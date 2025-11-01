Insgesamt 449 Jahre Betriebszugehörigkeit / Häfner & Krullmann ehrt Jubilare und Ruheständler

Bei einer Feierstunde am vergangenen Freitag ehrte Geschäftsführer Jan Häfner 16 Jubilare, die in der zweiten Jahreshälfte ihre Betriebszugehörigkeit bei dem Hersteller von Kunststoffspulen aus Leopoldshöhe begingen.

Insgesamt bringen es die 16 Jubilare, davon fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dieses Jahr in den Ruhestand getreten sind, auf stolze 449 Jahre Betriebszugehörigkeit. Fünf der Jubilare sind zudem bereits als Auszubildende in das Unternehmen eingetreten. Gefeiert wurden 10, 23, 25, 30, 35, 36, 40 und sogar einmal 45 Jahre Betriebszugehörigkeit. Für diese langjährige Treue zum Unternehmen sprach Geschäftsführer Jan Häfner allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und besonders Neu-Ruheständlerin Gisela Schlinkheider mit 45 Dienstjahren seinen herzlichen Dank aus. Sie begann im Schreibbüro und arbeitete im Anschluss immer im Umfeld des Vertriebs als Vertriebsunterstützung und Teamassistenz.

Ebenso betonte Jan Häfner in seiner Ansprache, wie wertvoll die Erfahrung und das Know-how langjähriger Mitarbeiter ist, wenn gleichzeitig gemeinsam die Weichen für Veränderungen und konsequente Ausrichtung auf Markt- und Kundenbedürfnisse gestellt werden. Er dankte allen Jubilaren für ihre geleisteten Beiträge mit Blumensträußen und Urkunden. Der Betriebsrat, der bei der Feier ebenfalls vertreten war, schloss sich den Glückwünschen an.

www.hafner-spools.com