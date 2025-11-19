BBL-Shop.online: Beton- und Baustoffkompetenz jetzt bequem per Mausklick

Online-Fachhandel für Pflaster, Platten, Schalungssteine & mehr stärkt Garten- und Landschaftsbau

Bad Lausick, 19. November 2025 - Mit dem Onlineshop BBL-Shop.online präsentiert das Betonwerk Bad Lausick sein umfangreiches Sortiment an Betonprodukten jetzt noch zugänglicher für private Bauherren, Handwerker und den professionellen Garten- und Landschaftsbau. Der Shop bündelt hochwertige Pflastersteine, Terrassen- und Gehwegplatten, Mauersteine, Schalungssteine, Betonstufen, Randeinfassungen und ausgewählte Natursteine in einem modernen, einfach zu bedienenden Onlineangebot.

Betonprodukte für moderne Außenanlagen

BBL-Shop.online versteht sich als Partner für langlebige und ästhetische Lösungen rund um Einfahrten, Terrassen, Wege und Mauern. Die Betonprodukte sind auf hohe Belastbarkeit, Langlebigkeit und eine ansprechende Optik ausgelegt - ideal für private Projekte ebenso wie für gewerbliche Flächen. Ergänzt wird das Sortiment durch Natursteine, mit denen sich Beton und Natur harmonisch kombinieren lassen.

Kundinnen und Kunden profitieren von einfach fairen Preisen, günstigen Lieferoptionen und einem Musterversand, mit dem sich Farben und Oberflächen vor der eigentlichen Bestellung in Ruhe prüfen lassen.

Schalungssteine als zentrales Sortiment

Ein besonderer Schwerpunkt des Shops liegt auf Schalungssteinen aus Beton. Die im BBL-Shop angebotenen Betonschalungssteine sind in verschiedenen Formaten und Wandstärken erhältlich - unter anderem als 11,5er, 17,5er, 24er, 30er, 36,5er und 42,5er Varianten - und decken damit ein breites Spektrum an Bauaufgaben ab.

Die Hohlkammersteine werden auf einem Fundament lagenweise versetzt, mit Bewehrungsstahl ergänzt und mit Beton verfüllt. So entstehen hoch belastbare, dauerhaft stabile Wände. Typische Einsatzgebiete sind unter anderem:

freistehende Mauern und Sichtschutzwände

Garten- und Stützmauern

Keller- und Fundamentwände

Becken und Schwimmbäder

Dank passender Normal-, Halb- und Endsteine sowie präziser Fertigung lassen sich Mauern zügig und maßgenau errichten. Die Schalungssteine erfüllen die einschlägigen DIN-Anforderungen und sind in unterschiedlichen Farben, etwa Grau oder Anthrazit, verfügbar - funktional und optisch ansprechend zugleich.

Digitale Planung: Flächenkonfigurator & Musterservice

Zur Unterstützung von Planung und Kalkulation stellt BBL-Shop.online einen Flächenkonfigurator zur Verfügung: Nutzerinnen und Nutzer können ihre geplante Fläche online nachzeichnen, den Bedarf an Pflastersteinen und Platten berechnen und passende Produkte direkt im Shop auswählen.

Zusätzlich sorgt der Farbmuster-Service dafür, dass Gestaltung und Materialwahl schon vor Baubeginn sicher abgestimmt werden können. Diese digitalen Werkzeuge erleichtern sowohl Privatpersonen als auch Profis die Projektplanung und tragen zu einem wirtschaftlichen Materialeinsatz bei.

Erfahrung seit 1990

Hinter BBL-Shop.online steht das Betonwerk Bad Lausick GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Lausick. Das Unternehmen ist seit 1990 im Baustofffachhandel aktiv und hat sich als kompetenter Partner für Garten- und Landschaftsbau etabliert. Die Produkte werden nach hohen Qualitätsstandards gefertigt und sind sowohl für private als auch für gewerbliche Projekte ausgelegt.

"Mit BBL-Shop.online machen wir unser Sortiment deutschlandweit einfach zugänglich - vom Pflasterstein über die Terrassenplatte bis hin zum Schalungsstein für anspruchsvolle Mauer- und Fundamentkonstruktionen", so das Team beim Betonwerk Bad Lausick. "Unsere Kunden profitieren von unserer jahrzehntelangen Erfahrung, kombiniert mit der Bequemlichkeit eines modernen Onlineshops."

Über BBL-Shop.online

BBL-Shop.online ist der Beton-Onlineshop des Betonwerks Bad Lausick. Das Sortiment umfasst u. a. Pflastersteine, Gehweg- und Terrassenplatten, Mauer- und Schalungssteine, Betonstufen, Randeinfassungen sowie Natursteine für den Garten- und Landschaftsbau. Digitale Planungstools, Musterversand und ein kundenorientierter Service unterstützen Bauherren, Handwerksbetriebe und Landschaftsbauunternehmen bei der Realisierung ihrer Projekte.

