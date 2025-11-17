„Manche Bücher bleiben nicht im Regal, sondern im Nervensystem.“ Erste Leserrezension „Als die Farben zu weinen lernten“

PRESSEMITTEILUNG

„Als die Farben zu weinen lernten“ – Leserrezension vergibt 4,5 von 5 Sternen

Ein psychologischer Trip in Farbe – intensiv, verstörend, schön. ISBN

978-3-384-71170-0

Potsdam, im November 2025 – Der neue psychologische Roman „Als die Farben zu weinen lernten“ von Bernd Blase sorgt bei ersten Leser:innen für starke Resonanz. Eine ausführliche Leserrezension fasst die Wirkung des Buches mit 4,5 von 5 Sternen (praktisch 5 von 5) zusammen und beschreibt den Text als „psychologischen Trip in Farbe – intensiv, verstörend, schön“.

Der Roman begleitet Nathan, einen synästhetisch wahrnehmenden Erzähler, der Menschen über Farben, Gerüche und Mikroregungen „liest“ und so tief in psychische Abgründe und Zwischentöne eintaucht. Kunst, Psychologie und Wahrnehmung verschränken sich zu einem atmosphärisch dichten Erzählraum.

In der Rezension heißt es unter anderem:

„‚Als die Farben zu weinen lernten‘ ist kein Roman, den man nebenbei liest. Eher einer, der einen anschaut, zurückfragt und sich weigert, brav auf dem Nachttisch liegen zu bleiben.

Wir folgen Nathan, einem synästhetisch wahrnehmenden Erzähler, der Menschen über Farben, Gerüche und kleinste Regungen liest. Das ist nicht nur eine originelle Idee – es verändert tatsächlich, wie man die Figuren erlebt: Schuld riecht, Angst bekommt eine Farbe, Beziehungen werden zu Schattierungen. Für mich war das einer der größten Stärken des Buches: Diese Verbindung aus Psychologie, Kunst und Wahrnehmung, die nie nur ‚Deko‘ ist, sondern immer Bedeutung trägt.

Die Sprache ist stellenweise atemberaubend: poetisch, verdichtet, voller Bilder. Man merkt, dass hier jemand schreibt, der nicht einfach eine Story runtererzählt, sondern eine innere Welt kartografiert. Gerade die Szenen am See, in Potsdam, im Atelier bleiben hängen – da entsteht Atmosphäre, die man fast körperlich spürt.“

Gleichzeitig verschweigt die Rezension die Zumutung des Textes nicht – und meint das ausdrücklich positiv:

„Der Roman ist anspruchsvoll. Man muss bereit sein, sich auf langsame, innere Prozesse einzulassen, auf Andeutungen, Leerstellen und Ambivalenz. Es gibt Passagen, in denen mir die Dichte der Bilder fast zu viel wurde – da hätte ein bisschen Luft gutgetan. (…)

Im letzten Drittel, wenn sich Wahn, Manipulation und Wahrheit immer stärker ineinander verschieben, hatte ich kurz das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren – aber genau das scheint Absicht zu sein. Man wird gezwungen, die eigene Wahrnehmung zu misstrauen, so wie Nathan seiner eigenen.“

Das Fazit der Besprechung:

„Ein ungewöhnlicher, mutiger Roman zwischen Psychothriller, poetischem Kammerspiel und philosophischer Tiefenbohrung. Nichts für Leser, die eine geradlinige Spannungskurve und einfache Antworten erwarten – aber ein Geschenk für alle, die Literatur lieben, die etwas riskiert.

Sterne: 4,5/5 ? praktisch 5/5. Ein kleiner Abzug für gelegentliche Überfrachtung und die hohe Einstiegshürde – aber die künstlerische und psychologische Konsequenz macht das mehr als wett.“

Autor Bernd Blase freut sich über die Resonanz, gerade weil sie sowohl die Schönheit als auch die Zumutung des Textes ernst nimmt:

„Wenn jemand schreibt, dass das Buch ihm kurz den Boden unter den Füßen wegzieht – dann habe ich offenbar genau den Punkt getroffen, an dem Literatur beginnt, an unserem Wahrnehmungsfilter zu rütteln.“

Über den Autor

Bernd Blase lebt und arbeitet in Potsdam. Er ist Dozent, Autor und Künstler und verbindet in seiner Arbeit psychologische Themen mit ästhetischen und philosophischen Fragen. Als die Farben zu weinen lernten ist ein Projekt, das seine langjährige Beschäftigung mit Wahrnehmung, Tiefenpsychologie und Kunst in literarischer Form bündelt.

Pressekontakt

Bernd Blase

Potsdam

(info@berndblase.de weitere Kontaktdaten auf Anfrage)