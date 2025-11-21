Gold und Silber sind immer ein gutes Investment

Mehr denn je sind sichere Anlagen gefragt. Gold und Silber und die entsprechenden Unternehmen gehören dazu.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 21.11.2025, 9:35 Uhr Zürich/Berlin

Der Silberpreis hält sich tapfer über 50 US-Dollar je Feinunze. Einen Widerstand sehen Charttechniker bei 54,50 US-Dollar. Sollte dieser übersprungen werden, könnte es weiter deutlich nach oben mit dem Preis gehen. Nur wenn der Preis unter 46 US-Dollar je Unze Silber fallen würde, sähe es schlecht aus. Aus fundamentaler Sicht - steigende Nachfrage und ein Defizit seit Jahren - spricht alles für einen Silberpreis, der nur steigen kann. Denn Silber hat sich aus dem Schatten des Goldes bewegt und befindet sich in einer Renaissance.

Gold und Silber bieten mittel- bis langfristige Investmentchancen. Wie sich die Preise entwickeln, da richten sich die Blicke unter anderem auch auf die US-Daten. Aufgrund des Stillstandes der Bundesbehörden ist nun der US-Arbeitsmarktbericht ausgefallen. Das bedeutet die Arbeitslosenquote für Oktober ist (vorerst) nicht bekannt. Die Zahlen werden erst nach der nächsten Zinssetzung der Fed im Dezember veröffentlicht werden. Dabei sind solche Daten eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Geldpolitik der Fed. Da muss die anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank nun ohne diese Daten auskommen.

Der Goldpreis hat nicht nur dieses Jahr, sondern auch über das letzte Jahrzehnt einen bemerkenswerten Aufwärtstrend an den Tag gelegt. 2016 beispielsweise kostete die Unze Gold rund 1.000 US-Dollar. Dass sich Gold zu einem Top-Investment mit einer breiten Basis von Anlegern entwickelt hat, verwundert nicht. Inflation, Krisen, Kriege und die Tendenz weg vom US-Dollar und hin zu mehr Gold sind Faktoren, die auch in Zukunft auf den Goldpreis einwirken werden. Da erscheint es nur natürlich, dass aktuell die Aktien der Gold- und Silberunternehmen besondere Stärke aufweisen.

Fortuna Mining - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-in... - ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im dritten Quartal 2025 konnten mehr als 72.000 Unzen Gold produziert werden. Die Mine in der Elfenbeinküste punktet mit sehr guten Bohrergebnissen.

Fury Gold Mines, - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mine... - bestens finanziert, verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen 11,3 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp.

