Kiellegung des "Inselexpress 3" - Frisia erweitert Expressflotte erneut

Auf der Next Generation Shipyards im niederländischen Lauwersoog ist am 14.

November 2025 die Kiellegung der neuen Schnellfähre "Inselexpress 3" erfolgt.

Die AG Reederei Norden-Frisia setzt mit dem Neubau die Erweiterung des Expressverkehrs nach Juist und Norderney konsequent fort. Der "Inselexpress 3" ist baugleich zum "Inselexpress 2" und bietet ebenfalls Platz für 54 Passagiere. Das Schiff soll zur Saison 2026 in Dienst gestellt werden und wird - wie sein Schwesterschiff - vorwiegend die Strecke Norddeich-Juist bedienen, kann aber flexibel auch zwischen Norddeich und Norderney eingesetzt werden.

"Unsere Kunden schätzen die Vorteile der Schnellfähren wie eine kürzere Fahrtzeit und die höhere Flexibilität bei den Abfahrten", sagt Rainer Sürken, Produktmanager Inselexpress bei der Frisia. Denn mit ihrem geringen Tiefgang könnten tideabhängige Inseln wie Juist noch häufiger angesteuert werden.

"Der Inselexpress 3 verbessert die Anbindung der Inseln an das Festland somit weiter", sagt Inselexpress-Kapitän Jan-Lukas Schwarz.

Wie traditionell üblich, wurde auch bei dieser Kiellegung die Schiffsnummer per Hand eingeschlagen. "Eine Kiellegung ist immer noch etwas ganz Besonderes", sagt Dirk Keizer, Geschäftsführer bei Next Generation Shipyards, die bereits den "Inselexpress 2" gebaut hat. "Wir freuen uns sehr, dass die AG Reederei Norden-Frisia auch diesen Auftrag wieder bei uns platziert hat".

"Mit der Erweiterung unserer Inselexpress-Flotte tragen wir weiter zur umfassenden und zuverlässigen Versorgung der Inseln bei", sagt Frisia-Vorstand Carl-Ulfert Stegmann. Die Reederei Frisia verstehe die Inselversorgung als eine ihrer Kernaufgaben.

Daten & Fakten Inselexpress 3

Länge: 20 Meter

Breite: 6 Meter

Tiefgang: 0,7 Meter

Geschwindigkeit: 19 Knoten

Passagiere: max. 54

Antrieb: 2x Volvo Penta D8 IMO TIER III mit Abgasnachbehandlung, 2x Hamilton

Waterjets

Bauwerft: NG Shipyards Lauwersoog (NL)

Die heutige AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem Namen "Frisia" als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund um die Inselversorgung entwickelt.

Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etwa 180 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia als Kernunternehmen. Die Aufgabe der "Frisia" ist nach wie vor die eines klassischen Inselversorgers: Mit zwölf Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und Juist.

