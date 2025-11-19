Goldpreis wartet auf neue Daten

Vor allem in kurzfristiger Hinsicht können neue Daten für Unsicherheit sorgen und auf den Goldpreis einwirken.

Investoren achten auf die Veröffentlichung neuer Wirtschaftsdaten, auf Inflationszahlen und wie die US-Notenbank ihre weitere Geldpolitik gestalten wird. Auch wenn fundamental alles zum Besten für die Entwicklung des Goldpreises steht, solche Daten können den Goldpreis kurzfristig beeinflussen. Mit knapp unter 4.100 US-Dollar je Feinunze hat sich der Preis des Edelmetalls doch nicht weit vom Allzeithoch entfernt. Für ein neues, übergeordnetes Kaufsignal, mindestens in Richtung Allzeithoch, müsste der Preis des edlen Metalls über 4.256 US-Dollar ansteigen. Dann sollten Investoren allerdings schon investiert sein.

In der Handelspolitik hat es zwar Annäherungen gegeben, aber was man aus der US-Politik gelernt hat, ist, dass es immer wieder neue Überraschungen geben kann. Der sichere Hafen Gold sollte also weiterhin von Anlegern angesteuert werden. Neue Datenveröffentlichungen nach dem Ende des Shutdowns sollten etwas Licht ins Dunkel der US-Konjunktur bringen.

Gold- und Silberpreise bewegen sich zeitweise abrupt, was in einer Rallye aber nicht ungewöhnlich ist. Dass ein schwächelnder US-Dollar gut für den Goldpreis ist, dies ist kein in Stein gemeißeltes Gesetz. Denn im September kletterte der Goldpreis weiter, obwohl der US-Dollar Stärke zeigte.

Allgemein gilt Gold als Mittel um die Kaufkraft zu erhalten und um in unsicheren Zeiten abzusichern. Der Vertrauensverlust in den amerikanischen Dollar und die steigende US-Verschuldung steigern die Attraktivität des Goldes, und damit auch die der Goldunternehmen.

Equinox Gold - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/equinox-gold-corp... - besitzt hochwertige Goldvorkommen in hervorragenden Jurisdiktionen mit hoher Gewinnspanne. Zwei große Goldminen sind in Kanada. Weitere Minen liegen in den USA, Brasilien, Nicaragua und in Mexiko.

Im dritten Quartal konnte das Unternehmen mit einer Produktion von mehr als 236.000 Unzen Gold einen Rekordwert erreichen. Equinox Gold arbeitet auf eine Goldproduktion von über eine Million Unzen Gold jährlich in einigen Jahren hin. Für 2025 wird bereits eine Produktion von bis zu 915.000 Unzen Gold erwartet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Equinox Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/equinox-gold-corp/ -).

Quellen: Equinox Gold, https://www.finanzen.net/rohstoffe/goldpreis/chart

