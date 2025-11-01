Lust auf eine Auszeit? Rheinkreuzfahrten punkten mit Hollandflair

Wenn der Alltag von Terminen bestimmt ist und der Blick kaum über den eigenen Bildschirm hinausreicht, ist eine Kurzreise der perfekte Ausstieg. Wird die Kurzreise als Flusskreuzfahrt gestaltet, findet man Ruhe auf dem Wasser, während eindrucksvolle Landschaften am Ufer vorbeiziehen. Diese besondere Reiseform verbindet Entschleunigung mit der Entdeckung von Regionen, die Geschichte, Kultur und Natur auf einzigartige Weise vereinen. Besonders reizvoll ist die Route auf dem nördlichen Rhein durch die Niederlande: Weite Wiesen, Windmühlen und das maritime Flair der Nordsee bilden die Kulisse von Rheinkreuzfahrten. In Städten wie Amsterdam und Rotterdam erleben Reisende typische Facetten holländischer Lebensart – von den berühmten Grachten über moderne Architektur bis hin zu charmanten Einkaufsstraßen und bedeutenden Museen. Auf rivers2oceans-kreuzfahrten.de finden Reisende eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Rheinkreuzfahrten, die Entspannung und Erlebnis harmonisch verbinden.

Rheinkreuzfahrten mit tollen Reisezielen – Drei Städte in vier Tagen

Ein passendes Beispiel ist die „Phoenix Rhein Kurzkreuzfahrt: Hollandflair & Asara“. Die viertägige Rheinkreuzfahrt beginnt in Köln. Am Nachmittag erfolgt die Einschiffung auf die MS Asara, die am Abend Richtung Niederlande ablegt. Bereits am nächsten Morgen erreichen die Gäste auf dieser Rheinkreuzfahrt Rotterdam, die moderne Hafenmetropole mit ihrer beeindruckenden Skyline. Vom Liegeplatz aus sind viele Sehenswürdigkeiten bequem erreichbar, darunter die futuristische Markthal, die Würfelhäuser und die Erasmusbrücke. Am Nachmittag setzt das Schiff seine Rheinkreuzfahrt fort und erreicht gegen Mitternacht Amsterdam. Der dritte Tag dieser Rheinkreuzfahrt steht ganz im Zeichen der niederländischen Hauptstadt. Hier erlebt man das einzigartige, unter UNESCO-Schutz stehende Grachtensystem, kann das Rijksmuseum oder das Van-Gogh-Museum besuchen oder einfach durch die charmanten Viertel Jordaan und De Pijp schlendern. Am vierten Tag legt das Kreuzfahrtschiff in Nijmegen an, einer der ältesten Städte der Niederlande mit römischen Wurzeln, historischen Gassen und einer gemütlichen Altstadt. Nach einem halbtägigen Aufenthalt geht es zurück Richtung Köln, wo die Rheinkreuzfahrt am Morgen des fünften Tages endet.

Rheinkreuzfahrten mit Komfort – Entspannung und Genuss an Bord

Diese Rheinkreuzfahrt mit Phoenix Reisen verbindet stilvolles Reisen mit hohem Komfort. Der Bonner Veranstalter ist ein erfahrener Spezialist für Flusskreuzfahrten, der durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, deutschsprachige Betreuung und durchdachte Routenplanung überzeugt. Das Schiff MS Asara zählt zur modernen Phoenix-Flotte und bietet seinen Gästen ein elegantes Ambiente mit geschmackvoller Ausstattung. An Bord genießen Reisende während der Rheinkreuzfahrt Vollpension mit Frühstücksbuffet, mehrgängigem Mittag- und Abendessen, Nachmittagskaffee, Mitternachtssnack und einem Willkommenscocktail. Die komfortablen Außenkabinen sind mit Dusche/WC, Safe, Minibar und SAT-TV ausgestattet. Für Unterhaltung sorgen musikalische Abende, Vorträge und gesellige Veranstaltungen, während die weitläufigen Außendecks zum Entspannen einladen. Eine erfahrene Phoenix-Reiseleitung steht während der gesamten Rheinkreuzfahrt zur Verfügung und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

Kurzprofil:

In Wedel ansässig, hat sich die Firma Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. auf die Vermittlung von Fluss- und Hochseekreuzfahrten spezialisiert. Die Bandbreite der Angebote umfasst Reisen mit bekannten Reedereien. Auf der Website finden sich umfassende Informationen zu verschiedenen Schiffen, Leistungen und Routen. Das Unternehmen bietet eine individuelle und persönliche Beratung, um Kreuzfahrten optimal auf die Bedürfnisse der Kunden abzustimmen. Besonders hervorgehoben wird die Kombination aus hoher Qualität und Kundenzufriedenheit.

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

