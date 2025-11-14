FRAIZE veröffentlicht sein erstes KI-produziertes Album Life in Technicolor – ein Berliner Kreativdirektor zeigt, wie die Zukunft der Musik klingt

Biarritz/Berlin, 14. November 2025 – Life in Technicolor ist mehr als ein Album – es ist ein Statement. Funky, soulig, cineastisch. Zehn Songs, die klingen, als wären sie mit einer Band im Studio aufgenommen worden – dabei stammt jeder Beat, jede Melodie, jedes Arrangement aus der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.

Der Kopf hinter FRAIZE ist der Creative Director und AI-Artist Martin Bruss, künstlerisch geprägt in Berlin, heute zuhause in Biarritz – seit über 25 Jahren erfolgreich in der Werbebranche tätig, nun erobert er auch die Musikwelt. Als Drummer, Regisseur, Texter und Marketingexperte bringt er alles mit, was man in der Musikbranche braucht – außer vielleicht eine Band. Die hat er sich gebaut.

Das Besondere: Life in Technicolor ist ein Konzeptalbum, das vollständig mit Künstlicher Intelligenz produziert wurde – kein Studio, keine Band, kein Team. FRAIZE hat Musik und Visuals allein mit KI-Tools erschaffen, geleitet von seiner Kreativität, seiner Musikalität und seinem Leben.

„Ich bin überzeugt, AI wird Kreativität nicht töten – sie wird sie neu definieren“, so Martin Bruss, „Wenn man echtes Storytelling, musikalisches Gespür und ein bisschen technisches Zauberhandwerk mischt, entstehen Songs, die gleichzeitig menschlich und überirdisch klingen. Die wahre Magie passiert da, wo die Seele die Technologie trifft.“

Mit Life in Technicolor zeigt FRAIZE, wie Musikproduktion im 21. Jahrhundert klingen kann – emotional, intelligent und voller Soul. Jedes Stück erzählt eine Geschichte über Neuanfang, digitale Kreativität und die Lust, Kontrolle abzugeben. Musikalisch verbindet das Album soulige Pop-Grooves, elektronische Texturen und jazzige Harmonien. Retro nur im Geist – klanglich ist es vollkommen modern: klar, emotional und tanzbar.

Über FRAIZE

FRAIZE ist das Musikprojekt des Berliner Drummers, Creative Directors, Regisseurs, und Editors Martin Bruss. Geprägt von der Energie Berlins und heute zuhause in Biarritz, verwandelt er seine Biografie in Songs mit einem Augenzwinkern. Inspiriert von Soul, Jazz-Pop und Funk schafft FRAIZE eine eigene, farbintensive Klangwelt – seine Technicolor World.

https://fraize-music.com/

Album „Life in Technicolor“ auf allen führenden Streaming-Plattformen

Elektronische Pressemappe:

Pressekontakt: Regula Bathelt

regula@smack-communications.com

T ++49 (0)171 999 0 191