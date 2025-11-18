Antimony Resources Corp. notiert am OTCQB Venture Market in den USA unter dem Aktienkürzel ATMYF

Vancouver, BC, 18. November 2025 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder ATMY) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Zulassung zur Notierung am OTCQB Venture Market (OTCQB) erhalten hat, der von der OTC Markets Group Inc. betrieben wird.

Der OTCQB wurde 2010 gegründet und ist der führende US-Marktplatz für Unternehmen in der Früh- und Entwicklungsphase. Der OTCQB wurde entwickelt, um eine bessere Sichtbarkeit und einen besseren Zugang für US-Investoren zu ermöglichen, und ist von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) als etablierter öffentlicher Markt anerkannt.

Das Unternehmen wird in den Vereinigten Staaten unter dem Aktienkürzel ATMYF gehandelt, wobei seine Aktien auch an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol ATMY und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol K8J0 notiert sind.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieser Meilenstein zu einer erhöhten Liquidität, mehr Transparenz und einer breiteren Basis von privaten und institutionellen Anlegern auf den US-Kapitalmärkten beitragen wird.

Jim Atkinson, Chief Executive Officer des Unternehmens, kommentierte:

Dieses Uplisting ist ein wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie. Der Handel am OTCQB Venture Market steht im Einklang mit unserem Engagement, den Shareholder-Value zu steigern, die Marktvisibilität zu verbessern und hohe Standards der Unternehmensführung aufrechtzuerhalten.

Weitere Informationen über den OTCQB und die entsprechenden Notierungsanforderungen finden Sie unter www.otcmarkets.com .

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

Das Unternehmen bemüht sich um die Erschließung des Antimonprojekts Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick.

Highlights des Antimonprojekts Bald Hill Antimony

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick.

- Hervorragende Infrastruktur einschließlich Straßen, Strom und ein Tiefseehafen in 45 km Entfernung

- Im Rahmen früherer Arbeiten, einschließlich Bohrungen, wurde eine über 700 m lange Antimonlagerstätte als Teil einer wesentlich längeren Brekzienzone beschrieben.

- Die Mächtigkeit der Mineralisierung belief sich auf durchschnittlich 3 bis 4 m und die Durchschnittsgehalte lagen zwischen 3 % und 4 % Antimon.

- Technischer Bericht gemäß NI 43-101 aus 2025: Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt des bebohrten Gebiets, das das Ziel unserer Explorationen darstellt, liegen im Bereich von 2.700.000 t mit 3,0 % bis 4,0 % Sb (etwa 81.000 bis 108.000 t an enthaltenem Antimon).1

- Erweiterungspotenzial anhand weiterer bekannter Ziele

1. TECHNISCHER BERICHT GEMÄ NATIONAL INSTRUMENT 43-101: ANTIMONPROJEKT BALD HILL IM SÜDEN VON NEW BRUNSWICK, KANADA, NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources am 28. Oktober 2025. Verfasst von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

www.antimonyresources.com

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

