West Red Lake Gold berichtet über den aktuellen Stand der Mine Madsen zur Mitte des vierten Quartals

18. November 2025, Vancouver, BC / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. (West Red Lake Gold oder WRLG oder das Unternehmen) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, zur Mitte des vierten Quartals (Q4) ein Update zu den Ramp-up-Aktivitäten der Mine Madsen im Goldbezirk Red Lake im Nordwesten von Ontario, Kanada, zu geben.

In der ersten Hälfte des 4. Quartals durchlief die Mine Madsen stetigen Fortschritt zum Vollbetrieb. Wichtig dabei ist ein Anstieg der Erzproduktion um 24 % im Oktober im Vergleich zum Vormonat. Die Lieferungen des Fuhrparks sind fast abgeschlossen, und die Wartungswerkstatt wurde eingerichtet. Die Standortleitung wurde ebenfalls stark erweitert.

Wir haben uns sorgfältig durch die Stufen und Herausforderungen der Minenerweiterung gearbeitet, und uns dabei immer darauf konzentriert, die Mine Madsen Anfang 2026 in Vollbetrieb zu bringen und sehen dieses Ziel jetzt in greifbarer Nähe, erläuterte Shane Williams, President und CEO. Die Tatsache, dass die Erzproduktion im Oktober nach dem Start des Programms zur Lagerung von Abraum unter Tage im Vergleich zum Vormonat um 24 % gestiegen ist, hat die Bedeutung der letzten Standortprojekte für den Übergang zur kommerziellen Produktion unterstrichen. Das Team ist motiviert, den Schacht in Betrieb zu nehmen und den letzten Transportlaster in Empfang zu nehmen, um diese letzten Punkte abzuschließen. Und ich freue mich sehr, in den letzten Monaten starke Kandidaten in wichtigen Führungspositionen am Standort angeworben zu haben.

Die Komplexität des Bergbaus erfordert eine starke, erfahrene Führung, die in der Lage ist, sofort zu handeln und gleichzeitig die mittel- und langfristigen Chancen zu maximieren, äußerte Hayley Halsall-Whitney, Vice President Operations. Während die Mine Madsen erfolgreich die Phase der Großprobe durchlaufen hat und in die Ramp-up-Phase übergegangen ist, gelang es uns, wichtige Führungspositionen mit Bewerbern mit weitreichender und einschlägiger Erfahrung zu besetzen. Ich bin gespannt darauf, was dieses Führungsteam in Madsen erreicht.

Geförderte Tonnage

Das Ramp-up der Mine Madsen konzentriert sich hauptsächlich auf die Erzproduktion, wie es oft bei hochgradigen unterirdischen Minen der Fall ist. Mitte September gelang es dem Betrieb, Gesteinsabfälle aus der unterirdischen Minenentwicklung zu lagern. Aufgrund der Eliminierung des Transports von Gesteinsabfällen wurde die Transportkapazität für Erz erheblich erweitert.

Mehrere Faktoren spielen eine Rolle in der Erzproduktion einer Mine. Die verbesserte Transportkapazität für Erz war einer der Hauptgründe, warum die Mine Madsen im Oktober täglich durchschnittlich 24 % mehr Erz produzierte als im September. Durch diesen Anstieg nähert sich die tägliche Fördermenge der Mine den kommerziellen Produktionsmengen zu Beginn des ersten Quartals.

Lieferungen des Fuhrparks und Wartung

Die Mine Madsen nahm in der ersten Hälfte des 4. Quartals drei 4-Yard-Schaufelbagger in Empfang. Der letzte 42-Tonnen-Transportlaster wird in den kommenden Wochen erwartet.

Die Bauteile für den Bau einer Wartungswerkstatt trafen diese Woche vor Ort ein. Nach der Installation wird diese Werkstatt die Fähigkeit der Mine verbessern, ihren mobilen Fuhrpark instand zu halten. Eine hohe Verfügbarkeit von Ausrüstung ist unabdinglich für einen effizienten Minenbetrieb.

Standortleitung

Im zweiten Quartal begrüßte die Mine Madsen Sean McCormack als Mine General Manager. Herr McCormack kam von Wesdome Mines, wo er die Mine Kiena fünf Jahre lang als General Manager leitete. Davor war er Mine General Manager des Holt Complex für Kirkland Lake Gold und leitete drei aktive Minen, die eine zentrale Mühle belieferten. Seine umfangreiche Erfahrung zeigt sich deutlich in seiner Führungsstärke vor Ort.

In den letzten zwei Monaten hieß Herr McCormack mehrere starke Mitglieder des Standortleitungsteams in den Positionen als Chief Engineer, Mill Manager und Senior Operations Manager willkommen.

Bright Asamoah trat dem Unternehmen als Chief Engineer bei. Herr Asamoah war die letzten 13 Jahre bei Newmont Gold tätig, wo er den Übergang der Mine Ahafo in Ghana von Long Hole Stoping zu Sub Level Shrinkage leitete, eine Transformation, die die Produktion der Mine verdoppelte. Daraufhin wechselte Herr Asamoah zur Mine Porcupine als Senior Mine Engineer und sodann zu Hoyle Pond und den Minen Borden, wo er als Senior Underground Engineer tätig war.

James Armstrong trat dem Unternehmen als Mill Manager bei. Herr Armstrong war in seinen beiden vorherigen Rollen ebenfalls als Mill Manager tätig, hauptsächlich in den Minen Middle Tennessee für Nyrstar, wo er sich vom Senior Metallurgist zum Processing Manager und Production Manager hocharbeitete, bevor er schließlich zum Mill Manager befördert wurde. Herr Armstrong verfügt über 30 Jahre Erfahrung.

William Curry trat dem Unternehmen als Senior Operations Manager bei. Herr Curry war zuvor bei der Mine Bralorne von Talisker Resources als Mine General Manager tätig und mit der vollständigen Standortentwicklung dieser Mine betraut. Davor war er Vice President bei Sinomine Resources in der Mine Tanco in Manitoba und Project Superintendent in der Mine Macassa in Ontario. Herr Curry ist Bergbauingenieur mit 28 Jahren Erfahrung im Untertage-Bergbau.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Will Robinson, P.Geo., Vice President of Exploration von West Red Lake Gold und qualifizierter Sachverständiger für die Exploration des Projekts West Red Lake, sowie von Hayley Halsall-Whitney, P.Eng., Vice President of Operations von West Red Lake Gold und qualifizierte Sachverständige für technische Belange des Projekts West Red Lake gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und freigegeben.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Goldbergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seiner Vorzeigegoldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst aussichtsreichen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario liegt. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG ist zudem Eigentümer des Projekts Rowan in Red Lake, das eine kleine, hochgradige Lagerstätte beherbergt, die West Red Lake Gold zur Produktionsreife weiterentwickeln will.

FÜR WEST RED LAKE GOLD MINES LTD.

Shane Williams

Shane Williams

President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Gwen Preston

Vice President Communications

Tel: (604) 609-6132

E-Mail: investors@wrlgold.com oder auf der Webseite des Unternehmens unter www.westredlakegold.com

