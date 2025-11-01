Dreifert Biogasanlagen gewährt Kapitalgebern für Darlehen eine Besicherung im Grundbuch bei € 5,5 Millionen Investition

Das hier vorgestellte Unternehmen besteht daraus, in gutlaufende Biogasanlagen zu Investieren. Die Biogasanlagen, die in Aussicht stehen, werfen monatlich zwischen € 86000 und € 120.000 ab. Es sind bisher 3 Biogasanlagen, die zur Übernahme geeignet sind. Es käme eine Investitionssumme von ca. € 5,5 Millionen in Betracht, die als Platzierungsvolumen erforderlich wäre.

Ich werde Ihnen mehrere E-Mails mit den gesichteten Objekten und Bilder zusenden inklusive ein paar Monatsabrechnungen von der Vergütung des elektrischen Stroms und Einspeisung, was die einzelnen Anlagen erwirtschaften.

Die erste Anlage, die im Anhang mit detaillierten Daten beigefügt werden kann, befindet sich in Wunstorf bei Hannover.

In Biogasanlagen wird pflanzliches oder tierisches Material mit Hilfe von Bakterien unter Ausschluss von Sauerstoff (anaerob) abgebaut, wobei Biogas entsteht. Je nach eingesetzten Material produzieren die Bakterien Biogas mit einem Methangehalt von 50 bis 75 %. Aus diesem kann direkt vor Ort in einem Blockheizkraftwerk elektr. Strom und Wärme gewonnen werden oder es kann auf Erdgasqualität aufbereitet und in das Erdgasnetz eingespeist werden. Die beim Abbau entstehenden Gärreste können in der Regel als Dünger in der Landwirtschaft verwertet werden.

Die Stromerzeugung aus Biogas, wird durch das Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG) gefördert. Dadurch kam es zwischen 2007 und 2014 zu einem starken Zubau. Mit dem EEG 2014 wurde die Förderung für Biogasanlagen gesenkt; seitdem hat sich der Zubau deutlich verlangsamt. Derzeit werden in Deutschland mehr als 9.000 Biogasanlagen betrieben. Im Jahr 2017 haben die in Deutschland betriebenen Biogasanlagen etwa 32 Terawattstunden (?TWh?) Strom erzeugt und haben damit 5,4 % des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt (Quelle: Erneuerbare Energien in Zahlen 2017, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (?BMWi?), September 2018). Den aktuellen Stand zur Rolle von Biogas bei der Stromerzeugung in Deutschland finden Sie im Internet .

Es kann mit den ausgesuchten Objekten eine gute Rendite / ein ansehnlicher Ertrag erzielt und erwirtschaftet werden. Wir senden Ihnen ausgefertigte Vertragsunterlagen von vier Vertragsunterlagen nach dem Vermögensbildungsgesetz und von grundschuldbesicherten Darlehnsunterlagen für Ihre BaFin-genehmigungsfreie und prospektfreie Kapitalbeschaffung als Musterverträge an Ihren Wohnort und als Entwürfe mit gutachterlicher Beschreibung.

Interessierten Kapitalanlegern werden je nach Laufzeit und Wahl des Finanzinstruments flexible Beteiligungs-Konditionen ermöglicht. Neben gewinnorientierten, nicht wertpapierverbrieften Kapitalanlagen sind auch festverzinsliche, erfolgsunabhängige und nachrangig auszahlbare Vermögensanlagen wie Nachrangdarlehen oder Namensschuldverschreibungen mit festen Zinsen bei nachrangiger Zahlungsweise möglich. Kurze und/oder langfristige Anlagemodelle können bei Genussrechten oder stillen Beteiligungen ebenfalls individuell aushandelt werden. Der jeweils in Aussicht gestellte Ertrag darf aus rechtlichen Gründen nicht garantiert werden und kann auch variieren. Alle Vermögensanlagen dürfen mit oder ohne Agio angeboten werden. Für nähere Informationen und Verhandlungsgespräche steht der entscheidungsberechtigte Vertreter, Herr Hendrik Dreifert ? unter der E-Mail-Adresse Landwirt2020@gmx.net zur Verfügung.????

Das Betriebsergebnis wird mit ca. € 80 bis 100.000 pro Biogasanlage p.a. bei anfänglich lediglich mit nur einer Biogasanlage zurückhaltend kalkuliert. Beim Aufwand für bezogene Leistungen sind die Unterhaltungs- und Vertriebskosten enthalten.?

Für die angebotenen wertpapierfreien Vermögensanlagen besteht gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Vermögensanlagengesetz keine Prospektpflicht, da nur 20 Anteile gezeichnet werden dürfen. Es gilt die gesetzliche Bereichsausnahme gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3a Vermögensanlagengesetz. Alle erwähnten Finanzinstrumente ( = Beteiligungs-Arten ) sind Beispiele und stellen keine verbindlichen Angebote dar. Sie sind in ihren Variablen – Laufzeit, Zinshöhe, Ausschüttungen und Mindestbeteiligungen – frei mit dem Initiator verhandelbar.????

Gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz wird entsprechend gesetzlicher Pflicht auf die mit diesen Vermögensanlagen verbundenen Risiken hingewiesen, die zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen können.??

Wenn Rückfagen bestehen, können sich Interessenten gerne bei Herrn Dreifert melden, so dass alles weitere besprochen werden kann und sämtliche Informationen gegeben werden können.