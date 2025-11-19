Neueste Forschungen zeigen: Mikroplastik ist für alle Menschen eine Gefahr

Neueste Forschungen zeigen, dass Mikroplastik bereits überall zu finden ist, selbst auf hohen Bergen. Es findet sich in jedem Obst und Gemüse, in allen Tieren, in allen menschlichen Organen, im Blut, ja selbst im menschlichen Fötus. Das menschliche Immunsystem erkennt Plastik nicht als einen Feind, wie dies bei Bakterien und Viren der Fall ist. Dadurch sammelt sich auch in den Immunzellen Mikroplastik an. Weitere Forschungen zeigen, dass Mikroplastik nicht nur gesundheitliche Probleme aller Art, sondern auch Krebserkrankungen hervorrufen kann.

Damit das in den letzten 40 Jahren entstandene Plastikproblem relativ zügig auf eine zufriedenstellende Weise gelöst werden kann, ist eine entsprechend subventionierte wissenschaftliche Forschung notwendig, die darauf abzielt, neue Arten eines biologisch abbaubaren Plastiks zu produzieren.

Sachbuchautor für Anthropologie, Kulturgeschichte und Philosophie

Wolfgang Hauke

Wolfgang Hauke

