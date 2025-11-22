Kobold und Maus machen Norwegen unsicher

Wenn ein Kobold und eine Maus Norwegen unsicher machen, kann das nur turbulent werden.

Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen

Viel zu lange haben sich Mäuserich Finn und Kobold Nepomuck schon nicht mehr gesehen. Doch es gibt da einen Plan!

Begleite die Mäuse und Kater Merlin auf ihrer aufregenden Reise über das Meer nach Norwegen und überrasche Nepomuck in seinem Kobolddorf. Erlebe ein wundervolles Sommerfest und aufregende Abenteuer mit den Freunden.

Als besonderes Bonbon gibt es diesmal Rezepte für landestypische Leckereien und zusätzlich ein paar tolle Ausflugstipps für Oslo.

Viel Spaß und gute Fahrt!

https://www.bod.de/buchshop/nepomuck-und-finn-abenteuer-in-norwegen-brit...

Herausgeber: ?BoD – Books on Demand

ISBN-10:3756232409

ISBN-13:? 978-3756232406

Auch als E-Book erhältlich!

Nepomucks und Finns Wintermärchen

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn haben viel Spaß im Winter-Wunderland Norwegen. Sicherlich fragt Ihr Euch, was aus Kater Merlin und Aurora geworden ist und was die Mäuse so alles fern ihrer Heimat erleben?

Natürlich geht es auch diesmal nicht ohne Abenteuer und Gefahren ab!

Das Buch ist die Fortsetzung von "Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen". Unter anderem erfahrt Ihr etwas über Wölfe und wie man einen Iglu baut. Außerdem steht ein Ausflug nach Oslo auf dem Programm. Ihr dürft also gespannt sein!

https://buchshop.bod.de/nepomucks-und-finns-wintermaerchen-christine-erd...

Herausgeber: BoD – Books on Demand

ISBN-10:? 3695125616

ISBN-13: 978-3695125616

Auch als E-Book erhältlich!

