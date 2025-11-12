Mehr Ausbringung bei reduzierter Ausschussrate - der Schlüssel zu effizienten Verpackungsanlagen

Der Markt fordert von Verpackungsmaschinenherstellern Anlagen, die an ihre Leistungsgrenzen gehen. Wie lässt sich die Ausbringung steigern, ohne die Ausschussrate in die Höhe zu treiben?

Nürnberg, 12. November 2025 - In der hochdynamischen Verpackungsindustrie sind Effizienz und Zuverlässigkeit die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Verpackungsmaschinenhersteller stehen vor der Herausforderung, Systeme zu entwickeln, die maximale Ausbringung erreichen, ohne dabei die Ausschussrate zu erhöhen. Jedes fehlerhaft verpackte Produkt bedeutet nicht nur Materialverlust, sondern auch teure Prozessunterbrechungen. Die Synchronisierung aller Komponenten wird zu einer anspruchsvollen Gradwanderung, bei dem schon kleinste Abweichungen zu großen Verlusten führen können.

SuperTrak CONVEYANCE™ löst diese grundlegenden Probleme der Branche. Anstelle starrer, synchronisierter Prozesse setzt das System auf individuell gesteuerte Shuttles, die eine dynamische und flexible Bewegung ermöglichen. Das Ergebnis ist eine revolutionäre Kombination aus Höchstgeschwindigkeit und Präzision.

Präzision in jeder Taktphase

Die Technologie hinter SuperTrak CONVEYANCE™ ermöglicht eine exakte Positionierung jedes einzelnen Shuttles. Dies ist entscheidend für nachgelagerte Prozesse wie das Aufnehmen und Platzieren durch Roboter, Vision-Systeme zur Qualitätssicherung oder das präzise Füllen von Behältern. Die exakte Positionierung der Produkte eliminiert die Risiken, die mit der Trägheit und dem ungenauen Stoppen traditioneller Systeme verbunden sind. So wird die Fehlerquote minimiert und die Ausschussrate drastisch reduziert.

Gleichzeitig optimiert die intelligente Steuerung die Taktzeit der gesamten Linie. Die Shuttles bewegen sich unabhängig voneinander und können so Engpässe umfahren, während andere Shuttles bereits die nächste Station ansteuern. Dadurch entfallen Leerlaufzeiten und die Gesamtleistung wird maximiert.

--> Erhöhte Ausbringung: Das System ermöglicht kürzere Zykluszeiten und sorgt dafür, dass die Produkte in einer optimalen Abfolge bewegt werden.

--> Reduzierte Ausschussrate: Die Präzision der Shuttles minimiert Fehler bei sensiblen Arbeitsschritten, was die Qualität der Endprodukte sichert und Materialverluste senkt.

--> Maximale Anlagenverfügbarkeit: Staus und Störungen werden intelligent gelöst. Sollte ein Shuttle ausfallen, kann es automatisch aus dem Prozess ausgeschleust werden, während die restliche Produktion weiterläuft.

SuperTrak CONVEYANCE™ beweist, dass Verpackungsmaschinenhersteller nicht länger Kompromisse zwischen Geschwindigkeit und Qualität eingehen müssen. Es ermöglicht ihnen, Anlagen zu bauen, die am Markt führend sind - weil sie nicht nur schneller, sondern auch intelligenter produzieren.

Innovation live erleben: SuperTrak CONVEYANCE™ auf der SPS Messe in Nürnberg

Auch in diesem Jahr erwartet die Fachwelt auf der SPS Messe in Nürnberg wegweisende Neuheiten, die den Nutzen und die Wirtschaftlichkeit der SuperTrak CONVEYANCE™-Technologie weiter unterstreichen.

Besuchen Sie uns am Stand Nr. 121 in Halle 3 und erleben Sie, wie SuperTrak CONVEYANCE™ die Zukunft der Verpackungsautomation gestaltet.

Über SuperTrak CONVEYANCE™

SuperTrak CONVEYANCE™ - Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE™ ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer "Smart Conveyance Technology" können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.

Über ATS Corporation

Die ATS Corporation ist ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. ATS nutzt sein umfangreiches Wissen und seine globalen Fähigkeiten in den Bereichen kundenspezifische Automatisierung, Wiederholungsautomatisierung, Automatisierungsprodukte und Mehrwertlösungen, einschließlich Pre-Automatisierung und After-Sales-Services, um die anspruchsvollen Fertigungsautomatisierungssysteme und Serviceanforderungen multinationaler Kunden in Märkten wie Biowissenschaften, Transport, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Energie zu erfüllen. ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter in mehr als 65 Produktionsstätten und über 85 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südostasien und Ozeanien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und an der NYSE unter dem Symbol ATS gehandelt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.atsautomation.com.

Kontakt für ein Ticket der SPS-Messe:

Herr Fuat Arslanoglu, Sales Manager, +49 160 96 717 091 oder nutzen Sie alternativ das Reservierungsformular von SUPERTRAK

Keywords: SuperTrak CONVEYANCE™, Taktzahl, Ausschussrate, Verpackungsanlagen, Verpackungsmaschinenhersteller, Automatisierung, Präzision, Effizienz, SPS, SPSMesse, Qualitätssicherung, Roboterintegration

