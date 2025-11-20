Bohrungen erweitern oberflächennahe Kupfer-Gold-Mineralisierung auf dem Projekt Birch

20. November 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) (Yukon Metals oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekt Birch (Birch) bekannt zu geben, das sich 65 Kilometer nordöstlich von Burwash Landing (Yukon) befindet. Das Unternehmen hat die Analyseergebnisse von zwei weiteren Bohrungen, BR25-002 und BR25-004, erhalten, die eine seitliche Ausdehnung der Skarnmineralisierung um 500 Meter zeigen.

Highlights:

- Die Bohrungen bei Birch setzen die Erweiterung der oberflächennahen Mineralisierung fort. BR25-002 lieferte 10,1 m mit 0,21 % Cu (0,30 % CuÄq) aus nur 58,6 m Tiefe, einschließlich 1,8 m mit 1,12 % Cu (1,51 % CuÄq).

- Die Step-out-Bohrungen bestätigen die seitliche Kontinuität des Skarnsystems, wobei BR25-004, 500 m östlich der früheren Bohrungen, 16,0 m mit 0,20 % Cu (0,28 % CuÄq) durchteuft, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts mit 0,89 % Cu (1,13 % CuÄq) über 1,0 m.

- Die Bohrdaten zeigen, dass die in BR25-001 angetroffenen kupfer- und goldhaltigen Skarnhorizonte in BR25-002 und BR25-004 in geringerer Tiefe vorkommen.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die mineralisierten Skarnhorizonte sowohl beständig sind als auch näher an der Oberfläche vorkommen und über mehrere Abschnitte hinweg solide Kupfergehalte aufweisen, sagte Rory Quinn, President und CEO. Die Bestätigung der Kontinuität zwischen weit auseinander liegenden Bohrungen stärkt unser Verständnis des Systems, während wir auf weitere Analyseergebnisse warten.

Bohrergebnisse

Das Bohrprogramm 2025 in Birch lieferte 1.685 m an Diamantbohrkern mit HQ-Durchmesser (63,5 mm) aus sechs Bohrungen, die von vier Bohrplattformen aus niedergebracht wurden (Abbildung 1). Highlights aus den Bohrungen BR25-002 und 4:

· 10,1 m mit 0,21 % Cu (0,30 % CuÄq*) von 58,6 bis 68,6 m und 1,8 m mit 1,12 % Cu (1,51 % CuÄq*) von 124,7 bis 126,5 m in BR25-002.

· 16,0 m mit 0,20 % Cu (0,28 % CuÄq**) von 97,0 bis 113,0 m, einschließlich 1,0 m mit 0,89 % Cu (1,13 % CuÄq*) von 102,0 bis 103,0 m in BR25-004.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81908/YMC_112025_DEPRcom.001...

Abbildung 1 - Karte der Standorte der Bohrungen 2025 mit Skarnmineralisierung in den Bohrungen über der Kupferanomalie im Boden aus dem Jahr 2024.

- BR25-002 durchteufte kupfer- und goldhaltige Skarnhorizonte, die denen in BR25-001 ähneln, jedoch in geringerer Tiefe liegen. Die oberflächennahe hochgradige Zone befindet sich in schiefrigen Skarneinheiten, die disseminierte und gebänderte Sulfide enthalten.

- BR25-004, die 500 m östlich der Bohrungen 1 und 2 niedergebracht wurde, zeigt, dass die Marmor- und Skarnhorizonte und die damit in Zusammenhang stehende Kupfermineralisierung seitlich nach Westen hin durchgehend sind.

Tabelle 1: Wichtigste Analyseabschnitte der Bohrungen

Bohrung Nr. Von_m Bis_m Länge_m Au g/t Ag g/t Cu % CuÄq %

BR25-002 58,6 68,6 10,1 0,05 4,79 0,21 0,30

einschl. 65,9 66,6 0,7 0,11 5,30 0,30 0,45

104,0 126,5 22,5 0,02 2,97 0,10 0,15

einschl. 104,0 111,4 7,4 0,02 2,66 0,13 0,17

und einschl. 124,7 126,5 1,8 0,18 22,99 1,12 1,51

140,9 141,5 0,6 0,13 3,30 0,32 0,47

157,0 157,6 0,6 0,05 7,90 0,42 0,53

167,0 167,7 0,7 0,63 1,70 0,03 0,65

207,2 211,9 4,7 0,46 1,55 0,05 0,50

einschl. 207,2 208,0 0,8 1,93 1,70 0,08 1,92

240,2 240,7 0,5 0,49 0,80 0,02 0,49

243,0 243,5 0,5 0,50 9,70 0,35 0,92

389,3 390,4 1,1 0,01 1,40 0,11 0,14

BR25-004 79,2 79,7 0,5 0,01 3,20 0,19 0,24

97,0 113,0 16,0 0,04 4,18 0,20 0,28

einschl. 102,0 103,0 1,0 0,07 17,70 0,89 1,13

214,0 215,7 1,7 0,05 2,66 0,16 0,2

Anmerkungen: Die wahren Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt, werden jedoch auf Grundlage der aktuellen geologischen Interpretation als nahezu der wahren Mächtigkeit entsprechend eingeschätzt. Die Kupferäquivalentgehalte (CuÄq %) wurden anhand der folgenden Formel berechnet: CuÄq % = Cu % + (Au g/t × 0,95) + (Ag g/t x 0,0095), basierend auf Metallpreisen von 4,00 US$/Pfund Cu, 3.000 US$/Unze Au und 40 US$/Unze Ag. Auf der Grundlage einer Überprüfung ähnlicher Projekte wurden Gewinnungsraten von 92 % Kupfer, 80 % Gold und 60 % Silber angenommen. Bislang wurden noch keine metallurgischen Testarbeiten in Birch durchgeführt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81908/YMC_112025_DEPRcom.002...

Abbildung 2 - Profilschnitt der Bohrungen BR25-001 und BR25-002 mit Kupferäquivalent und geologischer Interpretation.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81908/YMC_112025_DEPRcom.003...

Abbildung 3 - Profilschnitt der Bohrung BR25-004 mit Kupferäquivalent und geologischer Interpretation.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81908/YMC_112025_DEPRcom.004...

Abbildung 4 - Bohrung BR25-002 bei 125 m. (A) Nahaufnahme von massivem Pyrrhotin > Chalkopyrit in der Skarnzone, die sich dem Kontakt mit einem mächtigen Granodioritgang nähert. Der Abschnitt 124,7-126,5 enthält 1,51 % CuÄq.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81908/YMC_112025_DEPRcom.005...

Abbildung 5 - Bohrung BR25-004 von 102,0 bis 103,0 m mit 1,13 % CuÄq* in pyroxenhaltigem Granat-Skarn mit halbmassiven Bändern aus Pyrrhotin und Chalkopyrit.

Tabelle 3 - Standorte der Bohrungen 2025 bei Birch

Bohrloch-ID Easting Northing Höhe Gesamttiefe (m) Bohrkerngröße

BR25-001 648314 6859029 1562 350 HQ

BR25-002 648314 6859029 1562 401 HQ

BR25-003 648587 6859167 1478 339 HQ

BR25-004 647780 6859057 1550 285 HQ

BR25-005* 648317 6859295 1437 36 HQ

BR25-006 648317 6859295 1437 273 HQ

*BR25-005 wurde aufgrund schlechter Bodenverhältnisse vorzeitig beendet und neu gebohrt.

Über das Projekt Birch

Yukon Metals ist Eigentümer von 100 % des Projekts Birch, das 65 Kilometer nordöstlich der Gemeinde Burwash Landing liegt und über Hubschrauber zugänglich ist. Das Projektgebiet Birch wird von frostgesprengten Gesteinsblöcken in nicht vergletschertem Gelände dominiert, wobei Ausbisse auf steileren Bergrücken vorhanden sind. Das Projekt liegt überwiegend im Finlayson-Komplex des Yukon-Tanana-Terrans, der sich aus unterschiedlich kohlenstoffhaltigem Schiefer und Quarzit, Marmor, Granat-Amphibolit und seltenen metaplutonischen Gesteinen zusammensetzt.

Das Yukon-Tanana-Terran überlagert strukturell den Batholith Ruby Range, der im nordöstlichen Teil des Konzessionsgebiets regional kartiert wurde und als Quarz-Feldspat-Porphyr Ruby Range und Porphyr Rhyolite Creek sowie als intermediäres und felsisches Vulkangestein vorkommt (Israel et. Al., 2011).

Die Kartierung auf Projektebene zeigt, dass die Geologie des Gebiets aus Schiefer- und Marmoreinheiten, mäßig bis stark oxidiertem felsischem Intrusivgestein und uneinheitlich oxidierten porphyrischen Rhyolith-Intrusionsgängen besteht.

Auftragnehmer mit Sitz im Yukon und der örtlichen First Nation engagiert

Der Bau der Bohrplattformen im Konzessionsgebiet Birch wurde von Minconsult in Zusammenarbeit mit Vision Quest Drilling, einem Unternehmen im Besitz der Kluane First Nation, durchgeführt. Die Hubschrauberunterstützung wird von der in Yukon ansässigen Capital Helicopters geleistet. Die Bohrarbeiten wurden an New Age Drilling in Zusammenarbeit mit Vision Quest Drilling vergeben. Die Camp-Dienstleistungen wurden von Käganì, einem Unternehmen der Kluane First Nation, in Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Explorationsunternehmen Archer Cathro aus dem Yukon erbracht.

QA/QC

Alle Diamantbohrkerne aus dem Programm 2025 auf dem Projekt Birch wurden protokolliert, fotografiert und mit einer Diamant-Kernsäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wurde zur geochemischen Analyse eingereicht, während die andere Hälfte zu Referenzzwecken sicher gelagert wurde. Die Probenabschnitte wurden auf der Grundlage geologischer Grenzen festgelegt und lagen in der Regel zwischen 0,3 und 1,5 Metern. Kontrollproben machten etwa 10 % aller eingereichten Proben aus, darunter zertifizierte Referenzstandards, analytische Blindproben, Feldduplikate und Präparationsduplikate. Die QA/QC-Ergebnisse wurden in Echtzeit überprüft, und alle Daten wurden vor der Aufnahme in diese Pressemitteilung auf Einhaltung der akzeptablen Schwellenwerte für Genauigkeit, Präzision und Kontamination überprüft.

Die Bohrkern- und Gesteinsproben wurden zur Analyse an ALS Minerals geschickt. Die Probenaufbereitung erfolgte in Whitehorse (Yukon) und die Analyse in North Vancouver (British Columbia).

Die Proben wurden vorbereitet durch Zerkleinern (70 % kleiner als 2 mm) und durch Pulverisieren von 250-g-Teilproben auf eine Korngröße von weniger als 75 Mikrometern (Prep-31A). Die Pulverproben wurden mittels Vier-Säuren-Aufschlusses und ICP-AES (ME-ICP61) auf 34 Elemente analysiert. Alle Proben mit einem nominalen Probengewicht von 50 g wurden mittels Brandprobe und AAS auf Gold analysiert (Au-AA24). Proben mit mehr als 10.000 g/t Cu wurden mittels Vier-Säuren-Aufschlusses in Cu-Erzqualität (Cu-OG62) analysiert.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Gesteinsproben, die im Laufe der Prospektionsarbeiten entnommen wurden, sind selektiver Natur und wurden gesammelt, um das Vorhandensein oder Fehlen einer Mineralisierung festzustellen. Sie sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung im Projektgebiet.

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., als VP of Exploration für Yukon Metals und qualifizierte Sachverständige (gemäß National Instrument 43-101) geprüft und genehmigt.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist ein finanziell gut ausgestattetes Explorationsunternehmen mit einem Portfolio von 17 Projekten auf einer Gesamtfläche von über 43.000 Hektar. Aufbauend auf über 30 Jahren Prospektionserfahrung der Familie Berdahl - dem Team, das auch hinter den Projekten von Snowline Gold in der Region stand - widmet sich YMC der Erschließung von Kupfer, Gold, Silber und kritischen Metallen. Neben dem Ausbau vorrangiger Bohrziele in den Kupfer-Gold-Systemen Birch und AZ und im Gold-Silber-Projekt Star River führt das Unternehmen in weiten Teilen seines Portfolios auch generative Explorationen durch, um die nächsten potenziellen Entdeckungskandidaten zu erschließen. Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit technischem und finanziellem Know-how sowie Kenntnissen des Yukon ist das Unternehmen gut gerüstet, um neue Mineralvorkommen im gesamten Yukon aufzufinden.

Yukon Metals ist es ein Anliegen, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den örtlichen Gemeinden des Yukon zu fördern und gleichzeitig den Unternehmenswert zu steigern. Die Strategie des Unternehmens basiert auf einer Philosophie der Inklusivität und des gemeinsamen Wohlstands und bietet sowohl der kommunalen Bevölkerung als auch den Investoren die Möglichkeit, zum Erfolg beizutragen und auch davon zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon ist nach wie vor einer der letzten nur wenig erkundeten Mineralgürtel der Welt und bietet ein außergewöhnliches Entdeckungspotenzial. Das Gebiet verfügt über hoch qualifizierte und gewissenhafte Arbeitskräfte, die durch jahrzehntelange Explorationserfahrung und einen tiefen Respekt für das Land geprägt sind.

Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt - Valley Discovery von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Bezirksgröße hervorzubringen.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Informationen über die Metallassoziation und die Geologie des Prospektionsgebiets bei Birch, die auf das Potenzial für ein goldreiches Kupfer-Porphyr-System hinweisen, dessen bedeutende Größe durch eine über 1.400 Meter lange Bodenanomalie nachgewiesen wurde, das Potenzial für wirtschaftliche Kupfer- und Goldgehalte auf der Grundlage von Gehalten, die aus Oberflächen-Gesteinsproben gewonnen wurden, das Potenzial von Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten auf Bezirksebene zu schaffen, sowie die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie können, werden, sollten, könnten, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug darauf, dass es sich bei Chair Mountain und anderen Konzessionsgebieten nicht um aussichtsreiche kupfer-, gold- oder silberhaltige geologische Systeme handelt; dass die analysierten Gesteinsproben nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung sind; dass die erforderlichen Annahmen für abgeschlossene helikoptergestützte Kartierungs- und Probenahmeprogramme nicht signifikant sind und dass es an Mineralien mit wirtschaftlichem Gehalt mangelt; dass der Yukon nicht über das Potenzial verfügt, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren" im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Israel, S., Murphy, D., Bennett, V., Mortensen, J. und Crowley, J., 2011. Neue Erkenntnisse zur Geologie und zum Mineralpotenzial des Coast Belt im Südwesten des Yukon. In: Yukon Exploration and Geology 2010, K.E. MacFarlane, L.H. Weston und C. Relf (Hrsg.), Yukon Geological Survey, S. 101-123.

