Billit macht EU-Regulierung greifbar

E-Rechnungsspezialist zeigt beim Public Affairs Summit in Brüssel, wie "ViDA" für KMU funktioniert

Brüssel/München, November 2025 - Beim diesjährigen EU Public Affairs Summit am 5. und 6. November im SQUARE Brussels Meeting Centre, Brüssel, war E-Invoicing-Solutionanbieter Billit als exklusiver E-Rechnungssponsor vertreten.

Im Rahmen des internationalen Politik-Kongresses nutzte E-Rechnungsexperte Thomas Philipp Reiter von Billit die Möglichkeit, aufzuzeigen, wie kleine und mittlere Unternehmen die EU-Initiative ViDA (VAT in the Digital Age) nicht als Belastung, sondern als Chance nutzen können.

"Unser Ziel ist es, kleinen Unternehmen einen einfachen und rechtssicheren Einstieg in die E-Rechnung zu ermöglichen, nicht mit komplizierter Technik, sondern mit Lösungen, die im Arbeitsalltag wirklich funktionieren", so Thomas Philipp Reiter, Head of DACH Markets bei Billit.

Der Workshop trug den Titel: "EU Regulation as a Business Opportunity: How Billit made ViDA a Success for SME".

Darin zeigte Reiter auf, welche Möglichkeiten sich auch für Handwerker, kleine Betriebe, Selbstständige und Freiberufler in Deutschland mit der e-Rechnung und ViDA bieten. Denn ein dediziertes Software-Angebot wie Billit kann schnell als strategischer Vorteil wirken. Schließlich ermöglicht eine E-Rechnungslösung, die automatisiert und gesetzeskonform arbeitet, den Versand GoBD-konformer Rechnungen in von der EU vorgeschriebenen E-Invoicing-Format gemäß EN 16931 über das Peppol-Netzwerk. Mehr noch: Es bietet gleichzeitig auch praktische und sichere Schnittstellen zu DATEV, Addison oder Banken - ganz ohne IT-Abteilung oder zusätzliche Bürokratie.

Mit einem eigenen Stand - betreut von Jenny Kratky - nutzte Billit die Gelegenheit, über die E-Rechnung aufzuklären und zu zeigen, wie kleine Unternehmen ViDA frühzeitig und pragmatisch für sich nutzen können.

Billit

Billit ist eine cloudbasierte Lösung für digitale Rechnungsstellung und Buchhaltung - speziell entwickelt für kleine Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler. Die Plattform ersetzt manuelle Prozesse durch ein automatisiertes, rechtssicheres System mit XRechnung, ZUGFeRD sowie Schnittstellen zu DATEV, ADDISON und Bankkonten. Der elektronische Rechnungsaustausch (E-Invoicing) ist mit Billit nicht nur per E-Mail, sondern auch über das deutlich sicherere internationale Peppol-Netzwerk möglich - ein Wettbewerbsvorteil, den andere Lösungen in diesem Segment bisher nicht bieten.

