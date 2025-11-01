Zum Jahresendgeschäft 2025 ist unserer Investoren-Brief mit sicheren Angeboten erschienen - von Dr. jur. H. Werner

Verehrte Anleger und Investoren!

Die klassische Bankkreditfinanzierung wird in Zeiten steigender Insolvenzen immer schwieriger, während alternative Unternehmensfinanzierungen auf dem Vormarsch sind, so Dr. jur. Horst Werner ( www.finanzierung-ohne-bank.de ). Gerade zum Jahresendgeschäft gibt es in unseren Investoren-Briefen renditestarke, nachprüfbare Mezzanine-Kapital-Angebote und grundschuldbesicherte Darlehensangebote, die individuell verfeinbart und geprüft werden können. Jede Neufinanzierung oder Umfinanzierung (bzw. Umschuldung), Kapitalzufuhr, Kapitalaufstockung, Kapitalerhöhung oder Kapitalbeschaffung bedarf der finanzwirtschaftlichen, der gesellschaftsrechtlichen, der bilanzrechtlichen und steuerrechtlichen Überlegung bzw. Prüfung, wenn Fehler vermieden werden sollen. Als alternative Finanzierungsformen gelten außerhalb der Banken das Nachrangdarlehenskapital mit qualifizierter Rangrücktrittsabrede, das private grundschuldbesichertes Darlehen, das partiarisches Darlehen, das Direktinvestment, das stille Gesellschaftskapital, das Genussrechtskapital, das qualifiziertes Nachrangkapital oder das Anleihekapital als Namensschuldverschreibung oder als offene Gesellschaftsbeteiligung. Es stellt sich deshalb stets die Frage, ob eine Fremdfinanzierung über eine aufzunehmende Verbindlichkeit ( z.B. Bankkredit ) oder eine Eigenkapitalfinanzierung mit Vermögensanlagen nach IdW-Institut, Düsseldorf ( auch über stimmrechtsloses Beteiligungskapital oder Nachrangkapital ohne Fremdeinfluss ) oder eine Mischfinanzierung erfolgen soll. Derartige Grundsatzentscheidungen haben erheblichen Einfluss auf die zukünftige Bonität und das Rating eines Unternehmens und damit auf die zukünftige Finanzierungs- und Investitionsfähigkeit des Unternehmens. Dabei spielen auch der Finanzierungsanlass ( z.B. Immobilienfinanzierung od. Marketingfinanzierung od. Auftragsvorfinanzierung etc. ) eine bedeutende Rolle. Wir ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) erläutern mit unseren erfahrenen Finanzierungsspezialisten alle Möglichkeiten denkbarer Finanzierungsmodelle unverbindlich zur alternativen Entscheidungsauswahl. Auf Wunsch erhalten Sie von uns ein Finanzierungsgutachten.

Kompetenz und Erfahrungen in der Finanzierungsberatung, Kapitalbeschaffung und Bilanzoptimierung für Unternehmen wird gewährleistet. Die Dr. Werner Financial Service AG mit dem Gründungssenior Dr. jur. Horst Siegfried Werner als Wirtschafts- und Steuerspezialist berät seit mehr als drei Jahrzehnten mit ihren Netzwerkpartnern ihre Unternehmensklientel bei der Konzeption von (Beteiligungs-)Finanzierungen in allen Gestaltungsformen und zu allen unternehmerischen Finanzierungsanlässen. Gleichzeitig stellen wir Verbindungen zu Privatinvestoren und Kapitalgebern über unseren wöchentlichen Investorenbrief an ca. 10.000 Kapitalmarktteilnehmer ( http://www.investoren-briefe.de ) her. Wir schaffen Ihren Finanzierungserfolg auf Ihrem Bank-Konto mit einer nachhaltigen, strategischen Ausrichtung Ihrer Finanzierungs-Unabhängigkeit von (Mit-)Gesellschaftern und Banken.

Unser Investorenbrief dient wegen der individuelle4n Bearbreitung und der ausführlichen, seriösen und aufwendigen Recherche auch den Informationszwecken. Alle hier verwendeten Informationen, Analysen, Daten, Meinungen und Ideen resultieren aus Quellen, die das Autorenteam und der Herausgeber aus eigener, subjektiver Perspektive zum Zeitpunkt der Erstellung als verlässlich, vertrauenswürdig und angebracht erachten. Wir als Bearbeiter und das Herausgeber-Unternehmen gewährleisten keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der vorliegenden Informationen. Hinsichtlich der Inhalte, die durch Verknüpfung zu Webseiten Dritter hergestellt werden, übernehmen die Autoren und der Herausgeber keine Haftung. Denn diese haben keinen Einfluss auf die Inhalte externer Webseiten Dritter und distanzieren sich von diesen, sollten sie nicht mehr ihrem ursprünglichen Inhalt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Börsenbriefes entsprechen. Alle getätigten Aussagen, veröffentlichten Analysen und erläuterten Investmentideen in jeder Ausgabe des Börsenbriefes stellen unter keinen Umständen eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, eines Rohstoffes oder sonstiger Finanzinstrumente dar. Es handelt sich hierbei auch keinesfalls um Anlageberatung! Jede Investition in Wertpapiere, Rohstoffe oder anderweitige Finanzinstrumente ist mit Risiken behaftet, die zum Teil- oder Totalverlust führen oder sogar weitergehende Verluste verursachen können. Daher eignen sich die im Börsenbrief getätigten Aussagen zu Informationszwecken, doch niemals als alleinige Grundlage für Anlageentscheidungen! Investitionsentscheidungen sollten daher stets im Rahmen einer umfangreichen Beratung durch einen professionellen Anlageberater stattfinden. Investoren sollten daher, vor einem Investment, selbstständig recherchieren und sich fachkundigen Rat einholen.

Neue Formen der "Finanzierungen für Unternehmen" mit stimmrechtslosem Beteiligungskapital ( keine Stimmrechtsverwässerung ) finden Sie in unseren Investoren-Briefen zum Kennenlernen.

Die Globalisierung der Wirtschaft bedeutet auch für kleine und mittelständische Betriebe eine wachsende Herausforderung im nationalen und internationalen Wettbewerb. Dieser Wettbewerb kann nur erfolgreich bestanden werden, wenn sich die Unternehmer neuen Formen der Unternehmensfinanzierung öffnen. Innovation und Wachstum bedingen eine Stärkung sowohl des Finanzkapitals als auch des Humankapitals. Eine optimale Kapitalausstattung erfordert alternative Finanzierungsformen. Lesen Sie unseren neuesten Investoren-Brief.

Weitere Informationen erteilt Dr. jur. H. Werner von der Dr. Werner Financial Service AG unter der Mailadresse: dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de .