Fünf Tage Wildes Afrika – Auf Kenia Safari zwischen Tsavo, Amboseli und Masai Mara

Während die Tage hierzulande kürzer und kälter werden, beginnen viele, Reisepläne zu schmieden, denn Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Wer sich nach Sonne, weiten Landschaften und intensiven Naturerlebnissen sehnt, für den ist eine Safari in Kenia das perfekte Reiseziel. Anstelle von Kälte und Dunkelheit erwarten Reisende in Kenia leuchtende Farben, warme Abende und eine einzigartige Tierwelt. Bei erfahrenen Anbietern wie Kenia-Safari.de genießen Reisende eine perfekt organisierte Kombination aus Komfort und Wildnis. Die „5 Tage und 4 Nächte Wildes Afrika Safari Rundreise” ist genau das Richtige für alle, die viele verschiedene Facetten von Ostafrika entdecken möchten. Diese Keniasafari richtet sich an alle, die innerhalb kurzer Zeit möglichst viel von Kenias Natur und Tierwelt erleben möchten. Diese Kenia-Safari kombiniert klassische Pirschfahrten im Landcruiser mit zwei Inlandsflügen und führt von der Küste in den Tsavo West, weiter in den Amboseli am Fuße des Kilimanjaro und schließlich in die berühmte Masai Mara. Jeder Park hat dabei seinen eigenen Charakter: der Tsavo West mit seiner unberührten Wildnis, der Amboseli mit dem beeindruckenden Blick auf den Kilimanjaro und die Masai Mara mit ihrer enormen Artenvielfalt. Auf allen Etappen begleiten erfahrene Fahrer und Guides die kleine Reisegruppe von höchstens sechs Personen – fachkundig und mit sicherem Gespür für besondere Beobachtungsmomente.

Abwechslungsreiche Kenia-Safari – vom roten Tsavo zum majestätischen Kilimanjaro

Der erste Tag der Kenia-Safari beginnt mit der Abholung im Urlaubshotel an Kenias Küste. Nach wenigen Stunden Fahrt erreicht man den Tsavo-West-Nationalpark, der für seine rot leuchtende Erde, dichte Vegetation und beeindruckende Weite bekannt ist. Erste Tierbeobachtungen lassen bei dieser Kenia-Safari nicht lange auf sich warten: Elefanten, Zebras, Giraffen und Antilopen sind hier häufig zu sehen. Besonders eindrucksvoll sind die Mzima Springs, glasklare Quellen, in denen Flusspferde und Krokodile leben. Nach dem Abendessen im Severin Safari Camp klingt der Tag unter afrikanischem Sternenhimmel aus. Am zweiten Tag führt die Kenia-Safari weiter in den Amboseli-Nationalpark. Die Fahrt durch das Gebiet der Massai und über die Chyulu Hills bietet herrliche Ausblicke. Unterwegs lohnt sich ein kurzer Halt bei Sheitanis Lava, einem weitläufigen schwarzen Lavafeld. Im Amboseli angekommen, breitet sich die Savanne weit aus und im Hintergrund erhebt sich der schneebedeckte Kilimanjaro. In dieser Region kommen große Elefantenherden besonders zahlreich vor. In der Ol Tukai Lodge, die für ihren direkten Blick auf den Kilimanjaro bekannt ist, wird auf dieser Kenia-Safari schließlich übernachtet.

Kenia Safari mit Flug in die Masai Mara und Begegnung mit den Big Five

Am dritten Tag der Kenia-Safari steht der Wechsel vom Jeep ins Flugzeug an. Vom Airstrip des Amboseli aus geht es in die Masai Mara. Bereits beim Anflug wird deutlich, warum dieses Reservat als eines der schönsten der Welt gilt: endlose Ebenen, Akazienbäume und Tierherden, die sich bis zum Horizont ziehen. Nach der Ankunft bringt der Fahrer des Zebra Plains Mara Camps die Gäste in die Lodge. Am Nachmittag startet dann die erste Pirschfahrt. Die Masai Mara ist das Herzstück jeder Kenia-Safari. Hier erlebt man die legendären „Big Five“ – Löwen, Leoparden, Elefanten, Büffel und Nashörner – in ihrer natürlichen Umgebung. Am vierten Tag der Kenia-Safari stehen ganztägige Beobachtungsfahrten auf dem Programm. Zwischen den Safaris bleibt Zeit für kurze Pausen, um die Eindrücke wirken zu lassen. Am Abend kann man den Sonnenuntergang über der Savanne genießen – ein Moment, der lange in Erinnerung bleibt. Nach einem letzten Frühstück im Zebra Plains Mara Camp geht es zurück an die Küste. So erreicht man noch am selben Tag das Strandhotel, in dem die Kenia-Safari begonnen hat.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari.de/kenia-safari.htm

Kurzprofil:

Die Keniaspezialisten von kenia-safari.de gehören mit über 30 Jahren Erfahrung zu den erfahrensten Anbietern für individuell geplante Safaris in Kenia. Dieses umfassende Know-how ermöglicht eine Planung, die auf jedes Detail achtet – von der idealen Route über die Auswahl authentischer Camps bis hin zur optimalen Reisezeit. Jede Safarireise wird passgenau auf die Wünsche der Kunden abgestimmt und von dem Team bestehend aus ortskundigen Fachleuten zusammengestellt. Dank ihrer fundierten Landeskenntnisse und ihrer engen Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort entstehen perfekte Safari-Erlebnisse.

Unternehmensinformation:

kenia-safari.de

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha