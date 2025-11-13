Beste Fischtheke Deutschlands: Über dem Leipziger Frischeparadies erstrahlt der Seafood Star

Wenn Leidenschaft und Fachwissen aufeinandertreffen: Das Fischmagazin hat die Fischtheke im Frischeparadies Leipzig mit dem Seafood Star 2026 im Bereich Cash & Carry ausgezeichnet. Die 14 Meter lange Theke mit Fischen, Filets, Austern, Seafood und Räucherfisch beeindruckt durch ihre Vielfalt und ihre Optik. Die Redaktion des Fachmagazins, die den renommierten Seafood Star alljährlich vergibt, würdigt damit Produktqualität, Präsentation, persönlichen Service und nachhaltige Kundenbindung.

Leipzig, November 2025. „Wir sind stolz, dass wir in diesem Jahr den Seafood Star nach Leipzig holen konnten. Von regionalem Karpfen, Forelle oder Zander bis zu internationalen Spezialitäten wie Skrei, Wildlachs oder Austern findet bei uns jeder Kunde etwas, das ihn begeistern wird“, erklärt Betriebsleiter Michael Trittin. Die Fischtheke im Frischeparadies, das sowohl für Gastronomie- als auch für Privatkunden zugänglich ist, bietet saisonabhängig rund 120 verschiedene Fische und Meeresfrüchte an, mit marinierten und eingelegten Delikatessen sind es sogar 175 Produkte. „Auch wollen wir unseren Kunden immer etwas zeigen, das sie vielleicht noch nicht kennen wie Erdbeergrouper, Gelbschwanzmakrelen oder auch große Zahnbrassen, die bis zu 15 Kilo schwer werden“, sagt Michael Trittin.

Das Team macht den Unterschied

Für die Auszeichnung essenziell: Das Team im Frischeparadies setzt mit Engagement, Service und Fachwissen Maßstäbe in der deutschen Fischbranche. „Unser Personal ist das Herzstück der Theke“, betont der Betriebsleiter. „Persönlicher Kontakt und kompetente Beratung können von keiner Maschine ersetzt werden, das Team macht den entscheidenden Unterschied.“ Drei festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen gemeinsam mit einem Auszubildenden dafür, dass die mit handbemalten Fliesen in Meeresoptik gestaltete Fischtheke reibungslos funktioniert und stets eine gleichbleibend hohe Qualität bietet. Das Team bereitet die Fische direkt vor Ort vor, übernimmt das Schuppen, Zuschneiden und Filetieren. Wöchentlich werden über 2.000 Kundinnen und Kunden beraten und bedient, auch zur Zubereitung gibt es Tipps.

Beliebte Klassiker und neue Ideen

„Unsere Kunden schätzen besonders unsere Thunfischfilets und den schottischen Label-Rouge-Lachs. Diese Klassiker stehen regelmäßig ganz oben auf der Beliebtheitsskala, überzeugen durch Frische und Qualität“, betont Trittin.

Darüber hinaus möchte das Leipziger Team seine Kundinnen und Kunden für neue Ideen begeistern. „Unser Angebot soll auch weniger geübten Hobbyköchen den Einstieg erleichtern, um häufiger Fisch zuzubereiten“, so der Betriebsleiter. Dafür bietet das Leipziger Frischeparadies regelmäßig neue Kreationen an, etwa grillfertige Doraden, marinierte Filets und vorbereitete Fischsteaks, die den Frischfischgenuss einfach und alltagstauglich machen.

Einkaufen wie Spitzenköche bei Frischeparadies: Anspruchsvolle Gastronomen, aber auch zahlreiche Privatkunden finden in jedem der neun stilvoll gestalteten Märkte in Deutschland mehr als 12.000 Delikatessen. Frische Lebensmittel aus traditioneller und nachhaltiger Produktion, die lückenlos bis zum Erzeuger zurückverfolgt werden können, zeichnet Frischeparadies mit dem Label QSFP aus, dem Qualitätssiegel Frischeparadies. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis 1874 zurück, der langen Tradition folgend ist auch heute noch frischer Fisch die Kernkompetenz. Die Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Essen, Hürth bei Köln, Frankfurt, Leipzig, München und Stuttgart verfügen über ein Bistro. Eine weitere Niederlassung befindet sich auf Mallorca und dient ausschließlich der Belieferung der Gastronomie. Über den Onlineshop wird deutschlandweit versendet.

