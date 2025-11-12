CDU Neukölln geht als stärkste Kraft in die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zur BVV

Es war ein guter Parteitag.

Neukölln, 8. November 2025

Die CDU Neukölln hat auf ihrem Nominierungsparteitag am 7. und 8. November 2025 die Weichen für die kommenden Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV) gestellt. Mit einer klaren Zielsetzung, als stärkste politische Kraft in Neukölln hervorzugehen und die Zukunft des bisher unter Wert geführten Bezirks aktiv zu gestalten, wurden die Spitzenkandidaten und die jeweiligen Listen mit großer Mehrheit gewählt.

Für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wird die CDU Neukölln von Christopher Förster nach einstimmiger Nominierung als Spitzenkandidat angeführt: "Gemeinsam mit allen unserer Kandidaten für die Wahlen am 20. September 2026 will ich für ein Neukölln und für ein Berlin kämpfen, in dem die Vernunft regiert, in dem Recht und Ordnung herrschen."

Als Spitzenkandidat für die Bezirksverordnetenversammlung Neukölln und Kandidat für das Amt des Bezirksbürgermeisters wurde der bisherige stellvertretende Bezirksbürgermeister, Gerrit Kringel, mit 95% der Stimmen nominiert:

"Ich freue mich über das Vertrauen meiner Partei und bin fest entschlossen, das Rathaus für die bürgerliche Mitte Neuköllns zurück zu holen. Ordnung und Sicherheit ist mein Auftrag und Bürgernähe ist meine Haltung", betont Gerrit Kringel.

"Wir wollen, dass sich die Menschen in Neukölln in allen Kiezen sicher fühlen können - und dass Politik wieder Vertrauen schafft."

Unter dem gemeinsamen Wahlkampfslogan "Mittendrin. Für Euch!" wollen Kringel und Förster die CDU als bürgernahe Kraft für Sicherheit, Ordnung und Vernunft in Neukölln und ganz Berlin positionieren. Die CDU Neukölln setzt damit ein klares Signal: Sicherheit, Ordnung und Bürgernähe bleiben die zentralen Themen für die kommenden Jahre - mit erfahrenen Persönlichkeiten, die täglich zeigen, dass Politik vor Ort beginnt.

Die Liste für die BVV-Wahl, die eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen und neuen Gesichtern umfasst, wurde ebenfalls verabschiedet. Der aktuelle Fraktionsvorsitzende Markus Oegel und Elfriede Manteuffel belegen die Plätze zwei und drei.

Die CDU Neukölln präsentiert ihre Direktkandidaten für die Abgeordnetenhaus-Wahlkreise, die sich mit großem Engagement und klaren Zielen für die Zukunft unseres Bezirks einsetzen werden: Davide Annone im Wahlkreis 1, Bü?ra Karadag? im Wahlkreis 2, Nimet Avci im Wahlkreis 3, Christopher Förster im Wahlkreis 4, Dr. Robbin Juhnke im Wahlkreis 5 und Olaf Schenk im Wahlkreis 6. Diese Kandidaten stehen bereit, um die politischen Herausforderungen anzunehmen und die Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler im Abgeordnetenhaus kraftvoll zu vertreten.

Die CDU Neukölln geht geschlossen und motiviert in den Wahlkampf.

"Wir sind überzeugt, mit unseren engagierten Kandidatinnen und Kandidaten und einem klaren Zukunftsprogramm die Bürgerinnen und Bürger Neuköllns überzeugen zu können", so Falko Liecke, Kreisvorsitzender der CDU Neukölln.

"Unser Anspruch ist es, die Politik in Neukölln maßgeblich zu gestalten und mit Gerrit Kringel den nächsten Bezirksbürgermeister zu stellen."

Pressekontakt:

Hannes Rehfeldt

E-Mail: presse@cdu-neukoelln.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de