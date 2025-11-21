Kostenloser Download: „Dialog mit einem Käfer“ - Eine kleine Geschichte über Freiheit, Motivation und das Tun von Bernd Blase

Neue Erzählung von Bernd Blase bis Donnerstag, 27. November 2025 gratis in der App „Bernd Blase Coaching“

Potsdam, 21. November 2025 – Die Erzählung „Dialog mit einem Käfer“ von Bernd Blase steht ab sofort bis einschließlich Donnerstag, 27. November 2025, als kostenloser Download in der App „Bernd Blase Coaching“ zur Verfügung.

In „Dialog mit einem Käfer“ verbindet der Dozent und Künstler Bernd Blase psychologische Tiefenschärfe mit poetischen Bildern und einem Schuss Humor. Im Mittelpunkt steht ein ungewöhnliches Gespräch: Ein Mensch im Alltagstaumel trifft auf einen Käfer – und plötzlich wird aus einem kleinen Insekt ein großer Spiegel für innere Konflikte, verdeckte Wünsche und die Frage: „Wie willst du eigentlich leben?“

„Ich wollte eine Figur schaffen, die radikal ehrlich ist – und wer könnte ehrlicher sein als ein Käfer, der nichts zu verlieren hat?“, so Autor Bernd Blase. „Die Erzählung lädt Menschen ein, die eigene innere Stimme wieder ernster zu nehmen – ohne dabei den Humor zu verlieren.“

Die Erzählung richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich für Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, psychologische Themen und sinnorientierte Lebensfragen interessieren – und dafür offen sind, diesen Themen einmal in literarischer Form zu begegnen.

Der kostenlose Zugang ist bewusst zeitlich begrenzt:

Zeitraum: ab sofort bis Donnerstag, 27. November 2025, 23:59 Uhr

Format: digitaler Download in der App „Bernd Blase Coaching“

Verfügbarkeit: direkt in der App im Bereich „Bücher/Shop“ (je nach App-Struktur)

Mit der Aktion möchte Bernd Blase einem breiteren Publikum einen niedrigschwelligen Zugang zu seiner Arbeit an der Schnittstelle von Kunst, Coaching und Psychologie ermöglichen.

Bernd Blase ist Dozent, Künstler und Autor. In seiner Arbeit verbindet er tiefenpsychologische Perspektiven mit künstlerischen Ausdrucksformen und alltagsnaher Coaching-Praxis. Seine Texte kreisen um Fragen der Selbstwahrnehmung, inneren Freiheit und der Kunst, das eigene Leben bewusster zu gestalten.

Pressekontakt

Bernd Blase Coaching

Ansprechpartner: Bernd Blase

E-Mail: info@berndblase.de

Web: www.berndblase.de

APP: Bernd Blase Coaching im Google Play Store und Apple App Store