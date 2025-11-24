CHANGAN Q05 feiert Premiere und lenkt weltweite Aufmerksamkeit auf Changan intelligente Elektrofahrzeugpalette

Aufgebaut auf Changans eigens entwickelter SDA-Digital-Intelligenz-Plattform - der weltweit einzigen Ethernet-Ringarchitektur neben dem Tesla Cybertruck

Changan stellte am Freitag auf der Guangzhou International Automobile Exhibition 2025 das brandneue Modell CHANGAN Q05 vor, gab die offiziellen Preise bekannt und veranstaltete die feierliche Übergabe an den ersten Fahrzeugbesitzer - ein Ereignis, das schnell zum Höhepunkt für Medienvertreter und Besucher wurde. Gemeinsam mit dem Q05 präsentierten auch Changan DEEPAL und AVATR ihre Spitzenmodelle und unterstrichen damit Chinas wachsende Führungsrolle im Bereich intelligenter Elektrofahrzeuge.

Der CHANGAN Q05, entworfen von einem internationalen Team aus 915 Mitgliedern aus 31 Ländern und Regionen unter der Leitung von Klaus Zyciora, verkörpert das Designkonzept "Inspired by Light". Das Modell basiert auf einem "goldenen dimensionalen Verhältnis", das Agilität und Geräumigkeit in Einklang bringt - mit einem Breiten-Höhen-Verhältnis von 0,86 sowie einem Radstand-Längen-Verhältnis von 0,62.

Aufgebaut auf Changans eigens entwickelter SDA-Digital-Intelligenz-Plattform - der weltweit einzigen Ethernet-Ringarchitektur neben dem Tesla Cybertruck - überzeugt der Q05 mit vier zentralen Stärken: Komfort, Raumangebot, praxisnahe Reichweite und intelligente Funktionen. Damit bietet er ein völlig neues Fahrerlebnis für junge Familien und urbane Berufstätige.

Im Bereich Komfort verfügt der CHANGAN Q05 über Massage-, Belüftungs- und Heizfunktionen für beide Vordersitze. Hautfreundliche, umweltfreundliche Innenraummaterialien sorgen zusätzlich für ein rundum angenehmes Fahrerlebnis.

Mit optimiertem Innenraumdesign und einer Raumausnutzung von 86,6 % bietet der Q05 ein großzügiges Kabinenerlebnis, bei dem jeder nutzbare Zentimeter effizient eingesetzt wird - für höchsten Komfort und praktische Alltagstauglichkeit.

In puncto Reichweite sorgt die Golden Shield 2.0 3C-Schnellladebatterie für eine zügige Aufladung in nur 15 Minuten - ideal für stressfreies Fahren sowohl im Stadtverkehr als auch auf längeren Strecken. Im Bereich intelligenter Technologien ist das Fahrzeug mit SDA Pilot und dem Betriebssystem SDA AI OS ausgestattet. Ergänzt durch ein Lidar-System und ein assistierendes blaues Fahrlicht, wird das Fahrerlebnis intuitiver und benutzerfreundlicher. Weitere Details werden zum offiziellen Marktstart bekanntgegeben.

Am Stand von AVATR präsentierten Modelle wie der AVATR 12 und der AVATR 06 die Designphilosophie der Marke: "Emotive Luxury". Gleichzeitig stellte Changan Deepal insgesamt sechs Modelle aus. Darunter befinden sich der Deepal S05 und der Deepal S07, die bereits in nahezu 100 Länder und Regionen auf fünf Kontinenten exportiert wurden.

Changan Automobile treibt derzeit die internationale Expansion mit hoher Geschwindigkeit voran und ist bereits in fünf Schlüsselregionen aktiv. Das Unternehmen baut ein globales Ökosystem für intelligente Mobilität auf, das durch die Gründung der China Changan Automobile Group am 29. Juli weiter gestärkt wurde. Mit dem klaren Fokus auf Elektrifizierung und intelligente Technologien als zentrale Stärken verfolgt Changan das Ziel, weltweit umweltfreundlichere, intelligentere und komfortablere Fahrzeuge anzubieten.

