Fachbeitrag entzaubert Selbstoptimierungs-Mythen - Persönlichkeitsentwicklung im Faktencheck: Schluss mit den großen Versprechen

Dozent und Trainer Bernd Blase plädiert für ehrliche, wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsentwicklung

Potsdam/Berlin, November 2025 – Die Persönlichkeitsentwicklungs-Branche boomt: Seminare, Online-Kurse und Coachings versprechen „radikale Transformation“, „Neuprogrammierung der Persönlichkeit“ und „die beste Version deiner selbst“. Der neue Fachbeitrag von Bernd Blase, Dozent, Trainer und Autor aus Potsdam, setzt dieser Rhetorik eine klare, wissenschaftlich fundierte Gegenposition entgegen.

Im Zentrum des Beitrags steht die Kernbotschaft:

Persönlichkeit ist früh tief geprägt – aber im Erwachsenenalter trotzdem in begrenztem Rahmen formbar.

„Wir sind kein Rohmaterial, das man nach Belieben neu kneten kann“, sagt Blase.

„Realistische Persönlichkeitsentwicklung arbeitet mit dem vorhandenen ‚Material‘ – nicht dagegen.“

Persönlichkeit: mehr als Mindset und Motivation

Blase verbindet in seinem Fachbeitrag aktuelle Erkenntnisse der Persönlichkeits- und Entwicklungspsychologie mit philosophischen Impulsen – unter anderem von Seneca, Augustinus, Epiktet und dem zeitgenössischen Philosophen Richard David Precht.

Ausgangspunkt ist eine nüchterne Bestandsaufnahme:

Ein großer Teil der Persönlichkeit wird vor der Geburt (pränatale Einflüsse, Temperament, Stresssystem) und in der frühen Kindheit (Bindung, Grundschemata, Emotionsregulation) angelegt.

Im Erwachsenenalter geht es weniger um einen kompletten Neustart, sondern um Feinjustierung, Neuinterpretation und bewussteres Handeln.

Der Beitrag arbeitet dazu mit einem Schichtenmodell der Persönlichkeit:

Temperament – biologische Grunddisposition, nur begrenzt veränderbar

Schemata & Beziehungsmuster – gelernten inneren Geschichten, zäh, aber veränderbar

Verhalten & Kompetenzen – sichtbare Ebene, auf der Trainings und Coachings wirksam ansetzen können

„Wir können unser Temperament nicht austauschen wie eine Software“, so Blase.

„Aber wir können lernen, anders mit ihm zu leben – und unser Verhalten so gestalten, dass es zu uns passt, statt uns zu verraten.“

Zwischen Forschung und Seminarraum

Der Fachbeitrag verbindet theoretische und praktische Perspektiven:

Psychologische Forschung: Längsschnittstudien, Meta-Analysen zu Stabilität und Veränderbarkeit von Persönlichkeitsmerkmalen, Befunde zu Psychotherapie und intendierter Trait-Veränderung.

Praxis im Seminarraum: Drei Vignetten aus Blases Trainingsalltag – von der „zu weichen“ Führungskraft über den introvertierten „Entertainer“ bis zur erschöpften Perfektionistin im überlasteten System.

Dabei zeigt sich:

Seminare und Coachings können konkrete Verhaltensänderungen, neue Perspektiven und Selbstakzeptanz fördern.

Sie können jedoch keine Kindheit heilen, kein Temperament austauschen und keine strukturellen Probleme wegcoachen.

Blase versteht Persönlichkeitsentwicklung daher als Zusammenspiel von Akzeptanz und Gestaltung:

„Seriöse Persönlichkeitsarbeit bedeutet, die eigene Geschichte ernst zu nehmen – und trotzdem nicht dabei stehen zu bleiben.“

Kritik an der Selbstoptimierungs-Industrie

Ein zentraler Teil des Beitrags widmet sich der kritischen Analyse der aktuellen Persönlichkeitsentwicklungs-Szene. Blase identifiziert vier hartnäckige Mythen:

„Alles ist möglich, wenn du nur willst.“

„Du bist zu 100 % dein Mindset.“

„In kurzer Zeit zur neuen Persönlichkeit.“

„Wenn du dich nicht veränderst, willst du es nicht genug.“

Diese Narrative seien psychologisch unhaltbar und ethisch problematisch. Sie blenden Biografie, Temperament und Lebensumstände aus – und verschieben Verantwortung einseitig auf das Individuum.

Gleichzeitig hebt der Beitrag die Rolle derjenigen hervor, die Blase „Front-Dozent:innen“ nennt: Trainer:innen, Lehrbeauftragte und Coachs, die täglich mit realen Menschen in realen Kontexten arbeiten.

„Auf der Bühne der Weiterbildung sitzen nicht die großen Marken, sondern Kolleg:innen mit hoher fachlicher und praktischer Expertise“, betont Blase.

„Sie kennen die Grenzen von Trainingsformaten sehr genau – und oft auch den Druck, mehr zu versprechen, als verantwortbar ist.“

Leitlinien für seriöse Persönlichkeitsarbeit

Aus Theorie und Praxis leitet Blase konkrete Qualitätskriterien für seriöse Persönlichkeitsentwicklung ab. Dazu gehören unter anderem:

Ehrliches Erwartungsmanagement: klare Aussagen darüber, was ein Format leisten kann – und was nicht.

Unterscheidung von Trait-Veränderung und Skill-Aufbau: Trainings sind vor allem Verhaltens- und Kompetenzentwicklung – keine „Neuprogrammierung“.

Evidenzorientierung: Anschluss an psychologische Forschung statt reiner Tool- oder Glaubenslehre.

Ethische Klarheit: keine Schuldumkehr („Du denkst nur falsch“), klare Abgrenzung zur Psychotherapie.

Kontextsensibilität: Blick auf Arbeitsbedingungen, Strukturen und Systeme – nicht nur aufs Individuum.

Blase sieht Persönlichkeitsentwicklung nicht als Luxusprojekt für Selbstoptimierer:innen, sondern als notwendige Begleitung in einer überfordernden Arbeits- und Lebenswelt – vorausgesetzt, sie bleibt ehrlich, wissenschaftlich wach und menschlich.

Zum Fachbeitrag

Titel: Persönlichkeitsentwicklung ohne Illusionen: Ein Fachbeitrag entzaubert die Mythen der Selbstoptimierung

„Persönlichkeitsentwicklung mit Grenzen: Warum wir Menschen nicht neu programmieren können – und warum sich Arbeit an der Persönlichkeit trotzdem lohnt“

Inhalte (Auswahl):

Theoretischer Rahmen: Persönlichkeit, Big Five, Stabilität & Veränderbarkeit

Frühe Prägung: Mutterleib, primäre Sozialisierung, Bindung, Schemata

Schichtenmodell: Temperament, Schemata, Verhalten

Forschungsstand zu Veränderung im Erwachsenenalter

Praxisteil mit Fallvignetten aus Seminaren

Kritische Analyse der Branche und Leitlinien für seriöse Angebote

Philosophische Bezüge (Seneca, Augustinus, Epiktet, Precht) als Reflexionsrahmen

Der Beitrag richtet sich insbesondere an Trainer:innen, Coachs, Führungskräfte, Pädagog:innen, Personal- und Organisationsentwickler:innen sowie an Fachöffentlichkeit in Psychologie, Bildung und Theologie/Philosophie.

Redaktionen und Fachzeitschriften können den vollständigen Fachbeitrag direkt beim Autor anfordern.

Über den Autor

Bernd Blase ist Dozent, Trainer und Autor. Er arbeitet seit vielen Jahren in der Erwachsenenbildung – unter anderem mit Führungskräften, pädagogischen Fachkräften und Teams im Sozial- und Gesundheitswesen. In seinen Seminaren verbindet er psychologische Forschung, philosophische Reflexion und praktische Erfahrung „an der Front“ von Bildung und Beratung.

Er ist außerdem Autor des psychologischen Thrillers „Als die Farben zu weinen lernten“ und weiterer literarischer Projekte, in denen Fragen nach Identität, Wahrnehmung und innerer Wahrheit im Zentrum stehen.

Kontakt

Presse- und Fachanfragen

SBW Verlag Bernd Blase

Johann-Goercke-Allee 12

14469 Potsdam

E-Mail: info@berndblase.de

Web: www.berndblase.de