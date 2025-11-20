Vom Turm zum Organ: Studentinnen zeichnen Maslows Bedürfnispyramide neu - Ein erzählerisches Fachbuch über Bedürfnisse

„Maslows Pyramide gerät ins Wanken“

Seminarexperiment: Warum ein nierenförmiges Modell die Bedürfnisse der Gegenwart besser trifft und was das für die Bildungsarbeit bedeutet.

Potsdam, November 2025. Pressefachbeitrag zum Fachbuch: Wer hat die Pyramide gebaut? – Ein erzählerisches Fachbuch über Bedürfnisse“ von Bernd Blase. Im Januar 2026 im Buchhandel bestellbar.

Die Maslow-Pyramide gehört zu den meistzitierten Modellen in Pädagogik, Psychologie und Kommunikation. Sie wird häufig als universelle Struktur menschlicher Bedürfnisse präsentiert – scheinbar kulturneutral, zeitlos und geschlechtslos. In einem Seminarexperiment habe ich Studentinnen eingeladen, ein eigenes Bedürfnis-Modell zu entwerfen, ohne die Pyramide zu übernehmen. Das Ergebnis: kein Turm, sondern eine nierenähnliche, organische Form, in der Bedürfnisse relational, zyklisch und deutlich auf die Lebensrealität junger Menschen im 21. Jahrhundert bezogen sind. Der Beitrag beschreibt dieses Experiment, analysiert die Unterschiede zur klassischen Pyramide und diskutiert didaktische Konsequenzen: Wie können wir von der reinen Vermittlung fertiger Modelle zu einer kritischen Modellkompetenz gelangen? Und was passiert, wenn wir sichtbar machen, dass nahezu alle bekannten Kommunikations- und Bedürfnis-Modelle von Männern stammen?

Haupttext

1. Die Pyramide, die überall steht

Kaum ein anderes psychologisches Bild hat es so weit gebracht wie die Maslow-Pyramide.

Sie hängt in Klassenräumen, taucht in Coaching-Folien auf, ziert Lehrbücher der Pädagogik und gilt vielerorts als „Mensch-auf-einen-Blick“-Modell:

Unten die Grundbedürfnisse, oben die Selbstverwirklichung – fertig.

In der Praxis begegne ich diesem Bild immer wieder, wenn ich Kommunikations- und Motivationsthemen lehre. Viele Teilnehmende nicken, wenn die Pyramide auf dem Flipchart erscheint. Nicht, weil sie das Modell kritisch geprüft hätten, sondern weil es vertraut wirkt. Es sieht logisch aus, geordnet, beruhigend. Ein Versprechen: Wenn du diese Stufen nacheinander erklimmst, kommst du irgendwann oben an.

Genau an dieser Stelle beginnt meine Irritation.

Denn die Pyramide sagt nicht nur etwas über „den Menschen“, sie sagt auch etwas über ihren Autor, seine Zeit, seine Kultur – und darüber, wen sie nicht mitgedacht hat.

2. Ein Seminarexperiment: „Malen Sie Ihr eigenes Bedürfnis-Modell“

In einem Seminar mit überwiegend Studentinnen habe ich ein einfaches Experiment durchgeführt:

Ich habe die Maslow-Pyramide kurz vorgestellt – wie sie üblicherweise gelehrt wird.

Anschließend habe ich das Flipchart umgedreht und die Gruppe gebeten:

„Stellen Sie sich vor, es gäbe dieses Modell nicht.

Wie würden Sie die Struktur menschlicher Bedürfnisse zeichnen?“

Bedingung: keine Pyramide, keine Stufen. Erlaubt waren Kreise, Organe, Landschaften, abstrakte Formen.

Was dabei entstand, war bemerkenswert.

Eine Gruppe von Studentinnen zeichnete eine nierenförmige, organische Figur. In dieser „Bedürfnis-Niere“ wurden Bereiche markiert: körperliche Sicherheit, emotionale Verlässlichkeit, digitale Überforderung und Schutz, Zugehörigkeit, Selbstwert, Sinn – aber eben nicht hierarchisch „übereinander“, sondern ineinander verwoben.

Die Bedürfnisse wurden „in die heutige Zeit übersetzt“:

Nicht nur „Sicherheit“, sondern auch Schutz vor permanenter Bewertung und Vergleichbarkeit.

Nicht nur „Zugehörigkeit“, sondern das Bedürfnis nach stabilen Beziehungen jenseits der Herkunftsfamilie.

Nicht nur „Selbstverwirklichung“, sondern das Gefühl, wirksam zu sein, ohne sich im Leistungsdruck aufzureiben.

Die Form sah aus wie ein Organ – nicht wie ein Bauwerk.

3. Vom Turmbau zur Niere: Was die Form verrät

Dass die Studentinnen keinen Turm, sondern eine Niere zeichneten, ist mehr als eine gestalterische Laune.

Die Pyramide steht für:

Hierarchie: Unten das „Primitive“, oben das „Höhere“.

Linearität: Erst wenn unten genug, darf oben etwas passieren.

Individuelle Spitze: „Selbstverwirklichung“ erscheint als einsames Oben.

Die Niere steht (symbolisch gelesen) für:

Filterung: Wichtig ist, was hinein- und hinausgelassen wird – Reize, Erwartungen, Belastungen.

Gleichgewicht: Bedürfnisse müssen balanciert, nicht „abgehakt“ werden.

Verletzlichkeit: Das System ist empfindlich, nicht unerschütterlich.

Zirkulation statt Stufen: Alles hängt zusammen; wenn ein Bereich überlastet ist, leidet das Ganze.

Die Studentinnen beschrieben ihr Modell sinngemäß so:

„Das ist nichts, was man von unten nach oben ‚erledigt‘.

Eher etwas, das schnell aus dem Gleichgewicht geraten kann – gerade heute.“

Damit benennen sie implizit ein Problem der klassischen Pyramide:

Sie suggeriert eine Stabilität und „Ordnung“, die viele Biografien nicht widerspiegeln. Menschen erleben gleichzeitig existentielle Unsicherheit und Momente von Sinn; Care-Arbeit kann tiefe Erfüllung geben, obwohl finanzielle Sicherheit fehlt; digitale Überforderung kann auf allen Ebenen „hineingiften“.

4. Wer macht die Modelle?

Ein weiterer Punkt, der im Seminar auffiel:

Als wir eine Liste der Kommunikations- und Bedürfnis-Modelle erstellten, die die Studentinnen bereits kennengelernt hatten, ergab sich ein deutliches Bild:

Bedürfnis-Pyramide (Maslow): Mann

4-Seiten-einer-Nachricht (Schulz von Thun): Mann

Sender-Empfänger-Modell: mehrere Männer

Diverse Führungs- und Motivationsmodelle: überwiegend von Männern entwickelt

Natürlich macht das die Modelle nicht automatisch „falsch“. Aber es macht eine Leerstelle sichtbar:

Wir lehren Studierenden Strukturen des Menschseins, die fast ausschließlich aus männlichen Biografien, Perspektiven und Karrierewegen stammen – oft ohne diesen Kontext zu benennen.

Das Experiment mit dem nierenförmigen Modell war damit nicht nur eine kreative Übung, sondern auch ein Beitrag zur epistemischen Gerechtigkeit:

Wer darf eigentlich definieren, wie Bedürfnisse aussehen?

Wer kommt in den Modellen vor – und wer nicht?

5. Kritische Modellkompetenz statt Modellgläubigkeit

Die Maslow-Pyramide ist als Icon zu stark geworden, um sie einfach zu ignorieren. Aber wir können sie in einen größeren Rahmen stellen: als historisches, männlich geprägtes, kulturgebundenes Angebot, das neben anderen Bildern stehen darf: Organ, Netz, Landschaft, Stadt, Kreislauf.

Der nierenähnliche Kreis meiner Studentinnen war dafür ein unerwartet präzises Symbol:

Bedürfnisse sind kein Bauprojekt, das wir einmal abschließen, sondern ein lebendiges, verletzliches System, das wir schützen, verstehen und immer wieder neu balancieren müssen.

Bernd Blase info@berndblase.de