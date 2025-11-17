Camino schließt Investition in Höhe von 5,6 Mio. CAD durch strategische Investoren ab

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 17. November 2025 / Camino Minerals Corporation (TSX-V: COR) (OTC: CAMZF) (Camino oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss seiner vermittelten Privatplatzierung (die Finanzierung) von Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) bekannt zu geben, die bereits zuvor in seiner Pressemitteilung vom 12. November 2025 bekannt gegeben worden war. Im Rahmen der Finanzierung gab das Unternehmen insgesamt 15.554.666 Aktien zu einem Ausgabepreis von 0,36 $ pro Aktie aus (Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt 5.599.680 CAD). An der Finanzierung beteiligten sich zwei neue Großaktionäre, Elemental Royalties (vormals EMX Royalty Corp.) und Continental General Insurance Company, sowie bestimmte Insider von Camino.

Die Bruttoeinnahmen aus der Finanzierung werden für das Betriebskapital des Unternehmens, Rechtskosten, technische Studien, Projektentwicklung sowie für allgemeine Verwaltungskosten verwendet werden. Die im Rahmen der Finanzierung ausgegebenen Aktien unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer statutenmäßigen Haltefrist bis 15. März 2026.

Weitere Details hinsichtlich der Beteiligung von Insidern an der Finanzierung finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. November 2025. Die Finanzierung unterliegt weiterhin einer endgültigen Genehmigung der TSX-V.

Unabhängig davon hat das Unternehmen auch die Ausgabe von insgesamt 5.833.334 Aktien an Santiago Metals Investment Holdings II SLU und Santiago Metals Investment Holdings II-A LLC abgeschlossen, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. November 2025 bekannt gegeben.

Über Camino

Camino ist ein Kupfer-Explorationsunternehmen in der Explorations- und Entwicklungsphase. Camino konzentriert sich auf die Entwicklung von kupferproduzierenden Anlagen wie der baureifen Kupfermine Puquios in Chile und treibt sein IOCG-Kupferprojekt Los Chapitos in Peru voran, um die Ressourcenabgrenzung und -erschließung voranzubringen und neue Entdeckungen hinzuzufügen. Camino verfügt auch über die Explorationsgenehmigung für ein Entdeckungsbohrprogramm auf dem Kupfer-Porphyr-Projekt Maria Cecilia, um seine NI 43-101-konformen Ressourcen zu erweitern. Darüber hinaus hat Camino seine Landposition bei seinem Kupfer- und Silberprojekt Plata Dorada erweitert. Camino ist bestrebt, ein Portfolio an fortschrittlichen Kupferanlagen zu erwerben, die das Potenzial haben, Kupfer in eine zunehmend kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Camino unter www.caminocorp.com .

IM NAMEN DES BOARDS

/gez./ Jay Chmelauskas

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Camino Investor Relations

info@caminocorp.com

Tel: (604) 493-2058

