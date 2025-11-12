TSV Spandau 1860 gewinnt bei "Sterne des Sports" in Silber für Inklusion & Integration

TSV Spandau 1860 wurde bei den "Sternen des Sports" in Silber ausgezeichnet! Diese Ehrung würdigt unser Engagement für Inklusion und Integration im Sport. Ein großer Erfolg für unseren Verein!

Berlin, 11.11.2025 - Der TSV Spandau 1860 wurde am Montag, den 10. November, im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Bärensaal des Alten Stadthauses mit den "Sternen des Sports" in Silber ausgezeichnet.

Die Auszeichnung, verbunden mit dem dritten Platz im Wettbewerb, würdigt das vorbildliche Engagement des Vereins für Inklusion und Integration im Sport.

Sterne des Sports

Der Wettbewerb, initiiert vom Deutschen Olympischen Sportbund und den Volksbanken Raiffeisenbanken , zeichnet Sportvereine für ihr herausragendes gesellschaftliches Engagement aus.

Die "Sterne des Sports" sind Deutschlands bedeutendste Auszeichnung für das gesellschaftliche Engagement von Sportvereinen.

Der Preis wird für den Einsatz des Vereins für gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische Werte verliehen.

Bewerbung

_Die Bewerbung des TSV Spandau 1860 für die "Sterne des Sports" wurde vom Vorstand initiiert und von Sportwart Lutz von Schmude Trzebiatowski umgesetzt._

Auszeichnung für gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische Werte

Der TSV Spandau 1860 wurde für sein Projekt "Die Welt des TSV Spandau - Gemeinsam für Inklusion und Integration im Sport" geehrt.

Das Projekt fördert durch vielfältige Sportangebote die Inklusion und Integration von Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund.

Im Rahmen der von Emotionen, Teamgeist und Begeisterung geprägten Preisverleihung nahm Lutz von Schmude Trzebiatowski die Auszeichnung im Namen des TSV Spandau 1860 entgegen.

Vertreter des TSV Spandau 1860 bei der Preisverleihung

Die Vereinsarbeit wurde durch eine starke Delegation des TSV Spandau 1860 repräsentiert.

* Sonja Knetsch (1. Vorsitzende)

* Edina Bognar (Fachwartin ID Judo)

* Anne-Luisa Schmitd (Bogensport)

* Detlef Klarr (Kassenwart)

* Claus Demel (Ehrenamtlicher Blindenbeauftragte)

* Norman Sawallich (Trainer für sehbehinderte und blinde Menschen und dipl. Ernährungsberater und Sportfachwirt)

* Lutz von Schmude Trzebiatowski (Sportwart)

Vertreter aus Wirtschaft und Sport

Die Preisverleihung wurde von prominenten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Sport besucht, darunter Sportstaatssekretärin Franziska Becker, Janin Schoenheit (Vertriebsleitern Just Banking, Bereich Business Bank bei der Berliner Volksbank eG) und Claudia Zinke (Vizepräsidentin Sportentwicklung, Breiten- und Freizeitsport im Landessportbund Berlin e.V.) und Tim Tschauder (Inklusionsmanager beim Landessportbund Berlin e.V.)

Förderpreis

Der TSV Spandau 1860 erhielt für seine Nominierung ein Förderpreis von 500 € und zusätzlich ein Preisgeld von 1.500 €.

Vereine bewegen die Welt

Sportsenatorin Iris Spranger betonte: "Diese Auszeichnung ist Deutschlands bedeutendste Ehrung für das gesellschaftliche Engagement von Sportvereinen.

Ihre Projekte schaffen Orte der Gemeinschaft und stehen für die verbindende Kraft des Sports."

Die "Sterne des Sports" würdigen das ehrenamtliche Engagement der Sportvereine, die durch ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten.

Der TSV Spandau 1860 e.V., einer der ältesten noch existierenden Sportvereine Berlins, wurde am 29. August 1860 gegründet und zählt aktuell über 3.200 Mitglieder (Stand: 30. Spetember 2025).

Als traditionsreicher Verein widmet sich der TSV der Förderung von Gesundheit, Gemeinschaft und sportlicher Betätigung.

Im Laufe der Jahre ist der Verein zu einem festen Bestandteil der Sportgemeinschaft in Spandau geworden. Durch das Engagement von Athleten, Trainern und Unterstützern ist eine starke Gemeinschaft gewachsen, die Zusammenhalt und Teamgeist fördert.

Unsere Werte basieren auf Gemeinschaft, Respekt, Inklusion, Integration und Fairplay.

Wir setzen uns dafür ein, Menschen aller Altersgruppen und Herkunft die Möglichkeit zu bieten, sich sportlich zu betätigen und ein aktives, gesundes Leben zu führen.

Durch unsere vielfältigen Angebote fördern wir nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch den sozialen Zusammenhang innerhalb der Gemeinschaft.

Der TSV Spandau 1860 e.V. stellt ein breites Spektrum von über 50 Sportdisziplinen für alle Altersgruppen und Leistungsniveaus zur Verfügung.

