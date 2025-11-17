Einsamkeit in der zweiten Lebenshälfte: Vom Risiko zum Trainingslager der Freiheit. Fachbeitrag von Bernd Blase

Neuer Fachbeitrag zeigt, warum Einsamkeit krank machen kann – und zugleich ungeahnte Ressourcen freilegt

Potsdam, November 2025

Einsamkeit ist kein exotisches Randphänomen mehr, sondern ein Massengefühl – gerade in der zweiten Lebenshälfte. Der neue Fachbeitrag „Einsamkeit in der zweiten Lebenshälfte: Risiken, Ressourcen, Chancen“ von Bernd Blase, Dozent, Autor und Künstler, geht einen Schritt weiter als viele gängige Ratgeber: Er betrachtet Einsamkeit nicht nur als Risiko für Stress, Depression und körperliche Erkrankungen, sondern auch als möglichen Trainingsraum für Freiheit, innere Reifung und Sinnfindung.

„Einsamkeit ist nicht nur das Fehlen von Menschen“, so der Autor. „Sie ist vor allem das Fehlen von Resonanz. Wenn niemand mehr mitbekommt, dass ich da bin, kann das krank machen – oder der Moment sein, in dem ich mir selbst endlich begegne.“

Einsamkeit – ein unterschätztes Gesundheitsrisiko

Der Fachbeitrag bündelt aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu Einsamkeit, Stress und psychischer Gesundheit und setzt sich kritisch mit der gängigen psychologischen und populärwissenschaftlichen Deutung auseinander.

Behandelt werden unter anderem:

die Wechselwirkungen von chronischem Stress, Einsamkeit und depressiver Symptomatik,

die Rolle von Scham, sozialem Rückzug und unbemerkten Verlusterfahrungen in der zweiten Lebenshälfte,

der häufig unterschätzte Faktor Anerkennung – also das Erleben, von anderen gesehen, bestätigt und „für real gehalten“ zu werden.

Der Beitrag stellt die Frage, ob nicht manches vorschnell als „Depression“ etikettiert wird, wo in Wahrheit eine strukturelle Einsamkeit am Werk ist.

Die zweite Lebenshälfte: Einsamkeit als Trainingslager der Freiheit

Ein Schwerpunkt des Fachbeitrags ist die Perspektive auf die zweite Lebenshälfte. Wenn Kinder ausziehen, Partnerschaften brüchig werden, Berufskarrieren enden und Freundeskreise kleiner werden, entsteht eine Leerstelle – biografisch, sozial, emotional.

Der Beitrag versteht diese Phase als „Trainingslager der Freiheit“:

Alte Rollen („die Funktion, die ich für andere hatte“) fallen weg.

Das Bedürfnis nach Anerkennung zeigt seine Schattenseiten: Wo keine äußere Anerkennung mehr kommt, drohen Sinnkrisen.

Gleichzeitig entsteht ein Raum, in dem Menschen eigene Werte, Kreativität, Spiritualität und bislang ungehörte innere Anteile entdecken können.

„Viele Menschen in der zweiten Lebenshälfte sind nicht eigentlich ‚kaputt‘ – sie sind enttarnt“, schreibt der Autor. „Weil die Kulissen wegfallen, sehen sie zum ersten Mal, wie sehr ihr Leben von fremden Erwartungen geprägt war.“

Verborgene Ressourcen: Was Einsamkeit möglich macht

Im dritten Teil arbeitet der Fachbeitrag die positiven Potenziale von Einsamkeit heraus – ohne sie romantisch zu verklären:

Einsamkeit als Motor für Kreativität und künstlerische Prozesse

Einsamkeit als Zugang zu inneren Anteilen (z. B. verletztes Kind, innere Kritikerin, autonome Anteile)

Einsamkeit als Einladung zu Sinnfragen: Was bleibt, wenn ich niemandem mehr etwas beweisen muss?

Der Beitrag zeigt, wie Menschen in dieser Phase neue, innere Formen von Nähe entwickeln können – zu sich selbst, zu biografischen Erinnerungen, zu Idealen, die im Anpassungsmodus des Alltags lange verschüttet waren.

Neue Formen von Nähe – jenseits der klassischen Paarbiografie

Ein weiterer Fokus liegt auf den „neuen Formen von Nähe“ in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen allein leben:

Freundschaftsnetzwerke, Wahlfamilien, temporäre Gemeinschaften

digitale und hybride Formen von Verbundenheit

Nachbarschaft, Projekte, ehrenamtliche Kontexte als Orte stiller Anerkennung

Der Fachbeitrag plädiert dafür, Einsamkeit nicht nur individuumsbezogen, sondern gesellschaftlich und kulturell zu denken: Wie organisieren wir Anerkennung in einer Gesellschaft, in der klassische Familien- und Berufsbiografien brüchig werden?

Zielgruppen und Nutzen

Der Fachbeitrag richtet sich an:

Fachkräfte aus Psychotherapie, Beratung, Sozialarbeit, Pflege und Medizin,

Entscheider*innen in Gesundheitswesen, Kommunalpolitik und Bildungsarbeit,

sowie interessierte Leser*innen in der zweiten Lebenshälfte, die ihre Einsamkeit besser verstehen – und nutzen – möchten.

Er bietet:

wissenschaftlich fundiertes, aber verständlich aufbereitetes Wissen,

kritische Reflexion gängiger psychologischer Deutungen,

und praxisnahe Impulse für Beratung, Prävention und persönliche Lebensgestaltung.

Über den Autor

Bernd Blase ist Dozent, Autor und Künstler mit Arbeitsschwerpunkten in Motivationspsychologie, Tiefenpsychologie und Biografiearbeit. In seiner Arbeit verbindet er wissenschaftliche Erkenntnisse mit künstlerischen Ausdrucksformen und alltagsnahen Beispielen. Der Fachbeitrag „Einsamkeit in der zweiten Lebenshälfte: Risiken, Ressourcen, Chancen“ ist Teil eines größeren Projekts zur Kultur der Einsamkeit im 21. Jahrhundert.

Erscheinung & Kontakt

Der Fachbeitrag erscheint in der APP: Bernd Blase Coaching und ist unter anderem über www.berndblase.de erhältlich.

Pressekontakt:

Bernd Blase

info@berndblase.de