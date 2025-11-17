Maxus Mining beginnt mit der Zusammenstellung historischer Bohrdaten zu vier kritischen Mineralprojekten in British Columbia (Ka

17. November 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Programm zur Zusammenstellung historischer Bohrlochdaten (das Programm) aus vier seiner Konzessionsgebiete mit kritischen Mineralvorkommen in British Columbia (Kanada) (die Projekte) aufgenommen hat.

Ziel dieser strategischen Initiative ist es, durch die Zusammenführung von über mehrere Jahrzehnte hinweg erhobenen Bohrlochdaten - Koordinaten der Standorte, Bohrlochvermessungen, Lithologien und Analyseergebnisse - in einen modernen 3D-Arbeitsraum einen potenziell beträchtlichen ungenutzten Wert aus früheren Explorationsarbeiten zu erschließen. Durch die Einbindung fragmentierter historischer Datensätze in einen digitalen Arbeitsraum für jedes Projekt kann Maxus schnell neue Ziele ermitteln, geologische Interpretationen verfeinern und Explorationsentscheidungen mit hohem Mehrwert für sein gesamtes Portfolio beschleunigen.

Im Rahmen des Programms werden nahezu 150 historische Bohrlöcher erfasst, um eine umfassende Grundlage an geologischen Informationen zu schaffen, die das Verständnis des Untergrunds deutlich verbessern und das Entdeckungspotenzial der Projekte steigern dürften. Diese Arbeiten stehen im Einklang mit der übergeordneten Strategie von Maxus, datengestützte Explorationsverfahren zu nutzen, den größtmöglichen Wert aus Explorationsausgaben zu erzielen und die Erschließung seiner wachsenden Pipeline an kritischen Mineralvorkommen zu beschleunigen.

Die daraus resultierende 3D-Zusammenstellung wird den Explorationsprogrammen 2025/2026 von Maxus direkt zugutekommen und die Ermittlung vorrangiger Bohrziele, die geophysikalische Integration und die frühzeitige Modellierung ermöglichen, die für die künftige technische Berichterstattung gemäß Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects erforderlich sind. Die Nutzung bestehender Datensätze auf diese Weise bietet einen kostengünstigen und risikoarmen Weg, um den Ausbau der Projekte zu forcieren und die technische Grundlage des Unternehmens im Vorfeld der geplanten Feldaktivitäten zu verstärken.

Bei diesem Zusammenstellungsprogramm geht es darum, einen Wert freizusetzen, den wir bereits in Händen halten, so Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus Mining. Durch die Digitalisierung und Zusammenführung dieser historischen Bohrlöcher in unseren 3D-Arbeitsräumen schaffen wir eine moderne, datenreiche Grundlage, die dazu beitragen wird, unsere nächsten Explorations- und Entdeckungsphasen in den kritischen Mineralgürteln von British Columbia voranzutreiben.

Diese Initiative ist Teil des Engagements von Maxus, einen langfristigen Mehrwert zu schaffen, indem vielversprechende Projekte in bergbaufreundlichen Regionen ausgebaut und die weltweite Nachfrage nach kritischen Mineralen, die sowohl für Verteidigungs- als auch für Industrieanwendungen unerlässlich sind, gestützt werden.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 8.920 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, wo jüngst hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 ppm Au auf 0,5 m ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 ppm Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 ppm Ag und 20 % Sb lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.054 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus Mining ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., einer technischen Beraterin des Unternehmens und einer qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, was eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen umfasste.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt.

