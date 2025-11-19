Kirkstone Metals informiert über Fortschritte des Unternehmens

18. November 2025 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das Unternehmen oder Kirkstone) (TSXV: KSM, FWB: VO0) freut sich, über die Fortschritte des Unternehmens zu berichten und die wichtigsten Initiativen hervorzuheben, die derzeit im Rahmen der strategischen Wachstums- und Explorationsziele des Unternehmens durchgeführt werden.

Explorationsplanung für das Uranprojekt Key Lake Road läuft

Nach dem kürzlich erfolgten Abschluss der Due-Diligence-Prüfung und der Ausübung der Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Uranprojekt Key Lake Road (KLR) im Norden von Saskatchewan hat Kirkstone mit der Ausarbeitung seines ersten Explorationsprogramms für das Konzessionsgebiet begonnen.

Das bevorstehende Arbeitsprogramm baut auf der umfangreichen historischen Datenerfassung auf, die während der Due-Diligence-Phase durchgeführt wurde, und konzentriert sich auf die Verfeinerung der Bohrziele in den primären strukturellen Korridoren des Projekts. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Feldarbeiten Anfang 2026 beginnen werden, vorbehaltlich der Genehmigungen und der saisonalen Zugänglichkeit.

Clive Massey, President und CEO, kommentierte:

Seit dem Erwerb einer Option auf das Projekt Key Lake Road konzentriert sich unser technisches Team auf die Entwicklung eines disziplinierten, datengestützten Explorationsprogramms, das darauf abzielt, das volle Potenzial des Konzessionsgebietes zu erschließen. Wir sind der Ansicht, dass Kirkstone mit diesem Projekt am erstarkenden Uranmarkt teilnehmen und eine bedeutende Rolle beim langfristigen Übergang zu sauberer Energie spielen kann.

Das Projekt KLR, das sich ca. 90 Kilometer südlich der Mine und Aufbereitungsanlage Key Lake von Cameco befindet, liegt im Bereich der Wollaston-Mudjatik Transition Zone (WMTZ), einem ertragreichen strukturellen Korridor, in dem einige der weltweit höchstgradigen Uranlagerstätten wie Key Lake, Cigar Lake und McArthur River lagern.

Prüfung einer möglichen Zweitnotierung in Asien

Parallel zur Explorationsplanung bestätigt Kirkstone, dass das Management eine mögliche Zweitnotierung an einer Börse in Asien prüft und erste Gespräche mit potenziellen Listing-Sponsoren und Beratern geführt werden. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf die Hong Kong Stock Exchange (HKEX) und die Tokyo Stock Exchange (TSE) als mögliche Handelsplätze.

Diese Initiative steht im Einklang mit der Entwicklungsstrategie der kanadischen Bundesregierung zur Stärkung der Handels- und Finanzbeziehungen mit Asien und Europa, da Kanada seine internationalen Partnerschaften inmitten der laufenden Handelsgespräche mit den Vereinigten Staaten weiter ausbaut.

Eine Zweitnotierung würde, sofern sie verfolgt wird, darauf abzielen, den Zugang von Kirkstone zu den globalen Kapitalmärkten zu erweitern, die Handelsliquidität zu verbessern und die Investorenbasis in wichtigen Jurisdiktionen zu vergrößern, die Kanadas Engagement für die Energiewende und die Ressourcensicherheit teilen.

Das Unternehmen betont, dass keine Zusicherung gegeben werden kann, dass eine Notierung erfolgen wird, da ein solcher Prozess weiterhin der behördlichen Prüfung, der Due Diligence und der Fähigkeit des Unternehmens unterliegt, die geltenden Notierungsvoraussetzungen und Offenlegungsstandards der Börse zu erfüllen. Das Unternehmen hat noch keine endgültige Entscheidung über die Erwirkung einer Notierung getroffen und auch noch keinen Antrag auf Notierung an einer weiteren Börse gestellt und kann sich jederzeit gegen eine Zweitnotierung entscheiden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Tim Henneberry, P.Geo., Direktor des Unternehmens und ein gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects definierter qualifizierter Sachverständiger, geprüft und genehmigt.

Über Kirkstone Metals Corp.

Kirkstone Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Uranprojekte spezialisiert, die den globalen Wandel zu sauberer, zuverlässiger und sicherer Energie unterstützen. Zu den Projekten des Unternehmens gehören das Uranprojekt Gorilla Lake und das Uranprojekt Key Lake Road, die sich beide im Athabasca-Becken befinden - eine der ertragreichsten Uranregionen der Welt. Kirkstone hat sich zu verantwortungsvoller Entwicklung, technischer Exzellenz und diszipliniertem Kapitalmanagement verpflichtet.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu potenziellen Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Key Lake Road, der Möglichkeit einer sekundären Notierung in Asien und zukünftigen strategischen Initiativen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich anders ausfallen. Kirkstone übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter (604) 644-6794 oder per E-Mail an: info@kirkstonemetals.com

Im Namen des Board of Directors von Kirkstone Metals Corp.

Clive Massey

Chief Executive Officer

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann Annahmen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten und unterliegen Faktoren - von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Leistung wesentlich von den derzeit in diesen Aussagen erwarteten abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kirkstone Metals Corp.

Clive Massey

2200 - 885 West Georgia Street

V6C 3E8 Vancouver, B.C.

Kanada

email : info@kirkstonemetals.com

Pressekontakt:

Kirkstone Metals Corp.

Clive Massey

2200 - 885 West Georgia Street

V6C 3E8 Vancouver, B.C.

email : info@kirkstonemetals.com