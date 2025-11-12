Backstage mit King Eddy: Deutschlands beliebtester Oldies- & Retro-Sänger plaudert aus dem Nähkästchen

King Eddy gewährt exklusive Backstage-Einblicke: Von Setlist & Kostüm bis Technik & Logistik. Rekord-Routine trifft Herz fürs Detail - für Firmenfeiern, Stadtfeste und private Highlights.

40+ Jahre Bühne, von Wohnzimmer bis TV: So entstehen perfekte Shows - mit Planung, Profi-Technik und persönlicher Nähe

_Radevormwald, 12. November 2025._ Backstage mit King Eddy - und plötzlich wird sichtbar, warum Deutschlands beliebtester Oldies- & Retro-Sänger seit über 40 Jahren Fans und Veranstalter begeistert. Vom Wohnzimmerkonzert am Salatbuffet über Gartenpartys und Open-Air-Bühnen mit 8.000 Gästen bis zu Hightech-Corporate-Events und TV-Auftritten: Eddy hat fast alles erlebt - und eines gelernt: _Die Show beginnt lange vor dem ersten Ton._

Vorbereitung ist König

Jede Buchung startet mit sauberer Planung:

* Setlists & Programme in 30/60/90/120 Minuten, inkl. passenden Ansagen, Übergängen und Publikumsanimation.

* Perfekte Backingtracks, Kostüme für jedes Format (Kultschlager, Mr. Rock'n'Roll, Mr. Vegas, Big Blue/Blues Brothers™, Elvis-Special), Perücken, Make-up, Schmuck.

* Pr-Material ready: Flyer, Plakate, Pressefotos, Pressetexte.

* Web-Updates: Alle Show-Seiten werden laufend aktualisiert, damit Kunden schnell finden, was sie brauchen.

Technik - zwei Szenarien, ein Qualitätsversprechen

* Compact Setup: Eddy bringt nur seine Abspieltechnik im Koffer mit.

* Full Setup: Zusätzlich Mischpult, Mikrofone, Lautsprecher, Licht, Backdrop.

Ganz gleich wie groß die Bühne ist: Kabel, Funkstrecken, Mikrofone sind gewartet und spielbereit - für zuverlässigen Sound und glasklare Verständlichkeit.

Anfrage ? Angebot in Stunden

Sobald eine Anfrage reinkommt, landet sie in bookitup - Eddys Buchungssystem. Innerhalb weniger Stunden erhält der Kunde ein beeindruckendes Angebot mit Zahlen, Fakten, Daten, Fotos, Technical Rider, Bühnenanweisung und Gastspielvertrag.

Dann klärt Eddy die Logistik: Auto oder Bahn, je nach Aufwand und Technikbedarf. In einem Telefonat mit dem Veranstalter werden Wünsche aufgenommen und ins Programm integriert. Nach digitaler Unterschrift beider Parteien ist der Programmpunkt fix - und der Veranstalter darf ihn als "erledigt" abhaken.

Vor Ort - wie Profis sprechen

Eddy ist - wenn möglich - frühzeitig am Venue, baut auf und macht Soundcheck. Gibt es einen Haustechniker oder eine beschallende Firma, spricht er deren Fachsprache und geht Rider & Ablauf entspannt durch. Pausenmusik ist vorbereitet. Auf Wunsch moderiert Eddy charmant durch den Abend.

Nah dran - auch nach dem Schlussapplaus

Selfies & Gespräche nach der Show? Sehr gern. Der moderne Abschluss: eine E-Rechnung direkt ins Postfach.

"Backstage ist die Werkstatt. Auf der Bühne wird daraus Begeisterung - verlässlich, mit Herz und Humor." - King Eddy

Formate & Einsatzbereiche

* Shows: Kultschlager Hitparade, Mr. Rock'n'Roll, Mr. Vegas, Big Blue - The Blues Brothers™ Tribute Show, Elvis-Special, Oldies-Party

* Anlässe: Firmenfeiern, Gala, Stadtfeste, Jubiläen, Premium-Geburtstage (Ü50-Ü80), Vereins- & Verbandsfeste

* Spielzeiten: 30-120 Minuten, modular kombinierbar

Kurz-FAQ

Wie früh anfragen? 6-12 Monate Vorlauf empfohlen (Peak: Mai-Juli & Sep.-Dez.).

Technik? Compact- oder Full-Setup nach Technical Rider.

Moderation? Auf Wunsch inkl. Moderation.

Material? Pressefotos, Pressetexte, Logos, Stage-/Tech-Infos werden bereitgestellt.

Abwicklung? Digitale Verträge & E-Rechnung.

Jetzt Termin bei Eddy-Events anfragen & Backstage-Professionalität erleben

Firmenporträt Eddy Events

Eddy Events ist eine Künstler- und Entertainment-Agentur mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, die sich auf hochwertige Retro-Showformate spezialisiert hat. Gegründet von Entertainer Eddy Ebeling alias King Eddy, bündelt die Agentur mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung in einem einzigartigen Portfolio aus Tribute-Acts, Nostalgie-Shows und musikalischem Live-Entertainment.

Die Idee hinter Eddy Events ist es, Musikgeschichte wieder lebendig zu machen - nicht als reine Kopie, sondern als authentisches Live-Erlebnis, das Publikumsnähe, musikalische Qualität und Showmanship miteinander verbindet.

Zum festen Repertoire gehören unter anderem:

Big Blue - The Blues Brothers™ Tribute Show: Eines der erfolgreichsten Tribute-Duos Deutschlands, das mit Originaltreue, Energie und Humor die Kultfiguren Jake und Elwood Blues auf die Bühne bringt.

Kultschlager Hitparade: Eine musikalische Zeitreise durch die großen Schlagerhits der 60er, 70er und 80er-Jahre, inspiriert von den legendären TV-Hitparaden.

Mr. Rock'n'Roll: Eine Hommage an die goldene Ära des Rock'n'Roll mit Songs von Elvis Presley, Buddy Holly und Bill Haley.

Mr. Vegas: Ein Gala-Showformat, das die Welthits der Crooner-Ära von Frank Sinatra bis Tom Jones zurück auf die Bühne bringt.

Elvis Alive Show: King Eddy gilt als einer der authentischsten Elvis-Interpreten Deutschlands und wurde mehrfach in TV und Presse porträtiert.

Arizona Bros: Akustisches Country- und Americana-Duo mit warmem Sound und Publikumsnähe.

Mr. Christmas: Eine festliche Weihnachtsshow mit Klassikern und Crooner-Charme, ideal für Firmenfeiern und Weihnachtsmärkte.

Besonderen Stellenwert nimmt die Show Big Blue - The Blues Brothers™ Tribute Show ein. Sie gilt als eine der authentischsten Blues-Brothers-Shows Europas und begeistert sowohl auf Stadtfesten und Festivals als auch auf Galas und Firmenfeiern. Mit legendären Songs wie "Everybody Needs Somebody to Love", "Soul Man" oder "Think", kombiniert mit Humor, Tanz und Interaktion, bringt Big Blue den unverwechselbaren Spirit der Chicago-Brüder zurück auf die Bühne.

Eddy Events arbeitet eng mit Veranstaltern, Firmenkunden und Kulturinstitutionen zusammen. Der Anspruch: maßgeschneiderte Shows, die sowohl auf große Bühnen als auch in kleinere Veranstaltungsräume passen - professionell organisiert, technisch hochwertig und immer mit direktem Draht zum Publikum.

Mit dieser Positionierung hat sich Eddy Events als verlässlicher Partner für Firmenfeiern, Stadt- und Vereinsfeste, Festivals, Galas und private Jubiläen etabliert.

