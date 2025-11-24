KI-Case enersuisse: Voice-Agents im Kundenservice aktivieren

Praxis-Webinar: Erfahren Sie, wie der führende Dienstleister auf dem Schweizer Energiemarkt in nur vier Monaten von der IVR-Tastenauswahl zur hilfreichen KI-Voice-Assistentin gelangte.

enersuisse hat mit Unterstützung von Bucher + Suter seinen Kundenservice mit einer KI-Assistentin auf ein neues Level gebracht. Der neue Voicebot hilft den Anrufenden sprachbasiert eigenständig weiter, leitet in den richtigen Fällen an Servicemitarbeitende und unterstützt diese aktiv bei ihren Aufgaben. Die KI-Lösung war nach nur vier Monaten Projektlaufzeit zuverlässig produktiv und erzielte seit dem Start gute Automatisierungs- und Zufriedenheitswerte.

Sie möchte Voicebot-Power auch in Ihrem Kundenservice aktivieren? Erfahren Sie in folgenden Webinaren mehr dazu und sprechen Sie mit den Projektverantwortlichen und Experten von enersuisse und Bucher + Suter.

* Was waren die Ziele, Milestones und Learning?

* Welche technologischen und weichen Faktoren gilt es bei der Transformation mit KI zu beachten?

Erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt Anleitung zu einem State-of-the-Art Voicebot / KI-Agenten, der Kundinnen und Kunden im natürlichen Gespräch eigenständig identifiziert, ihnen weiterhilft und die Menschen im Servicecenter aktiv unterstützt und entlastet.

CMM360-Webinar am 11.12. um 10.00 Uhr

https://www.cmm360.ch/events/webinar-voice-agents-im-kundenservice-aktiv...

Webinar auf der Hightext Zukunftskonferenz am 04.12. um 10.00 Uhr

https://www.ibusiness.de/webinar/202.html?language=d

Die Webinare richtet sich an alle, die sich für KI-Automatisierung im Kundenservice und speziell für Voicebots interessieren. Führungs- und Fachkräfte im CX, Marketing, Kommunikation und Vertrieb.

Bucher + Suter steigert seit über 25 Jahren den Serviceerfolg von Unternehmen. Die CC- und Voice-Spezialisten bieten Beratung/Markterkundung, maßgeschneiderte Workshops, PoC´s und Unterstützung für alle Projektgrößen.

Voicebot-Discovery von Bucher + Suter - in wenigen Tagen planbare Klarheit rund um KI-Agenten

Bucher + Suter bietet Leitern von Servicecentern und Innovationsmanagern ein Voicebot-Discovery-Paket. Sie erhalten ohne langwieriges Projekt und hohe Kosten schnell Klarheit, wie und mit welchen Aufwänden Voicebot-Power individuell für das eigene Servicecenter genutzt werden kann. Führende Unternehmen haben diesen Service bereits genutzt und erhielten in nur sieben Arbeitstagen einen professionellen KI-Agenten, der Anrufende authentifiziert und mehrsprachig Auskunft gibt. Das Business erzielte im Laufe der Entwicklung wertvolle Erkenntnisse zu Aufwänden, Prozessen und zur Voicebot-Technologie im Allgemeinen. Die Verantwortlichen konnten mit dieser Technologieerkundung falsche Vorstellungen und Erwartungen korrigieren, besser planen und letztendlich zu ihrem Vorteil mit Partnern und Herstellern verhandeln.

