Glücksatlas 2025: Mit Klarheit und Mindset Ziele erfolgreich erreichen

Der Glücksatlas 2025 zeigt Lebenszufriedenheit und Emotionen in Deutschland. Beate Glöser erklärt, wie Klarheit und die innere Einstellung helfen, Wünsche in echte Ziele zu verwandeln.

Freiburg, 20. November 2025 - Der Glücksatlas 2025 wurde erneut von der Universität Freiburg wissenschaftlich erhoben und von der Klassenlotterie der Länder (SKL) herausgegeben. Die Daten für die Studie zur Lebenszufriedenheit und das Glücksgefühl der Bevölkerung Deutschlands basieren auf insgesamt 13 Befragungen die von Juli 2024 bis Juni 2025 in Form von mündlich-persönlichen Interviews vom Institut für Demoskopie Allensbach erfasst wurden. Für diese Erfolgsmessung wurden die Lebensbereiche Arbeit, Familie, Freizeit, Einkommen sowie Emotionen berücksichtigt und die Studie gibt die Stimmungslage und innere Einstellung hierzulande wieder.

Dabei sind die regionalen Ergebnisse des Glücksatlas ein zentrales Element der Studie. Deutlich wird: Beruflicher Erfolg wird heute zunehmend über Sinn, Anerkennung und persönliche Erfüllung und nicht mehr nur über das Einkommen definiert. Gleichzeitig zeigt sich, dass die meisten Menschen zwar konkrete Lebensziele wie Gesundheit, Familie, Sicherheit und Einkommen haben, aber diese Ziele jedoch selten konsequent verfolgen. Es fehlt oft an der nötigen Klarheit darüber, wie Wünsche in konkrete Schritte umgesetzt werden können.

Genau hier setzt die Unternehmerin und Vortragsrednerin Beate Glöser mit ihrem Vortrag zu Klarheit, Erfolg und Zielen "Vom Wünschen zum Erreichen" an, Ziele realisieren anstatt nur zu Wünschen und zu Träumen. Die Vortragsrednerin hebt hervor, dass für Erfolg und die Erreichung von Zielen eine innere Klarheit notwendig ist. Sie gibt in ihrem Vortrag Beispiele dafür, mit welchen Glaubenssätzen sich Ziele einfach erreichen lassen und wie man seine innere Einstellung auf Erfolg umprogrammiert. So ist Glück kein Ort, sondern eine bestimmte innere Haltung und zielgerichtete Glaubensätze, die uns in unsere volle Größe und somit zu unseren persönlichen Zielen und Erfolgen führen.

Die Studie zeigt, dass die Emotionalität in Deutschland weiter zunimmt und das Emotionen wie Ärger, Angst oder Glück oft oder sehr oft empfunden werden. Negative Emotionen werden laut der Studie immer häufiger erlebt, aber auch die Glücksgefühle nehmen stark zu. Diese Emotionen können als persönlicher Kompass genutzt werden, um innere Glaubenssätze zu erkennen und so Ziele mit Klarheit erfolgreich zu erreichen.

In ihrem Vortrag voller Mindset -Tipps zeigt Beate Glöser auf, wie Ziele nicht verbissen, sondern mit Leichtigkeit angegangen werden können. Die Vortragsrednerin ist sehr inspirierend und ermutigt alle, die ihre Wünsche endlich in die Tat umsetzen wollen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung lebt sie vor, wie die innere Einstellung zu unglaublichem Wachstum und somit zur Zielerreichung und Erfolg führt.

Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business - und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben - und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden - und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen - im Team wie im Individuum.

