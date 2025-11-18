General Holdings Limited und NewOak Capital gründen strategisches Joint Venture zur Einführung von CMXG, einer 800 Millionen Dol

DUBAI, AE / ACCESS Newswire / November 18, 2025 / General Holdings Limited (GH), eine in Dubai ansässige private Investmentholdinggesellschaft mit mehreren Strategien, und NewOak Capital LLC, ein in New York ansässiges Unternehmen für die Verwaltung besicherter privater Schuldtitel, strukturierte Finanzierungen und Kapitalmärkte, gaben heute die Gründung von Common Commodities CMXG (CMXG) bekannt, einer vertikal integrierten, technologiegestützten Rohstoff-Investmentplattform, die qualifizierten globalen Anlegern risikokontrollierte, skalierbare institutionelle Rohstoff-gebundene Realrenditen und Wachstumskapital bieten soll.

Die Partnerschaft verbindet das strategische Kapital und die Governance-Expertise von General Holdings mit den strukturierten, vermögensbasierten Supply-Chain-Finanzierungskapazitäten und der Vertriebsplattform von NewOak Capital. Damit wird die Grundlage für eine global skalierbare, integrierte und transparente institutionelle Handelsfinanzierungsplattform geschaffen, die ein nachhaltiges und integratives regionenübergreifendes Wachstum ermöglicht.

Strategischer Kapitaleinsatz und Fondsauflegung

CMXG plant, rund 800 Millionen US-Dollar in diversifizierte Rohstoffsektoren zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf sicheren strukturierten Betriebskapitallösungen, Absicherungsfazilitäten und strategischen Investitionen in Rohstoffproduktions- und Handelsplattformen liegt. Die Plattform wird etablierten Rohstoffproduzenten, Händlern und Risikomanagementplattformen mit nachweislich stabiler Cashflow-Generierung Finanzierungslösungen anbieten und dabei das institutionelle Kontrahentenrisikomanagement und die Überwachung nutzen.

Der erste Fonds wird einen systematischen institutionellen und vermögenden Vertriebskanal aufbauen, dessen Abschluss für das erste und zweite Quartal 2026 vorgesehen ist. Die Plattform wird nach ihrem ersten Abschluss mit den Investitionen beginnen.

Wir starten CMXG an einem kritischen Wendepunkt auf den Rohstoffmärkten, sagte Dennis Flynn, CEO von CMXG. Die globalen Handelsströme erfordern ausgefeilte, durchgängig sichere Finanzierungslösungen, und wir sind in der Lage, anspruchsvolles institutionelles Kapital mit stabilen Renditen aus verschiedenen Rohstoffsektoren bereitzustellen.

Drei-Säulen-Betriebsmodell

CMXG wird drei Kernaufgabenbereiche abdecken:

- Investmentmanagement - Verwaltung separater Konten, gemischter Fonds und institutioneller Vehikel

- Principal Investing - Selektives Eingehen eigener Positionen in Rohstoffanlagen mit hoher Überzeugung

- Risiko- und Handelsfinanzierung - Schaffung strukturierter Betriebskapital-, Forderungsfinanzierungs- und Absicherungslösungen

Die Rohstoffmärkte befinden sich an einem Wendepunkt, sagte Ron D'Vari, Executive Chairman von CMXG und Gründer von NewOak Capital. Die globalen Handelsströme erfordern ausgefeilte Finanzierungslösungen, da institutionelle Anleger ein direktes Engagement in realen Vermögenswerten mit quantifizierbaren, stabilen und hochrentablen Eigenschaften suchen. CMXG schlägt eine Brücke zwischen beiden Seiten dieser Gleichung.

Aggressiver Wachstumskurs

Die Plattform plant, innerhalb von 24 Monaten Kapitalzusagen in Höhe von über 2,5 Milliarden US-Dollar über mehrere Vehikel zu verwalten, unterstützt durch das exklusive Vertriebsmandat von NewOak Capital und die operative Infrastruktur von General Holdings in sieben Geschäftsbereichen.

Unternehmensführung und Leitung

CMXG wird von einem fünfköpfigen Vorstand unter dem Vorsitz von Ron D'Vari (NewOak Capital) geleitet, wobei Christopher E. O'Brien (General Holdings) als stellvertretender Vorsitzender fungiert. Dennis Flynn wurde zum CEO ernannt, Nachi Das zum Chief Commercial Officer.

Die Plattform profitiert von einer strategischen und fundierten Aufsicht durch vier Fachausschüsse: Investment, Risiko & Compliance, Vergütung und Audit, die von Anfang an eine Governance auf institutionellem Niveau gewährleisten.

Markenidentität: Märkte verbinden, Handel globalisieren

CMXG agiert unter der Marke Common Commodities mit dem Slogan Financing the Future of Trade und positioniert sich als moderne, zugängliche Plattform, die Gegenparteien aus Produktionsregionen mit globalen Kapitalmärkten verbindet. Die digitale Plattform commoncommodities.com dient als Drehscheibe für Investoren-Updates, Fondsunterlagen, Portfolioberichte und kuratierte Marktinformationen.

Über General Holdings Limited

General Holdings Limited ist eine im Dubai International Financial Centre ansässige private Investmentholdinggesellschaft mit vielfältigen Strategien, die sich über die Bereiche Fintech, Rohstoffe, Immobilien, kleine und mittlere Unternehmen sowie Luft- und Raumfahrt erstreckt. Unter der Leitung von Christopher E. O'Brien (Vorsitzender), Paul Scribner (CEO), Gregory Man (Präsident und General Counsel) und Justin Inniss (Chief Operating Officer) erleichtert General Holdings die Abwicklung komplexer grenzüberschreitender Transaktionen und die Strukturierung von Investitionen in den Märkten der MENA-Region und Nordamerikas. www.gh.ae

Über NewOak Capital LLC

NewOak Capital LLC mit Hauptsitz in New York ist ein innovativer internationaler Spezialfinanzierer und Vermögensverwalter, der bei der SEC registriert ist und eine technologiegestützte Finanzierungsplattform betreibt, die von institutionellen Kapitalmärkten und Vertriebskanälen unterstützt wird. NewOak wurde von Ron D'Vari gegründet und nutzt eine proprietäre datengesteuerte Finanzengineering- und Transparenzplattform, um ausgefeilte Handelsförderungs- und Finanzierungslösungen sowie Finanzprodukte mit stabilen Renditen anzubieten. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrung mit proprietären Fintech-Lösungen, End-to-End-Asset-Based-Lending, strukturierten Krediten und institutionellem Vertrieb über NewOak Capital Markets LLC, ein Mitglied der FINRA.

newoak.com/

