Drei spezialisierte Fachblogs für Katzen, Hunde und Kleintiere

Die digitale Haustierberatung erhält neue Impulse durch drei spezialisierte Online-Magazine, die fundierte Expertise für die optimale Haltung von Katzen, Hunden und Kleintieren bieten. Die Plattformen liefern regelmäßig neue Fachartikel, Produktempfehlungen und bewährte Pflegetipps.

Das Katzenmagazin Cleverkatzen konzentriert sich auf alle Aspekte der modernen Katzenhaltung. Die Artikel behandeln artgerechte Ernährungskonzepte, wichtige Gesundheitsvorsorge und effektive Trainingsmethoden für Stubentiger. Besondere Schwerpunkte liegen auf hochwertigen Futtersorten, innovativem Katzen-Zubehör und modernster Technik für die Katzenpflege. Von interaktiven Spielzeugen über automatische Futterspender bis hin zu intelligenten Katzentoiletten werden alle Facetten der zeitgemäßen Katzenhaltung behandelt.

Cleverhunde widmet sich der umfassenden Betreuung von Hunden aller Rassen und Größen. Das Online-Magazin präsentiert bewährte Trainingsmethoden, ganzheitliche Gesundheitskonzepte und hochwertige Ernährungslösungen. Von professionellen Erziehungstechniken über artgerechte Pflegeprodukte bis hin zu robustem Outdoor-Equipment werden alle Aspekte der modernen Hundehaltung beleuchtet. Besondere Aufmerksamkeit erhalten verhaltensbasierte Trainingsansätze, gesunde Snack-Alternativen und praktisches Zubehör für aktive Vierbeiner.

Das Kleintier-Portal Cleverkleintier beleuchtet die artgerechte Haltung von Kaninchen, Meerschweinchen, Hamstern und anderen Kleintieren. Die Artikel reichen von durchdachten Gehege-Konzepten über ausgewogene Fütterungspläne bis hin zu sicheren Transportlösungen. Besondere Schwerpunkte liegen auf naturnahen Einrichtungsideen, abwechslungsreicher Beschäftigung und wichtigen Sicherheitsaspekten. Von kreativen Spielzeugen über artgerechte Einstreu bis hin zu professionellen Pflegetipps werden alle relevanten Themen für Kleintierhalter fundiert behandelt.

Alle drei Magazine zeichnen sich durch praxisnahe Tierexpertise aus. Mit mehreren neuen Fachartikeln pro Woche bleiben Tierhalter über aktuelle Entwicklungen in der Tierhaltung, neue Produkte und bewährte Pflegemethoden informiert. Die thematische Spezialisierung ermöglicht eine fundierte Behandlung jedes Bereichs mit der erforderlichen fachlichen Tiefe.

wavepoint GmbH & Co. KG

Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

Deutschland

E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011

