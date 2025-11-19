Drei spezialisierte Fachblogs für Aquarien, Terrarien und Vogelhaltung

Die digitale Beratung für Aquaristik und Terraristik erhält neue Impulse durch drei spezialisierte Online-Magazine, die fundierte Expertise für die Haltung von Fischen, Reptilien und Vögeln bieten. Die Plattformen liefern regelmäßig neue Fachartikel, Einrichtungstipps und praktische Pflegeanleitungen.

Das Aquaristik-Magazin Cleveraquarium konzentriert sich auf alle Aspekte der modernen Aquarienpflege. Die Artikel behandeln effektive Reinigungsmethoden, innovative Filtertechnik und kreatives Aquascaping für beeindruckende Unterwasserlandschaften. Besondere Schwerpunkte liegen auf optimaler Wasseraufbereitung, artgerechter Fischfütterung und harmonischer Beckengestaltung. Von hochwertigen Pumpsystemen über naturnahe Dekorationselemente bis hin zu spezialisiertem Fischfutter werden alle Facetten der zeitgemäßen Aquaristik behandelt.

Cleverterrarium widmet sich der professionellen Terrarien-Einrichtung und Reptilienhaltung. Das Online-Magazin präsentiert durchdachte Setup-Konzepte, moderne Beleuchtungstechnik und artgerechte Pflegemethoden für Echsen, Schlangen und andere Terrarientiere. Von UV-Lampen und Wärmestrahlern über automatische Beregnungsanlagen bis hin zu hygienischen Reinigungslösungen werden alle Aspekte der modernen Terraristik beleuchtet. Besondere Aufmerksamkeit erhalten klimatechnische Einrichtungen, naturnahe Gestaltungsideen und spezielle Fütterungskonzepte.

Das Vogel-Portal Clevervogel beleuchtet die artgerechte Haltung von Ziervögeln und Papageien. Die Artikel reichen von optimalen Käfig- und Volierenlösungen über ausgewogene Ernährungskonzepte bis hin zu intelligentem Beschäftigungstraining. Besondere Schwerpunkte liegen auf geräumigen Flugmöglichkeiten, abwechslungsreichen Trainingsmethoden und wichtigen Gesundheitsaspekten. Von interaktiven Spielzeugen über hochwertiges Körnerfutter bis hin zu professionellen Pflegetipps werden alle relevanten Themen für Vogelhalter fundiert behandelt.

Alle drei Magazine zeichnen sich durch spezialisierte Fachkompetenz aus. Mit mehreren neuen Fachartikeln pro Woche bleiben Tierhalter über aktuelle Entwicklungen in der Technik, neue Produkte und bewährte Haltungsmethoden informiert. Die thematische Spezialisierung ermöglicht eine fundierte Behandlung jedes Bereichs mit der erforderlichen fachlichen Tiefe.

wavepoint GmbH & Co. KG

Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

Deutschland

E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011

