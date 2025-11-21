TONLAND veröffentlichen neue Single „Dort wo du bist“ – eine Liebeserklärung an das Ankommen

Mit ihrer neuen Single „Dort wo du bist“ geben Tonland einen weiteren berührenden Einblick in ihr kommendes Album „Nichts, außer“, das am 16. Januar 2026 erscheinen wird.

Der Song ist eine poetische Reise über stürmische See – und eine Hommage an das Ankommen bei einem Menschen, der Heimat bedeutet. Zwischen sanfter Melancholie und kraftvoller Zuversicht entfaltet sich ein moderner Singer-Songwriter-Sound, getragen von emotionalem Gesang und fein nuancierter Instrumentierung.

„Ich streich die Segel, bin endlich zu Haus,

Raus aus dem Meer, werf den Anker aus …

Denn Heimat ist dort, wo du bist.“

Mit Zeilen wie diesen gelingt Tonland das Kunststück, große Gefühle in klare Bilder zu fassen. „Dort wo du bist“ erzählt von Vertrauen, Beständigkeit und der Kraft, gemeinsam durch Höhen und Tiefen zu gehen – „Welle für Welle gemeinsam durchschwommen“.

Musikalisch bewegt sich die Single zwischen pop-symphonischer Weite und akustischer Intimität, mit warmen Harmonien und einer Produktion, die sowohl Radiotauglichkeit als auch Tiefgang vereint.

„Dort wo du bist“ ist kein lauter Song – aber einer, der bleibt. Ein Stück über das, was im Leben wirklich trägt.

Wer Tonland live erleben möchte, kann das Duo bei der Agentur Smart & Nett für Veranstaltungen buchen.

UPC 3618022636724

Release 21.11.2025

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.