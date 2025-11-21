Das moderne Bambusparkett richtig pflegen und erhalten

Bambus ist ein sehr natürliches und vor allem nachhaltiges Naturprodukt. Bambus hat die Fähigkeit schon nach der ersten Ernte um gleich mehrere Zentimeter am Tag nachzuwachsen und macht ihn als Baustoff für den Bodenbelag als Parkett heutzutage unverzichtbar. Damit der Belag auch noch nach vielen Jahren schön aussieht und tadellos ist, muss er dementsprechend behandelt und auch richtig gepflegt werden. Die Pflege an sich ist weder zeitintensiv, noch sehr mühsam und muss auch nicht in kurzen Abständen erfolgen. Lediglich die Art und Weise und womit man vorgeht ist entscheidend.

Die Oberfläche pflegen

Das Bambusparkett hat eine sehr schöne, natürliche Oberfläche. Sie dunkelt in der Regel durch den jeweiligen Lichteinfall nach und bekommt dadurch eine wunderschöne Optik. Doch auch Bambus kann nach einiger Zeit etwas an Glanz verlieren, wenn die Oberfläche durch die Krallen der Haustiere oder dem Spielen der Kinder mit Spielzeugen und Co. leichte Kratzer hinterlassen. Aber auch Feuchtigkeit und stehende Nässe kann das Parkett schädigen und sogar aufquellen und dunkle Flecken bilden. Grundsätzlich hängt die jeweilige Pflege von Bambusparkett immer von der jeweiligen Oberfläche ab. Denn es gibt beispielsweise lackiertes Parkett, welches eine glänzende Oberfläche aufweist. Dieses sollte beim Reinigen nur leicht feucht mit einem dafür geeigneten Reiniger gereinigt werden. Ein weiches, feuchtes Tuch ist perfekt dazu. Wenn man allerdings ein geöltes Parkett nutzt, sollte man nach der Erstpflege mit dem speziellen Öl auch weiterhin in regelmäßigen Abständen die Oberfläche leicht behandeln. Aber: Weniger ist in beiden Fällen ratsam und verhindert vor allem, dass die Oberfläche bei allzu gut gemeinter Pflege mit womöglich zu viel Feuchtigkeit und Wasser beschädigt wird. Um ein Aufquellen zu vermeiden sollte man wirklich nur mit leichter Feuchte arbeiten und eben nicht mit Nässe.

Vorsorgen und den Boden schonen

Dort, wo man unter Umständen mit den Schuhen auftritt, wie im Flur oder Eingangsbereich des Hauses, sollte man entweder gleich so schnell wie möglich die Schuhe ausziehen bevor man eintritt, oder einen Teppich dort auslegen. Das Gleich gilt auch für die Fläche vor dem Sofa, oder an anderen Stellen des Hauses und der Wohnung. Ideal ist es aber nach wie vor, dass man keine Schuhe im Haus trägt und vor allem erst recht nicht solche, die mit spitzen Absätzen bestückt sind. Auf diese Weise verhindert man gleich zu Beginn, dass schon erste Kratzer und Ecken, oder kleinste Löcher in den Boden graviert werden. Spitze Gegenstände gehören ebenfalls nicht aufs Parkett, sicherlich kann es immer wieder vorkommen, dass einmal etwas zu Boden fällt. Doch man sollte vermeiden, dass Kinder beispielsweise mit spitzen Gegenständen beim Spielen ein ungewolltes "Muster" ins Parkett kratzen. Wie man das Bambusparkett gut und effektiv pflegen kann und womit man vor allem loslegen kann, erfährt man zusätzlich durch hier weitere Informationen und Produkte, die sich hier offenbaren.