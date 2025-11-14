Leadership-Experte Andreas Klement feiert 20-jähriges Jubiläum - "Erfolg ist immer Teamleistung"

Andreas Klement feiert 20 Jahre "Leadership meets Sports" - eine Erfolgsstory, die Leadership, mentale Stärke und Spitzensport für Wirtschaft und Menschen neu verbindet.

Seit 20 Jahren steht Andreas Klement für die Verbindung von Leadership, Leidenschaft und Lernen. Der Trainer, Coach, Speaker und Buchautor blickt auf zwei Jahrzehnte unternehmerische Selbstständigkeit zurück - und auf eine Reise, die ihn von regionalen Workshops bis auf internationale Bühnen geführt hat.

Was als spontane Idee begann, wurde zu einer Marke: "Leadership meets Sports" - ein Konzept, das Erfolgsprinzipien aus dem Spitzensport in die Wirtschaft überträgt.

Vom mutigen Start zur starken Marke

"Angefangen habe ich damals mit einer Idee - und ehrlich gesagt, ohne zu wissen, wie man sich eigentlich selbstständig macht", erinnert sich Andreas Klement. "Der Auslöser war eine Führungskraft, unter der ich nicht mehr arbeiten wollte. Mein Gedanke war: 'So wie der will ich nie sein.' Und genau daraus wurde mein Antrieb."

Heute blickt Klement auf 20 Jahre Leadership-Erfahrung zurück: drei eigene Bücher, ein Co-Autorenprojekt, Lehraufträge an zwei europäischen Universitäten, Auftritte als Redner der Handelsblatt-Agentur und zahlreiche Medienbeiträge - unter anderem in der FAZ, im Handelsblatt, bei Hamburg 1, SWR 3, dem Hauptstadtstudio Berlin und im SAT.1 Frühstücksfernsehen.

Mit seiner Marke "Leadership meets Sports" verbindet Klement praxisnahe Führungsarbeit mit Impulsen aus dem Profisport. Dabei geht es um Themen wie mentale Stärke, Teamkultur, Kommunikation und Veränderungsbereitschaft.

20 Jahre voller Begegnungen, Bewegung und Haltung

"Ich hatte nie das Ziel, einfach nur Seminare zu geben. Ich wollte Menschen bewegen - inhaltlich und emotional", sagt Klement. Diese Haltung spiegelt sich auch in seinem Leitsatz wider:

"Erfolg ist immer Teamleistung - und Leadership beginnt mit Haltung, nicht mit Hierarchie."

In den vergangenen Jahren hat Klement mit Vorständen, Unternehmern, Sportlern und Nachwuchstalenten gearbeitet. Er begleitet Teams in Veränderungsprozessen, moderiert Veranstaltungen, lehrt an Universitäten und kommentiert regelmäßig Handballspiele bei Sportdeutschland.TV in der 3. Liga.

Corona brachte 2020 eine Zäsur - Aufträge brachen weg, der Kalender wurde leer. "Das war eine schwierige Zeit, aber sie hat mir auch die Chance gegeben, das zu tun, was ich immer wollte: Bücher schreiben", sagt Klement.

Leadership meets Sports - die Verbindung von Wirtschaft und Sport

Das Konzept "Leadership meets Sports" entstand aus einer Freundschaft und einer Idee: Ein guter Freund und Mentor ermutigte Klement, seine Erfahrungen aus dem Sport stärker mit seinen Führungstrainings zu verbinden. Später bestärkte ihn auch der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Urs Meier, das Thema größer zu denken.

Heute steht "Leadership meets Sports" für praxisnahe, inspirierende Leadership-Impulse - vom Spielfeld bis zum Strategiemeeting.

Ein Blick nach vorn

Nach 20 Jahren Selbstständigkeit sieht Andreas Klement das Jubiläum nicht als Endpunkt, sondern als Zwischenstand: "Ich bin dankbar für mein Team, für meine Partner und vor allem für meine Familie, die all das mitträgt. Ohne diesen Rückhalt wäre mein Weg nicht möglich gewesen."

Klement will auch künftig Impulse geben, wie Unternehmen und Führungskräfte von sportlicher Denkweise profitieren können - mit klarer Haltung, Empathie und Begeisterung.

"Ich möchte Menschen ermutigen, Verantwortung zu übernehmen, mutig zu führen und mit Leidenschaft zu gestalten - im Sport, im Beruf und im Leben."

