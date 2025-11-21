Warum Experten „Die Bibliothek der Unerzählten“ zur Lektüre Nummer 1 für Führungskräfte küren

In der aktuellen Ausgabe des Management Forum sorgt ein literarischer Titel für Aufsehen: Die Bibliothek der Unerzählten gilt laut Redaktion als „unerwartet präzises Navigationsinstrument“.

ISBN: 978-3384677822 im Buchhandel. Die Bibliothek der Unerzählten – von Bernd Blase.

Das Buch verbindet psychologische Tiefenschärfe mit erzählerischer Eleganz – und zeigt, wie unvollendete Geschichten, verdrängte Wahrheiten und blinde Flecken unsere Entscheidungen prägen. Im Zentrum steht ein ehemaliger Psychotherapeut, der in einer stillgelegten Bibliothek die unerzählten Geschichten anderer archiviert – bis ihn die Frage einholt, welche Geschichte er selbst vermeidet zu erzählen. Aus dieser literarischen Versuchsanordnung entsteht ein präziser Blick auf innere Rollenkonflikte, Loyalitäten und Selbsttäuschungen, wie sie in Führungssituationen täglich wirksam sind, aber selten benannt werden.

Mehrere Unternehmen setzen den Roman bereits in Leadership-Programmen ein. Grund: Er fordert Leserinnen und Leser dazu heraus, Wahrnehmung, Verantwortung und Selbstreflexion nicht als abstrakte Ideale zu betrachten, sondern als Teil eines lebendigen, manchmal widersprüchlichen inneren Archivs. Die Lektüre wird so zum geschützten Experimentierraum: Welche Geschichten erzähle ich über mich als Führungskraft – und welche lasse ich systematisch aus? Wo dienen „Narrative“ noch der Orientierung, und wo werden sie zur Entschuldigung?

Ein literarischer Impuls – und laut Experten: eine klare Empfehlung für Führungskräfte, die wirklich dazulernen wollen, statt nur ihre Instrumentenkästen zu verfeinern.

Über den Autor

Bernd Blase ist Dozent, Trainer und Künstler und arbeitet an der Schnittstelle von Psychologie, Philosophie und erzählender Literatur. Seine Schwerpunkte liegen in Tiefen- und Motivationspsychologie, Fehlerkultur und Fragen verantwortlicher Führung. Neben Die Bibliothek der Unerzählten hat er unter anderem das erzählerische Fachbuch Das Fehler-Theater veröffentlicht, in dem er zeigt, wie produktiver Umgang mit Scheitern zu einem reiferen Verständnis von Organisationen und Menschen führt. Seine Texte werden in Trainings, Führungskräfteseminaren und Coachingprozessen eingesetzt – überall dort, wo Nachdenken über Haltung, Schuld, Verantwortung und Entwicklung nicht an der Tür des Seminarraums enden soll.