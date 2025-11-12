Justizvollzugsanstalt.org: Transparentes Verzeichnis aller deutschen JVAs und Gerichte auf einen Blick

Das Portal Justizvollzugsanstalt.org bietet eine zentrale Übersicht über alle deutschen Justizvollzugsanstalten und Gerichte mit vollständigen Kontaktdaten, Zuständigkeiten und relevanten Infos

Das Online-Portal Justizvollzugsanstalt.org hat sich als umfassendes Online-Verzeichnis für Angehörige, Rechtssuchende und Interessierte etabliert und vereint alle deutschen Justizvollzugsanstalten und Gerichte übersichtlich auf einer Plattform. Das Portal schafft Transparenz im deutschen Justizsystem und erleichtert den Zugang zu wichtigen Informationen erheblich.

"Über 170 Justizvollzugsanstalten gibt es in Deutschland, verteilt auf alle Bundesländer. Dazu kommen hunderte Gerichte verschiedener Instanzen", erklärt das Team von Justizvollzugsanstalt.org. "Angehörige, Anwälte und Interessierte finden auf unserem Portal alle relevanten Daten zentral und übersichtlich gebündelt - ohne mühsame Recherche auf verschiedenen Behörden-Webseiten."

Das Verzeichnis bietet detaillierte Informationen zu jeder Justizvollzugsanstalt: Neben vollständigen Kontaktdaten finden Nutzer Angaben zu Zuständigkeiten, Schwerpunkten der jeweiligen Einrichtung und den geltenden Strafvollzugsgesetzen des jeweiligen Bundeslandes. Besonders für Angehörige von Inhaftierten stellt das Portal eine wertvolle Hilfe dar, um schnell die richtige Anstalt mit allen erforderlichen Kontaktmöglichkeiten zu finden.

Parallel dazu präsentiert das Portal eine umfassende Übersicht der deutschen Gerichtslandschaft. Von Amtsgerichten über Landgerichte bis hin zum Bundesgerichtshof - Nutzer erhalten Informationen zu Standorten, Zuständigkeiten und Aufgabenbereichen aller Gerichtsinstanzen. Die Daten sind übersichtlich nach Bundesländern sortiert und ermöglichen so eine gezielte regionale Suche.

Ein besonderer Service: Alle Strafvollzugsgesetze der sechzehn Bundesländer stehen zum Lesen und Download bereit. Da Justiz in Deutschland Ländersache ist, unterscheiden sich die Regelungen teilweise erheblich. Das Portal bietet hier eine wichtige Orientierungshilfe.

Zusätzlich informiert ein redaktioneller Bereich mit aktuellen Nachrichten über Entwicklungen im deutschen Justizvollzug und vermittelt Hintergrundwissen zum Strafvollzugssystem. Alle auf dem Portal verfügbaren Informationen basieren auf öffentlich zugänglichen Behördendaten und werden in benutzerfreundlicher Form aufbereitet präsentiert.

Das Portal richtet sich an Angehörige von Inhaftierten, Rechtsanwälte, Juristen, Studenten und alle Bürger, die sich über das deutsche Justizsystem informieren möchten.

Weitere Informationen und das vollständige Verzeichnis finden Sie unter: www.justizvollzugsanstalt.org

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Daniel Walochni, Flying Bird Media

Herr Daniel Walochni

Alzeyer Str. 28b

55234 Erbes-Büdesheim

Deutschland

fon ..: 01607938906

web ..: https://flyingbirdmedia.de/online-marketing/pressearbeit-digital/pressem...

email : service@flyingbirdmedia.de

Diese Pressemitteilung wurde erstellt von Flying Bird Media - Ihrer Full-Service-Agentur für Online-Marketing und digitale Pressearbeit. Wir unterstützen Unternehmen mit professionellen Pressemitteilungen, die Reichweite erzeugen und Sichtbarkeit schaffen. Zu unseren Leistungen gehören SEO, Webdesign, Content-Entwicklung, Social Media und digitale Kommunikation.

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Daniel Walochni, Flying Bird Media

Herr Daniel Walochni

Alzeyer Str. 28b

55234 Erbes-Büdesheim

fon ..: 01607938906

email : service@flyingbirdmedia.de