gen Z pfeift auf Verzicht, Auto und Flugzeug wichtiger als Klimaschutz, Pragmatismus regiert. Die Bilder von Klimaprotesten prägen das öffentliche Bild der Gen Z, doch die Realität sieht anders aus. Eine große Studie der ADAC Stiftung entlarvt die Generation Z als unerwartet pragmatisch. Statt ideologischem Verzicht regieren Komfort, Kosten und das eigene Auto. Die Autoren warnen: Wer jetzt mit dem moralischen Zeigefinger droht, hat diese Generation bereits verloren. ... Der moralische Kompass wird vom Zeitdruck und dem Geldbeutel überstimmt. Christina Tillmann, Vorständin der ADAC Stiftung, nennt das eine Entideologisierung." Generation Z umfasst die Geburtsjahre von 1997 bis 2012. Schüler bei Fridays for Future machen in Wahrheit genau das, was sie plakativ verurteilen: Sie selbst nutzen das, was sie als klimaschädlich verbieten wollen. Zum moralischen Zeigefinger: Die sog. "Klimaaktivistin" Luisa Neubauer predigte 2023 zu der Frage, ob man als Klimaschützer auch Thailand-Urlaub per Flugzeug machen dürfte: "Besser Doppelmoral als gar keine Moral! Nur weil du gerade einer Tätigkeit A nachgehst, blendet das nicht aus, dass du in deiner Existenz auch noch ganz viele andere Rollen hast, denen du gerecht werden musst." Zugegeben: Ich persönlich lehne inzwischen den Begriff "fossile Energie" ab. Wikipedia verbreitet: "Fossile Energie wird aus Brennstoffen gewonnen, die in geologischer Vorzeit aus Abbauprodukten von toten Pflanzen und Tieren entstanden sind. Dazu gehören Braunkohle, Steinkohle, Torf, Erdgas und Erdöl. ... Die Reserven der fossilen Brennstoffe reichen wohl maximal noch etwa 100 Jahre." S. Handelsblatt, 09.08.2025: "BP entdeckt größtes Öl- und Gasfeld seit 25 Jahren". Wie sind immer wieder neue Funde von Öl- und Gasfeldern möglich? Das gesamte CO2-Narrativ mitsamt dem Ausstieg aus der Kernenergie muss hinterfragt werden. In jedem Falle klar abzulehnen sind sowohl Falschaussagen als auch Doppelmoral selbsternannter "Klimaschützer". Wir müssen die Klima-Ideologie entideologisieren, den Teufelskreis aus Propaganda und Leichtgläubigkeit beenden, wir müssen uns einsetzen für eine Welt, in der Wahrheit und Gerechtigkeit regieren, eine Welt gemäß den göttlichen Geboten, eine Welt gemäß dem Willen des Schöpfers. Über Pater Lingen Vorname

Pater Rolf Hermann Nachname

Lingen Adresse

Goldbrink 2a

46282 Dorsten Homepage

http://www.pater-lingen.de Branche

Priester - Sedisvakantist Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 12 Benutzer und 3018 Gäste online.