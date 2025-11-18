Der Buch Creator Club ist eine Online-Community für Selbstständige und Berater, die mit KI ihr eigenes Experten- oder Sachbuch entwickeln und über Amazon KDP veröffentlichen wollen.

Deutschland, 17. November 2025

Neuer " Buch Creator Club " unterstützt Selbstständige dabei, mit KI ihr eigenes Expertenbuch zu veröffentlichen

Unternehmer und Online-Business-Experte Guido Jureit startet eine praxisnahe Mitglieder-Community rund um Bucherstellung, Amazon KDP und Künstliche Intelligenz.

Mit dem Buch Creator Club ist eine spezialisierte Online-Community gestartet, die sich an Selbstständige, Coaches, Berater und Unternehmer richtet, die ein eigenes Experten- oder Sachbuch schreiben und veröffentlichen wollen. Im Mittelpunkt stehen klare Strukturen, praxiserprobte Vorlagen und der gezielte Einsatz von KI-Tools. Initiiert wurde der Buch Creator Club von Unternehmer und Automatisierungs-Spezialist Guido Jureit, der seit vielen Jahren digitale Produkte und Online-Kurse entwickelt und vermarktet. Weitere Informationen zur Community finden Interessierte unter Buch Creator Club .

Viele Unternehmer wissen, dass ein eigenes Buch ein starkes Instrument für Sichtbarkeit und Expertenstatus ist. In der Praxis scheitert das Projekt jedoch oft an fehlender Zeit, mangelnder Struktur oder Unsicherheit beim Einsatz von KI. Genau hier setzt der Buch Creator Club an. Die Mitglieder erhalten einen klaren roten Faden von der Buchidee über Gliederung, Schreibprozess und Überarbeitung bis hin zur Veröffentlichung über Amazon KDP und der anschließenden Vermarktung. KI-gestützte Workflows helfen dabei, Inhalte effizient zu entwickeln und zu überarbeiten, ohne dass die persönliche Stimme des Autors verloren geht.

Der Buch Creator Club ist als laufende Community aufgebaut und nicht als einmaliges Programm mit starrem Zeitplan. Mitglieder können jederzeit einsteigen, in ihrem eigenen Tempo arbeiten und die Angebote flexibel nutzen. Dazu gehören Leitfäden für verschiedene Buchtypen, KI-Prompts für Struktur, Rohtexte und Überarbeitung, Beispiele für funktionierende Buch-Positionierungen sowie Feedback-Möglichkeiten zu Titelideen, Covern und Klappentexten. Ergänzend zeigt Jureit, wie Bücher strategisch ins eigene Business eingebunden werden - etwa als Leadmagnet, Einstiegsangebot oder Autoritätsbooster für Beratung und Coaching.

"Ein Buch ist für viele Selbstständige der stärkste Türöffner, den sie je hatten - wenn es strategisch gedacht ist und nicht einfach nur 'irgendwie' veröffentlicht wird", erklärt Guido Jureit, Gründer des Buch Creator Club. "KI nimmt uns heute viele technische und handwerkliche Hürden ab. Die entscheidende Frage ist: Wie nutze ich diese Werkzeuge so, dass am Ende ein Buch entsteht, das wirklich zu meiner Positionierung und meinem Business passt? Genau hier setzt unsere Community an - mit klaren Prozessen, Leitplanken und echtem Austausch statt theoretischer Vorträge."

Neben den Inhalten steht der Community-Aspekt im Vordergrund. Mitglieder arbeiten nicht im stillen Kämmerlein, sondern können sich mit anderen angehenden und bereits veröffentlichten Autoren austauschen, Fragen stellen und Feedback einholen. Von KDP-Technik über Formatierungsfragen bis hin zu Launch-Strategien werden Themen gemeinsam besprochen. Wiederkehrende Live-Sessions, Q&A-Runden und Feedback-Formate sorgen dafür, dass Buchprojekte nicht nur gestartet, sondern auch abgeschlossen werden. Der direkte Zugang zur Community erfolgt über Buch Creator Club .

Der Buch Creator Club richtet sich an alle, die ihr Wissen in ein marktreifes Buch bringen und dieses gezielt für ihr Business nutzen wollen - unabhängig davon, ob bereits erste Schreiberfahrung vorhanden ist oder das Projekt bei null startet. Durch die Kombination aus klarer Struktur, KI-gestützter Umsetzung und kontinuierlicher Begleitung soll der Weg vom ersten Idee-Scribble bis zum veröffentlichten Buch deutlich vereinfachen werden.

Über Guido Jureit / Jureit Media

Guido Jureit ist Unternehmer und Inhaber von Jureit Media mit Fokus auf digitale Produkte, Online-Kurse und automatisierte Kundengewinnung. Er unterstützt seit vielen Jahren Selbstständige und kleine Unternehmen dabei, skalierbare Online-Angebote aufzubauen und mit schlanken Systemen zu vermarkten. Mit dem Buch Creator Club bündelt er seine Erfahrung aus Online-Business, Community-Aufbau, Amazon KDP und KI-Anwendungen und richtet sich gezielt an Unternehmer, Berater und Experten, die ihr Wissen in Buchform bringen und geschäftlich nutzen wollen.

