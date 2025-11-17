Gemeinschaftlich wohnen, individuell betreut, Intensiv-Wohngemeinschaften von ArchiMed Hannover

Die Intensiv-Wohngemeinschaften von ArchiMed Hannover bieten Menschen mit hohem Pflegebedarf ein Leben in Gemeinschaft - sicher, selbstbestimmt und rund um die Uhr professionell betreut.

Ein Zuhause mit professioneller Betreuung

Nicht jeder möchte allein oder im Heim leben, viele Menschen mit Pflegebedarf wünschen sich Gemeinschaft und gleichzeitig Sicherheit. Die Intensiv-Wohngemeinschaften von ArchiMed Hannover verbinden genau das: ein wohnliches Umfeld mit professioneller 24-Stunden-Betreuung.

Individuell wohnen, intensiv versorgt

In den ArchiMed-Wohngemeinschaften leben mehrere pflegebedürftige Menschen zusammen, jeder in seinem eigenen, individuell gestalteten Zimmer, aber mit gemeinschaftlichen Wohnbereichen. So entsteht ein vertrautes, fast familiäres Umfeld, das soziale Kontakte und Eigenständigkeit fördert.

Rund um die Uhr kümmern sich qualifizierte Fachkräfte um die medizinische und pflegerische Versorgung. Beatmung, Medikamentengabe oder Wundversorgung erfolgen auf Klinikniveau, aber in einer Atmosphäre, die Geborgenheit ausstrahlt.

Selbstbestimmung im Mittelpunkt

Die Bewohner entscheiden selbst über ihren Tagesablauf: wann sie aufstehen, essen, Besuch empfangen oder an Aktivitäten teilnehmen möchten. Diese Freiheit unterscheidet die ArchiMed-WGs deutlich von klassischen Pflegeeinrichtungen.

Gleichzeitig sorgt die ambulante Intensivpflege von ArchiMed Hannover für die notwendige medizinische Sicherheit. Moderne Ausstattung, strukturierte Abläufe und kontinuierliche Qualitätskontrolle garantieren höchste Standards.

Angehörige willkommen

Familien und Freunde sind in den Wohngemeinschaften ausdrücklich willkommen. Sie können die Pflege aktiv mitgestalten, bei Besuchen übernachten oder an gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. So bleibt Nähe erhalten, ohne organisatorische Belastung.

Eine echte Alternative zum Pflegeheim

Die Intensiv-Wohngemeinschaften sind ideal für Menschen, die rund um die Uhr Unterstützung benötigen, aber auf ein wohnliches Umfeld und persönliche Freiheit nicht verzichten wollen. Ob nach Krankenhausaufenthalten, bei chronischen Erkrankungen oder dauerhafter Beatmung, ArchiMed bietet ein Zuhause, das Geborgenheit und professionelle Pflege vereint.

Fazit: Gemeinschaftlich leben, individuell betreut

Die Intensiv-Wohngemeinschaften von ArchiMed Hannover verbinden die Vorteile ambulanter Pflege mit der Sicherheit stationärer Betreuung. Bewohner erleben Selbstbestimmung, Gemeinschaft und höchste Pflegequalität, alles unter einem Dach.

ArchiMed, weil Pflege dort am schönsten ist, wo man sich zuhause fühlt.

Wer ist ArchiMed ?

Die ArchiMed GmbH ist ein ambulanter Pflegedienst mit Sitz in Hannover, gegründet im Jahr 2007. Unter der Geschäftsführung von Dimitrij Sonkin hat sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter im Bereich ambulanter Intensivpflege und Betreuung entwickelt.

Heute beschäftigt ArchiMed über 350 qualifizierte Fachkräfte, die Patienten in der Region Hannover, Niedersachsen und Bremen versorgen. Das Leistungsspektrum umfasst neben ambulanter Intensivpflege auch Tourenpflege, Wohngemeinschaften sowie Schul- und Kitabegleitung.

Durch den Einsatz moderner Pflege-Technologien, fortlaufender Schulungen und die aktive Einbindung der Angehörigen gewährleistet ArchiMed eine Versorgung, die sowohl professionell als auch menschlich geprägt ist.

Firmenkontakt:

ArchiMed GmbH Ambulanter Pflegedienst

Geschäftsführer: Dimitrij Sonkin

Sokelantstraße 5,

30165 Hannover

Telefon: 0511/8982332

Website: https://Archi-Med.de/

E-Mail: intensiv@Archi-Med.de

