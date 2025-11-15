Kai Wunder veröffentlicht neue Single „Das geht mir alles viel zu schnell“ – ein poetischer Gegenpol zur Hektik des Alltags

Nach seiner vielbeachteten Debüt-Single „Nackt im Museum“ meldet sich der Singer-Songwriter Kai Wunder mit einer neuen Veröffentlichung zurück:

„Das geht mir alles viel zu schnell“ erscheint über Smart & Nett und ist die zweite Kostprobe aus seinem kommenden Album.

Mit feinem Gespür für Zwischentöne und ehrliche Emotionen besingt Kai Wunder das Gefühl, in einer immer schneller werdenden Welt den eigenen Rhythmus nicht verlieren zu wollen. Zwischen Rock und Pop, getragen von seiner unverwechselbaren Stimme, entsteht ein Song, der innehalten lässt.

„Ich leb mein Leben so langsam wie es geht“, heißt es im Refrain – ein Satz, der in seiner Schlichtheit wie ein Manifest wirkt.

Kai Wunder gelingt es, Zerrissenheit und Sehnsucht gleichermaßen spürbar zu machen: der Wunsch nach Ruhe trifft auf die Unruhe des modernen Lebens. Seine Musik schafft es, beides nebeneinander bestehen zu lassen – ohne zu urteilen, aber mit Haltung.

Auch das Covermotiv trägt Kai Wunders künstlerische Handschrift: ein flüchtiges, in dunklen Tönen gehaltenes Porträt, das den melancholischen Grundton des Songs perfekt einfängt.

Wer den Musiker live erleben möchte, kann Kai Wunder für Konzerte und Events direkt bei Smart & Nett buchen. Seine Auftritte sind ebenso authentisch wie seine Songs – ehrlich, nahbar und voller Gefühl.

UPC 3618022639787

Release 14.11.2025

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.