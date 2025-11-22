Ein Beichtstuhl aus Galgenholz – und ein Geheimnis, das Päpste überdauert. Ein metaphysischer Kriminalroman von Bernd Blase

PRESSEMITTEILUNG Buchveröffentlichung: Der letzte Beichtstuhl ISBN 978-3-384-68336-6

Ein Beichtstuhl aus Galgenholz – und ein Geheimnis, das Päpste überdauert

Der metaphysische Venedig-Roman Der letzte Beichtstuhl führt Leser:innen in die Schattenzone zwischen Schuld, Ritual und Macht

Das Buch erzählt die Geschichte von Elias, einem ehemaligen Priester, der heute als Nachtportier in einem Hotel in Venedig arbeitet. Was die wenigsten Gäste wissen: Das prächtige Haus war einst eine Kirche. In einer Seitenkapelle steht noch immer der alte Beichtstuhl aus dem 17. Jahrhundert – gefertigt aus dem Holz eines Galgens, getragen von Scharfrichtern und Kirchenmännern.

Elias wird gegen seinen Willen in die verborgene Geschichte dieses Möbels hineingezogen. Denn der Beichtstuhl wurde nie entweiht – und er ist mit einer Liste von siebzehn Namen verbunden: Päpste, deren Pontifikate wie nach einem geheimen Drehbuch vorweggenommen wurden. Jeder neue Papst soll sich diesem Stuhl stellen, als wäre er ein zweiter Richter.

Je tiefer Elias forscht, desto mehr verschwimmen die Grenzen: zwischen Theologie und Aberglaube, Schuld und Erlösung, Ritual und Machtspiel. Der Beichtstuhl wird zum Symbol einer nie gelöschten Schuld, die sich bis in die Gegenwart fortsetzt. Als der Papst stirbt und vatikanische Gesandte Elias als „Wächter“ erkennen, steht er plötzlich zwischen den Fronten:

Ist er nur ein Nachtportier – oder der Hüter eines Geheimnisses, das über die Zukunft der Kirche entscheidet?

Einzigartiger Schauplatz

Ein Hotel in Venedig, das in Wahrheit eine nie entweihte Kirche ist.

Ein mystischer Beichtstuhl aus Galgenholz, der seit Jahrhunderten Geständnisse und Geheimnisse speichert.

Venedig selbst wird als lebendige, atmende Figur geschildert – mit Lagune, Stegen, Nebel und Verfall als Resonanzraum für eine Geschichte über Schuld und Erinnerung.

Spannung trifft Tiefgang

Der letzte Beichtstuhl ist kein reiner Pageturner, sondern ein Roman, der Spannung, Psychologie, Symbolik und Geschichte miteinander verwebt.

Leser:innen, die Dan Brown, Umberto Eco oder Carlos Ruiz Zafón schätzen, finden hier eine Mischung aus Rätsel, Atmosphäre und Philosophie: ein metaphysischer Kriminalroman, der immer wieder die Frage stellt, wie weit Glauben, Macht und individuelle Verantwortung ineinandergreifen.

Ein radikal neuer Blick auf Kirche und Schuld

Der Roman stellt eine ungewöhnliche Kernfrage:

Kann ein Beichtstuhl selbst schuldig werden?

Ausgangspunkt ist eine Verbindung von Kirchenrecht, Papstgeschichte und Mystik, die in eine moderne, fast kriminalistische Suche nach Wahrheit mündet. Elias’ Nachforschungen legen frei, wie sehr Rituale der Kirche auch als Instrumente der Kontrolle gelesen werden können – ohne dabei in platte Kirchenkritik zu verfallen.

Aktuelle Relevanz

In einer Zeit, in der Kirche und Religion intensiv diskutiert werden – zwischen Missbrauchsskandalen, Vertrauensverlust und spiritueller Suche – bietet der Roman keine einfachen Antworten. Stattdessen lädt er zu einer tiefenpsychologischen und literarischen Auseinandersetzung ein:

Was bedeutet Schuld, wenn Institutionen versagen?

Wer darf vergeben – und in wessen Namen?

Was geschieht mit den Geständnissen, die nie gehört, nie wirklich beantwortet wurden?

Damit spricht Der letzte Beichtstuhl sowohl spirituell interessierte Leser:innen als auch kulturkritische Denker:innen an.

Poetische Sprache & starke Bilder

Der Text arbeitet mit Metaphern, Synästhesien und atmosphärischen Bildern, die über die Handlung hinaus nachwirken. Das Hotel, der Beichtstuhl, die nächtliche Lagune – all das wird zu einer Bühne für innere Konflikte:

Nicht nur Spannung, sondern auch sprachliche Dichte und literarischer Genuss

Eine Figurenperspektive, die Theologie, Aberglauben und persönliche Schuld ineinander spiegelt

Bilder, die sich einprägen: Galgenholz, Papstnamen, eine Liste, die nicht enden will

Für den Handel & die Presse - Der letzte Beichtstuhl bietet:

Einen griffigen Aufhänger: „Ein Beichtstuhl aus Galgenholz, der Päpste vorhersagt – und einen Nachtportier, der zum Wächter eines Geheimnisses wird.“

Einen starken Schauplatz (Venedig, ehemalige Kirche, Luxushotel) mit großem Potenzial für Schaufenster- und Thementische.

Ein Crossover zwischen Spannungs- und Literatursparte, das sich sowohl im Feuilleton als auch in Krimi- und Religions-/Gesellschaftsrubriken verorten lässt.