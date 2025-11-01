Die Actinium Consulting AG öffnet sich Anlegern als Beratungs-Unternehmen mit vielen Filialen in Mitteleuropa

Das Unternehmen Actinium Consulting AG wird als Herausgeber renditeträchtiger Vermögensanlagen von Dr. jur. H. Werner ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) vorgestellt. Es hat seinen Haupt-Sitz in der Robert-Bosch-Straße 28,in D-88131 Lindau (Bodensee) mit Niederlasungen und Beteiligungen in Österreich, Schweiz und Singapur.

Das Unternehmen wurde im September 1999 gegründet und beim Amtsgericht Kempten (HRB 16651) ins Handelsregister eingetragen. Das Kerngeschäft der Actinium Consulting AG ist die Beratung im Bereich ERP, Business Intelligence, KI, Business Consulting sowie die Systemintegration. Schwerpunkte u. a.: Geschäftsprozessanalyse & -optimierung, IT-Strategieentwicklung, ERP/CRM Evaluierung/Bewertung/Implementierung.

Herr Klau Hüttl, MBA ist Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft, die ein eingezahltes Grundkapital von € 196.500;- ausweist. Interessenten können eine aktuelle, testierte Bilanz mit den Finanzzahlen anfordern.

Die Geschäftstätigkeit besteht in Folgendem:

Beratung von Unternehmen zur digitalen Transformation: Analyse von Geschäftsprozessen, Integration von Organisations- und IT-Strukturen, System-Audits.

Spezialisierung auf BI/ERP/KI/CRM-Systeme, Migration, Release-Upgrades, Monitoring und Systemoptimierung.

Weiterer Fokus auf Software-Lösungen für die Datenintegration („Enterprise Application Integration“), Master Data Management.

Die Unternehmens-Strategie stellt sich wie folgt dar:

Anbieterübergreifend („vendor-neutral“) auftreten, um Unternehmen eine langfristige Investitions- und Nutzungssicherheit zu gewährleisten.

Kombination von Prozess-, Organisations- und IT-Beratung – nicht nur technische Umsetzung, sondern ganzheitliche Transformation.

Stärkung der Position im DACH-Raum mit Standorten in Lindau an der Grenze zu Österreich und Projektbüros (z. B. in Düsseldorf, Wien, Graz, Zürich, Singapur).

Aufbau von zusätzlichen Kompetenzen im Bereich ERP, Daten & Reporting (Data Analysis, KI, Reporting), und Budgetierung/Planung/Finanzkonsolidierung laut Website.

Entwicklung, Aufbau und Go2Market mit skalierbaren Standardlösungen wie:

actINFORCLOUD: ERP Cloud für produzierende Unternehmen, Maschinen-/Anlagenbau, Metall-/Plastikherstellung, Elektro/Elektronik, Medical Devices, Möbel, Verpackung, Bauprodukte, Engineering/Konstruktion.

actGUEST: Realtime Gästefeedback für Hotels mit patentierter Technologie.

actBUDGET: Budgetierung, Reporting, Liquiditätsplanung für KMU’s

actTOOLS: Assetverwaltung und Prozessoptimierung des Warenflusses für kleine Bauunternehmen inkl. Projektverwaltung (Stunden, Waren, Lagerorte).

Zusätzliches Investitionskapital erbeten: – 1,5 Mio EUR

Stärken:

Klare Positionierung in einem nachgefragten Marktsegment (Digital-/IT-Transformation, BI/ERP/KI).

Hedging von Anbieterbindung durch neutralen Beratungsansatz („vendor-neutral“).

Standortvorteil Lindau (Bodensee) mit internationalem Gateway-Charakter, ergänzt durch Projektbüros.

Herausforderungen:

Wettbewerb in der Beratungsbranche ist intensiv, insbesondere im Bereich IT/Transformation.

Erzielung ausreichender Skalierung und Gewinnmargen bei Beratungsleistungen bleibt Aufgabe à eigene Produkte entwickeln!

Ausblick:

Wenn der Wachstumspfad gelingt, könnte Actinium Consulting AG durch Ausbau von Referenzprojekten (insbesondere im Mittelstand) und gezielte Branchen-/Technologieexpertise seine Marktposition stärken. Bereits jetzt vertrauen >200 internationale Unternehmen dem Know-How der Actinium.

Weiterer Ausbau der Dienstleistungen im Bereich Data Analytics, Smart Industries und ERP-Cloud-Migration, KI würde zum aktuellen Marktentwicklungsziel passen.

Aufbau skalierbarer Standardsoftwarelösungen für die Optimierung des Leistungsportfolios.

Der Investitionsbedarf beträgt ca. € 1,5 Mio. Umfangreiche Markt-Recherchen haben ergeben, dass die Umsatz- und Ertragsvorschauen ein mehr als positives Ergebnis erwarten lassen, so dass die zu vereinbarenden Zinszahlungen auch in etwas erhöhter Form möglich sind. Renditen sind für Anleger bis zu 5,5% denkbar

Interessierten Investoren werden je nach Laufzeit und Wahl des Finanzinstruments flexible Konditionen nach individueller Verhandlung ermöglicht. Neben gewinnorientierten, nicht wertpapierverbrieften Kapitalanlagen sind auch festverzinsliche, erfolgsunabhängige und nachrangig auszahlbare Vermögensanlagen wie Nachrangdarlehen, partiarische Darlehen mit Gewinnbeteiligung oder Namensschuldverschreibungen möglich. Kurz- und/oder langfristige Anlagemodelle können ebenfalls individuell verhandelt werden. Der in Aussicht gestellte Ertrag darf aus rechtlichen Gründen nicht garantiert werden und kann auch variieren. Alle Vermögensanlagen können ohne Agio angeboten werden. Für nähere Informationen steht der Vorstandsvorsitzende, Herr Klaus Hüttl, MBA unter der E-Mail-Adresse k.huettl@actinium.de zur Verfügung.

Für die angebotenen wertpapierfreien Vermögensanlagen besteht gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Vermögensanlagengesetz keine Prospektpflicht, da nur 20 Anteile gezeichnet werden dürfen. Es gilt die Bereichsausnahme gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3a Vermögensanlagengesetz. Alle erwähnten Finanzinstrumente sind Beispiele und stellen keine verbindlichen Angebote dar. Sie sind in ihren Variablen – Laufzeit, Zinshöhe, Ausschüttungen und Mindestbeteiligungen – frei verhandelbar.

Gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz wird entsprechend gesetzlicher Pflicht auf die mit diesen Vermögensanlagen verbundenen Risiken hingewiesen, die zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen können.