Perle IRG Router sorgen für zuverlässige Konnektivität im intelligenten Verkehrssystem

Bremen, DE 13. November 2025: Intelligente Verkehrssysteme geben Städten ein wirksames Instrument zur Reduzierung von Verkehrsstaus. Durch die Nutzung von Mobilfunknetzen können Verkehrsbetriebe riesige Datenmengen analysieren, um Routen zu optimieren, Emissionen zu senken und das Fahrerlebnis zu verbessern. Im Zentrum dieser Systeme steht ein zuverlässiger Mobilfunkrouter, und Perle zeigt, warum die IRG-Mobilfunkrouter den Standard für intelligente Verkehrskonnektivität setzen sollten.

Intelligente Verkehrssysteme basieren auf einem kontinuierlichen Datenstrom, um Kapazitäten zu steuern, Standorte zu überwachen und die Sicherheit zu gewährleisten. Doch eine sichere, schnelle Verbindung in fahrenden Bussen und Zügen aufrechtzuerhalten, erfordert mehr als einen herkömmlichen Mobilfunkrouter. Es braucht industrietaugliche Technologie, die den hohen Anforderungen im Verkehrsbetrieb standhält – mit Funktionen wie:

• Fahrzeugdatenanwendungen: Fernüberwachung von Geschwindigkeit, Beschleunigung und Position

• Ultra-energiesparendes Design: Verbraucht im Leerlauf weniger als 1 W und schon so die Fahrzeugbatterie

• Zündungsabhängiges Energiemanagement: Gewährleistet sichere Datenübertragung beim Starten und Abschalten

• Nahtlose Konnektivität: Hält die Verbindung zu Mobilfunkmasten unabhängig von Geschwindigkeit und Netzbetreiber aufrecht

• Integriertes GPS: Ermöglicht präzises Tracking und Routenoptimierung

• WLAN an Bord: Unterstützt die Kommunikation von Fahrgastzählern, Fahrkartenlesern und Kameras

• Robuste Konstruktion: Hält Erschütterungen, Vibrationen und Feuchtigkeit stand.

Diese Eigenschaften haben sich für Verkehrsbetriebe – wie etwa das intelligente Bussystem in Hanoi – als unverzichtbar erwiesen, um sichere, stabile Verbindungen für den Echtzeit-Datenaustausch und eine reibungslose Betriebssteuerung zu gewährleisten.

Praxisbeispiel: Das intelligente Bussystem von Hanoi

Als SunIvy International den Aufbau eines Smart-Bus-Netzwerks für Hanoi plante, benötigte das Unternehmen eine zuverlässige Konnektivitätslösung. Das Team entschied sich für den Test eines Perle IRG Mobilfunkrouters – mit herausragenden Ergebnissen. Als zentrale Kommunikationsschnittstelle verbindet der IRG LTE-Router mehrere Bordsysteme: Fahrkartenleser und an Türen montierte Kameras übertragen ihre Daten per WLAN an den Router, der diese Informationen zusammen mit den GPS-Koordinaten über das Mobilfunknetz an das städtische Überwachungszentrum weiterleitet. Dieser Echtzeit-Datenaustausch ermöglicht es den Verkehrsbetreibern, Routen dynamisch anzupassen und zusätzliche Busse bereitzustellen, um auf veränderte Fahrgastzahlen zu reagieren.

„Wir benötigen einen Mobilfunkrouter, da Busse und Züge ständig in Bewegung sind. Somit ist eine stabile 4G-Netzverbindung für die Übertragung von Daten an das [Betriebs-]Zentrum unerlässlich“, sagt Bui Van Giap, Government Account Manager von SunIvy in Hanoi. „Dies ist ein wichtiger Bestandteil unserer Lösung, der uns hilft, den Fahrgastverkehr im Bus durch ein automatisiertes Zahlungssystem zu verwalten und den Standort des Busses entlang seiner Route zu verfolgen. Der IRG LTE-Router funktioniert sehr gut. Er hat eine gute Qualität und ist sehr stabil.“

Über SunIvy International

SunIvy International Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Bereitstellung diversifizierter Telekommunikationslösungen und -dienstleistungen in verschiedenen Sektoren, darunter Finanzen, Bankwesen und Versicherungen. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Herstellern zusammen, um qualitativ hochwertige Produkte für Kundenbetreuung, Konferenzen, Netzwerksicherheit und Telekommunikationsausrüstung anzubieten.

Über Perle Systems????

Perle Systems wurde 1976 gegründet und entwickelt und fertigt hochzuverlässige?Devicvernetzungs-, Medienkonvertierungs- und IoT-Konnektivitätshardware (Internet of Things). Mit einer umfassenden Palette von Lösungen eignen sich Perle-Produkte ideal für Unternehmen, die Netzwerkkonnektivität über mehrere Standorte hinweg herstellen, wichtige und vertrauliche Informationen sicher übertragen oder vernetzte Geräte und Appliances fernüberwachen und?verwalten?müssen. Perle hat Niederlassungen in 9 Ländern und verkauft seine Produkte über einen weltweit etablierten Distributor, Systemintegrator und Reseller-Kanal.????