Benjamin Metzger ist neuer Direktor im Hotel Schloss Rheinfels

Benjamin Metzger übernimmt als Hoteldirektor das Steuer im Hotel Schloss Rheinfels.

Der gelernte Hotelkaufmann und studierte MBA mit Fachrichtung Hotel und Tourismus-Management sowie General Management war zuletzt als Operation- und General Manager bei den Moselstern Hotels in Ellenz-Poltersdorf tätig. Davor leitete der 40-jährige den konzeptionellen Aufbau und das Pre-Opening des FRAMES Hotels in Mülheim-Kärlich und koordinierte sämtliche Aktivitäten rund um den Auf- und Ausbau aller mit diesem Projekt verbundenen Vertriebspartnerschaften.

Weitere Stationen umfassen unter anderem Positionen als Hotel Operation Manager im FÄHRHAUS in Koblenz sowie als Rooms Division Manager in renommierten Häusern wie dem Hotel Maximilian in Oberammergau, welche unter seiner Führung in das Ranking der "101 besten Hotels Deutschlands" aufgenommen wurden. Frühere Erfahrungen sammelte Benjamin Metzger in einer Vielzahl von Hotels mit Tätigkeiten im In- und Ausland sowie im Eventmanagement rund um den Globus. Mit seinem breiten Knowhow und seiner umfassenden Erfahrung, unter anderem in operativem Management, Personalführung und der Qualitätsoptimierung, wird er das Hotel Schloss Rheinfels (es gehört zu den Privathotels Dr. Lohbeck ) gezielt weiterentwickeln und dessen Position als führendes 4-Sterne-Superior-Hotel am Mittelrhein weiter stärken.

Privathotels Dr. Lohbeck

Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA. Sie liegen ausnahmslos in touristisch attraktiven Regionen und gehören der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie an. Alle Hotels werden in Eigentum geführt. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, fühlbare Gastlichkeit und ein Hotelerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten - wozu auch einzigartige Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, der umfassende und perfekte Service von international geschulten Mitarbeitenden sowie stets ein außergewöhnliches Ambiente gehören.

